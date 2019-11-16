DHA YURT BÜLTENİ - 14

Suruç Kaymakamı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi (Görüntü dökümüyle yeniden)

Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik'in, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yerine, İçişleri Bakanlığı tarafından İlçe Kaymakamı Kenan Aktaş, görevlendirildi.

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütün üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla dün gözaltına alındı. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı. Sorgulaması devam eden Çevik'in yerine, bugün Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hatice Çevik'in savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındığı hatırlatıldı. HDP'li Çevik hakkında adli sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığı'nın 15.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaymakam Kenan Aktaş Suruç Belediyesine gelmesi

Aktaş birim odalarını gezmesi

Belediye önünde önlemlerini sürdüren polis

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

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Yem fabrikasında 250 ton hammadde yandı

Burdur'da özel bir yem fabrikasında çıkan yangında 250 tona yakın hammadde yandı. Fabrika sahibi Arif Çakır, yangının hammadde kızışmasından kaynaklandığını söyledi.

Fethiye- Burdur karayolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasında sabah saatlerinde kazanların içinde bulunan hammaddenin kızışmasından dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangına çalışanlar müdahale etti. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edildi. Kısa sürede gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Fabrika sahibi Arif Çakır, "Hammadde kızışmasından dolayı yangın oluştu. Yaklaşık 200- 250 ton civarı bir hammaddemiz yandı. Ama sevindirici tarafı herhangi bir can kaybının olmaması" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fabrikanın dışından görüntü

Çıkan dumanlar

Fabrika sahibi Arif Çakır röportaj

İtfaiye araçları

Siloda yanan malzemeler

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Antalya sahilleri ara tatilde hareketlendi

Dokuz günlük ara tatil, turizmde iç piyasayı hareketlendirdi. 50 bin rezervasyonun yapıldığı turizm kenti Antalya'ya gelmeye başlayan tatilciler, hem yüzdü, hem de havanın keyfini çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk defa uyguladığı ara tatil dün itibariyle başladı. 18 milyon öğrenci 25 Kasım'a kadar tatil yapacak. 9 günlük tatili fırsat bilenler, soluğu hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği Antalya'da aldı.

Günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıkları otellere yerleşen tatilciler, turizm kentinde deniz keyfi yaptı. Yaklaşık 50 bin tatilcinin geldiği Antalya sahillerinde, kimileri yüzdü, kimileri ise güneşlendi. Özellikle Kemer ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Ayışığı Koyu, tatilcilerin başlıca tercihi oldu.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentte hava sıcaklığının 24 Kasım Pazar gününe kadar ortalama 23 derece olacağı ve yağış beklenmediği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahilden detaylar

Tatilciler

Yüzenler

Güneşlenenler

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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HDP önündeki eylemde 75'inci gün (2)

50 KADIN ÖĞRETMENDEN AİLELERE ZİYARET

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını için HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileleri, kentte görev yapan 50 kadın öğretmen ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden öğretmenler, çocukların dağda değil, okulda olmasını belirterek, ailelere desteklerini iletti. Öğretmenlerden Şirine Eronat, birer öğretmen ve birer anne olarak burada olduklarını belirterek, "Annelerimizi televizyondan gördüğümüzde hepimizin içi sızlıyor. Onların yanında olduğumuzu, desteğimizin kendilerinin lehinde olduğunu anlatmak için buradayız. Çocukların çoğu, yaşları itibariyle kesinlikle şu an okulda eğitim gören, meslek sahibi olmak için adım atan bireyler olmaları gerekirken, annelerimiz şu an çocuklarının nerede olduğunu bilmemektedir. Bu onları olduğu kadar, bizi de çok üzmektedir. Olumlu sonuçlar alınması, onları sevindireceği kadar, bizi de sevindirecek. İnşallah tez zamanda güzel haberler alacağız" dedi.

'ÇOCUĞUM ELİNDE SİLAH YERİNE KALEM OLMALIYDI'

İstanbul'da Arnavutköy'de 2014'te 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlatan Fatma Bingöl, kendilerini ziyaret eden öğretmenlere teşekkürlerini ileterek, "Ben çocuğumu okula gönderiyordum, fakat onlar eylemlere götürüyorlarmış. Bugün öğretmenler geldi. Allah razı olsun onlardan. Çok duygulandım. Çocuğum okulda olması gerekirken şu anda dağda. Silah vermişler eline. İsterdim ki çocuğum okusun. Öğretmen olsun, polis olsun. Çocuğumun elinde silah yerine kalem olmalıydı. Ben çocuklarımın polis olmasını çok istiyordum, ama bırakmadılar. Çocuklarımızın ve bizim hayallerimizi yıktılar. Rabbim onlara bırakmasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Öğretmenlerin aileleri ziyaretinden detay

