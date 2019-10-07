Dha yurt bülteni-14

8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü

ORDU'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı (8) yaşamını yitirdi. Batuhan Artçı, otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Batuhan Artçı'nın okuldaki sırasında fotoğrafı ve çiçekler bırakıldı.

Olay, dün, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıfta okuyan Batuhan Artçı, ailesi de evdeyken, aniden fenalaştı. Aile bireylerinin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Batuhan'ı ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen Batuhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Batuhan, yaşamını yitirdi. Batuhan Artçı'nın ölümüyle ailesi, yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı'nın (8) okuduğu Korgan ilkokulundaki sınıfına, öğretmenleri tarafından oturduğu sıraya çerçeveli fotoğrafı ve çiçek bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş okulu ziyaret ederek taziyede bulundu. Ordu Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin ardından Batuhan Artçı'nın cenazesi Korgan Yenipınar mahallesi Merkez Cami avlusuna getirildi. Cenazede güçlükle ayakta duran baba Ahmet Artçı taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Korgan İlçe Kaymakamı Engin Tok, İlçe Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Batuhan Artçı'nın cenazesi Yenipınar Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Batuhan Artçı'nın fotoğrafı

-Sınıfında sırada fotoğrafı ve çiçek görüntüsü

-Okuldan görüntü

-Baba Ahmet Artçı'nın taziyeleri kabul ederken görüntüsü

-Cenaze namazından görüntü

-Diğer detaylar

Süre: 3.39 DK Boyut: 543 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Mardin Müze Müdürü görevden alındı

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca görevinden alındı.

Mardin'de hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İl Müze Müdürü Nihat Erdoğan, görevinden alındı. Mardin Valiliği'ne yapılan ihbarda Mardin İl Müze Müdürü Nihat Erdoğan'ın usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine harekete geçen valilik, iddialar üzerine konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirmesiyle müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin yaptığı incelemede, Erdoğan'ın yolsuzluk, zimmete para geçirme, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, Ilısu ve Dara Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarına ayrılan ödeneklerde usulsüzlük iddialarıyla ilgili rapor hazırladı. Hazırlanan raporun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Müze Müdürü Nihat Erdoğan'ın görevinden alınarak, müze müdürlüğü emrine verildi. Mardin Müze Müdürlüğü'ne ise sanat tarihçisi Mehmet Deniz'in atandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -

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İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu

İzmir'in Konak ilçesinde, bir konteynere atılan kimyasal madde yanmaya başladı. Konteynere köpükle müdahale eden itfaiye sonuç alamayınca, kum dökerek yangını söndürdü.

Gıda Çarşısı içindeki Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen önünde bulunan çöp konteynerine atılan kimyasal madde, yanmaya başladı. Çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, köpükle müdahale etti, ancak söndüremedi. Bunun üzerine yangın, kum dökülerek söndürüldü. Polis ekipleri, maddenin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlatırken, söz konusu kimyasal maddeden incelenmek üzere numune alındı.

Çevredeki esnaf ise bu durumun ilk olmadığını, daha önce de birçok kez aynı maddenin, aynı konteynere bırakıldığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kimyasal maddenin yanmasından görüntü

Okuldan görüntü

Konteynerin bulunduğu yoldan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Define için kazılan kuyuya düştü, 3,5 saatte kurtarıldı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Ali Kemal Yıldız (37), define aramak için kazılan 42 metrelik kuyuya inmeye çalışırken halatın boşalması ile düştü. Yaralanan yıldız, ekiplerin 3,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Orhangazi'ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nin Papaz Uçtu mevkiinde meydana geldi. Murat Bayram (45), Hakan Sönmez (40) ve Ali Kemal Yıldız, daha önceden define aramak için açıldığı belirlenen 42 metrelik kuyunun bulunduğu bölgeye geldi. Yıldız, vinçle 42 metre derinliğindeki kuyuya inerken, halatın boşalması ile 3 metreden düştü. Arkadaşları durumu, jandarma ekiplerine bildirildi. Ali Kemal Yıldız'ın kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 ile itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Arazinin sarp olmasından dolayı belli bir bölgeden sonrasını yürüyerek olay yerine ulaşan ekipler, kuyuya saldıkları halatlar ile yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından yaralıyı kuyudan çıkardı. Daha sonra yaklaşık 500 metre yükseklikten ambulansın beklediği arazi yoluna indirilen Yıldız, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kuyuya inmek için kullanılan vinç ile jeneratör ve birçok malzemeye el koyarken, Murat Bayram ve Hakan Sönmez kontrolleri sonrasında ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının kuyudan çıkarılması

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerden görüntüler

-Ambulanstan detaylar

-Röportaj

Süre: 5.07 Boyut: 555 MB

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA,

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Geminderesi'nde sonbahar renkleri

SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminderesi, sonbahar mevsiminde oluşan renk cümbüşü ile güzel bir görüntüye büründü.

Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından biri olan Geminbeli Geçidi'nde, Sonbahar mevsiminin etkisiyle doğa ayrı bir manzara oluşturdu. Sivas-Suşehri karayolu üzerindeki 2 bin 10 metre rakımlı Geminbeli Geçidi'nde mevsimin etkisiyle bugünlerde renk cümbüşü yaşanıyor. Geminderesi'ndeki ormanlık alan, sarı ve yeşil renklerin bütün tonlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölgeden geçenler de bu manzarayı görüntülemeyi ihmal etmiyor.

Görüntü Dökümü:

-Bölgeden görüntüler

-Manzaranın görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ(Sivas),

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Adlin, ilk maaşıyla öğrencileri sevindirdi

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Altınoluk Kadın Voleybol Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'ne transfer olan Adlin Kaymaz (18), aldığı ilk maaşla öğrencilere kırtasiye malzemesi aldı. Kaymaz, "İnşallah herkeste bir farkındalık uyandırır ve umarım çocuklar mutlu olmuştur" dedi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele edecek Edremit Belediye Altınoluk Spor Kulübü'nün yeni transferlerinden Adlin Kaymaz, ilk maaşıyla aldığı kırtasiye malzemesini, kırsal iki mahallenin okullarında eğitim gören öğrencilere dağıttı. Arel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi de olan genç voleybolcu, çocuklara çanta, kalem, defter, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemesi hediye etti.

Kaymaz, "Ben 3 yıl önce transfer olduğumda profesyonelliğe adım attığım zaman kulüpten alacağım ilk maaşımla her sene düzenli olarak yardımda bulunmaya karar verdim. 3 yıldır düzenli olarak bunu yapıyorum. 2 yıl önce de bir engelli bireye kazandığım ilk maaşımla tekerlekli sandalye almıştım. Bu sene de köy okullarına bağış yapmak istedim. Onların eğitim hayatına ufak bir dokunuşla yardım etmek istedim" dedi.

Genellikle insanların acil ihtiyacı olan malzemeleri almaya gayret ettiğini bildiren Kaymaz, "Tekerlekli sandalye alıyorum. Köy okullarına çeşitli bağışlar yapıyorum. İnsanları mutlu etmek amacım. Bu tür bağışlarla da bunu sağladığımı düşünüyorum. İnşallah herkeste bir farkındalık uyandırır ve herkes böyle şeyler yapmaya başlar. Edremit'e geleli 1,5 ay oldu. Burada aldığım ilk maaşla böyle kırsal köy okuluna bağış yapmak istedim. Umarım çocuklar mutlu olmuştur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Adlin Kaymaz ile röp

-Adlin Kaymaz hediyeleri okula getirmesi

-Adlin Kaymaz'ın çocuklara hediyeleri dağıtması

-Çocuklarla hatıra fotoğraf çekilmesi

Haber: Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir),

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Alaşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Ahilik Haftası, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte, 'yılın esnafı' seçilen saraciye ustası Emin Kuzucu'ya Kaymakam Abdullah Uçgun tarafından plaket verildi.

Ahilik Haftası kapsamında Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi tarafından etkinlik hazırlandı. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Salonu'ndaki etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, sivil toplum örgütleri temsilcileri, esnaf ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, 'yılın esnafı' seçilen saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu'na Kaymakam Abdullah Uçgun tarafından plaket verildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla devam eden etkinlikte, kalfaya ustalık verilmesi temsili olarak canlandırıldı, şed kuşanıldı. Halk oyunları gösterileri sunuldu, etkinliğe katılanlara tavuklu pilav ikramı yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ersöz, "Ahilik, Anadolu'nun sosyal yaşantısının düzenlenmesinde büyük rol oynamıştır. 13'üncü yüzyılın ortalarından başlayarak, Türk gençlerini aylak kalmaktan ve kötü akımların etkisinden kurtarmak, aynı zamanda o zaman devletin çok ihtiyacı olan askeri güce destek olmak amacıyla organize edilmiş olan ahilik yamak, çırak, kalfa ve ustalık hiyararşisini kurarak, günümüze kadar yaşaması sağlanmış ve ahlaki ve mesleki temellere oturtmuştur" dedi.

'AHİLİK, ÖZÜNDE İNSANI, AHLAKI VE HİZMETİ ESAS ALMAKTADIR'

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da, "Ahilik kelime olarak, 'kardeşim' anlamına gelen 'Ahi' kelimesinden gelmektedir. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer oluşturan ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın bir bütünüdür. Ahilik, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesidir. 'Ahi Baba' diye bilinen Ahi Evran'ın ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyeleriyle esnaf dayanışması için kurulan ahilik, özünde insanı, ahlakı ve hizmeti esas almaktadır. Bu nedenle bugün de örnek alınması gereken kural ve kurulları bulunan Ahilik, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısaca bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahilik geleneğine göre bir ahi alnı ve eli açık, cömert, yardımsever olmalı. Sofrası, kapısı açık olmalı, nesi varsa misafiriyle paylaşmalıdır. Dilini yalandan, gıybetten, iftiradan bağlamalı. Gözünü ayıp aramaktan, elini haramdan bağlamalı. Belini bağlamalı, kimsenin namusuna göz dikmemelidir. Böyle güzel ilkelerle var olmuş ahiliğin bugün değerlerini yitirmiş olan herkese örnek olmasını diliyor, bu kültüre gönül vermiş, bu gelenekle yaşamış ve ticaretini yapmış herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyor, bu vesileyle de Ahilik Haftasını kutluyorum" diye konuştu.

'AHİLİK BİREYSEL AHLAKIN İŞ AHLAKIYLA BİRLEŞMESİDİR'

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da ahiliğin, meslek örgütlerinde ahlaki duruşlardan, devletin, milletin çimentolarından biri olduğunu söyledi. Kaymakam Uçgun, "Moğol baskınından, istilasından sonra Anadoluda yeniden güç birliğinin sağlanması yeniden birlik ve beraberliğin temini, ahilik meslek örgütünün inanılmaz gayret ve çabalarıyla olmuştur. Ahilik örgütünün mesleki ahlakı, bireysel ahlak olmasaydı insanları bir araya getirmek mümkün olmayacaktı. Ahilik sadece bireysel ahlak değildir. Bireysel ahlakın iş ahlakıyla birleşmesidir" dedi.

Yılın esnafı seçilen saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu da gençliğinde 12 kadar saraç ustası olduğunu belirtip, "Bugün ise neredeyse hiç kalmadı. Devletimizden mesleğimizin yaşatılması için destek bekliyoruz" dedi.

Tören, 'yılın esnafı' seçilen Emin Kuzucu'ya Kaymakam Abdullah Uçgun tarafından plaket verilmesi ve Ahilik Haftası ile ilgili resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Ahilik Haftası resim sergisinden görüntü

-Şed kuşanma töreninden görüntü

-Yılın esnafı seçilen saraciye ustası Emin Kuzucu'ya Kaymakam Abdullah Uçgun'a plaketini vermesi

-Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un konuşması

-Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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'Anadolu Farm' davasında, 4 sanığın tutukluluğuna devam kararı

Kayseri'de, internette sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla haklarında dava açılan 'Anadolu Farm' firması kurucusu İsa Karademir'in de (29) aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Karademir restoran açma hedefinin bulunduğunu söyleyerek, "Dolandırıcılık kastım olsa yurt dışından ifade vermeye gelmezdim" derken, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten Anadolu Farm firması kurucusu İsa Kardemir ile yönetici ve üyeleri hakkında, 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, aralarında şirket kurucusu İsa Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 'Anadolu Farm' ile ilgili hazırlanıp mahkemece kabul edilen 278 sayfalık iddianame ile haklarında dava açılan sanıkların yargılandığı davanın ilk duruşmasında Fehmi Ö., Onur Tolga Y. ve Remzi T. tahliye edildi.

'DOLANDIRIP KAÇMAYA ÇALIŞMADIM'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'dolandırıcılık' ve 'suça iştirak etmek' suçlarından yargılanan 4 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı. Duruşmada, İsa Karademir, "Restoran açma hedefim vardı. Dolandırıcılık kastım olsa yurt dışından ifade vermek için gelmezdim. Bu süreçte hesaplarımız blokeliydi. Ödeme yapmak için her türlü çabayı gösterdim. Dolandırıp kaçmaya çalışmadım" diye konuştu. Diğer sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

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