Şirine Eronat'ın konuşması

Fatma Bingöl'ün konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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AK Partili Hamza Dağ'dan özel sporculara destek

İzmirli özel sporcularla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sporculara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek, "Onun özellikle özel sporculara verdiği önem ve onların durumlarını sorması başarılarında etkili oluyor. Böyle bir dönemde tartışmalar yaşanırken kardeşlerimizin başarılarını konuşmak ülkemiz için gerekli" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve İzmirli özel sporcular 19 yaşındaki otizmli Şevval Tekin ile 18 yaşındaki down sendromlu İrem Öztekin'le bir araya geldi. Dağ, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Başkan Vekili Sadettin Akçi'den özel sporcuların gereksinimleri konusunda bilgi alarak başarıları nedeniyle özel sporcuları tebrik etti. Federasyonun İzmir ve Türkiye'de 25 bin sporcusu bulunduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 14 dalda çalışmalar yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun özel sporcuların yeteneklerini geliştirmelerinde önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Şevval Tekin'in geçen günlerde Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'ndan 2 altın, 1 gümüş madalya ile döndüğünü hatırlatan Dağ, İrem Öztekin'in ise 2016 yılında Fransa'daki Avrupa yüzme şampiyonasında gümüş, altın ve bronz madalya kazandığını söyledi. Hamza Dağ, "İkisi de İzmir'in yetiştirdiği özel sporcular. Bu kardeşlerimiz ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okuttular. Onların başarılarını yeniden tebrik etmek ve evlatlarımızın çalışmalarının ülkeye sağladığı katkıları ortaya koymak için yeniden bir araya geldik. Bu kardeşlerimiz gibi spor yapan kardeşlerin ailelerini ve eğitimcilerini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onlara selamını getirdim. Onun özellikle özel sporculara verdiği önem ve onların durumlarını sorması başarılarında etkili oluyor. Böyle bir dönemde tartışmalar yaşanırken kardeşlerimizin başarılarını konuşmak ülkemiz için gerekli" dedi. Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin yuhalanması olayının kimse tarafından tasvip edilmediğini vurgulayan Hamza Dağ, şöyle konuştu:

"Özellikle meclis komisyonu ve bakanlık konuyla ilgili gerekli çalışmayı yaptı. Münferit bir hadise üzerinden yeniden bir çalışmanın yapılması imkan dahilinde değil. Bakanlık zaten bu evlatlarımızın toplum içinde eğitime devam etmeleri noktasında çalışma yapıyor. Gerekli soruşturma sürdürülüyor. Bununla ilgili genel mahiyette çıkarılması gereken bir netice varsa hem bakanlık hem meclis rapora göre karar verecektir."

'ZİNCİRLENEN ÇOCUKLARIMIZ ARTIK DIŞARI ÇIKIYOR'

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da konuşmasında, 2012 yılında 70 kulübü bulunan federasyonun destekler sayesinde bugün 530 kulübe ve 25 bin lisanslı sporcuya ulaştığını belirtti. Her daim yanlarında olan hükümet temsilcilerine teşekkürlerini ileten Aydın, "Bize soruyorlar son yıllarda engelli sporcular arttı mı, diye. Aslında artmadı. Cumhurbaşkanımızın onları kucaklamasıyla evlere kapalı durumda olan, zincirlenen çocuklarımız artık dışarı çıkıp spor yapmaya başladı. Ülkemiz çok badireler atlatıyor. Bunlar içinde Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşlarına bir şey olmuyorsa özel sporcuların katkısı var. Dualarıyla onlara destek oluyorlar" dedi. Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, otizmli sporcu Şevval Tekin ve annesi Müjgan Tekin ile down sendromlu İrem Öztekin ve babası Necdet Öztekin'e 1 numaralı forma hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hamza Dağ'ın özel sporcuları karşılayıp selamlamasından görüntü,

Konuşmalardan görüntü,

Hediye takdiminden görüntü.

Haber-Kamera: Nevra UÇKAÇ/İZMİR,

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Otomobil cipe çarptı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavşağa kontrolsüzce giren otomobil cipe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Cip takla atarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Feridun Kayhan idaresindeki 41 F 4954 plakalı otomobil kavşağa kontrolsüzce girince yolda ilerleyen Hüseyin Yavuz yönetimindeki 41 DM 791 plakalı cipe çarptı. Cip çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada, cip sürücüsü Hüseyin Yavuz, cipte bulunan Salih Zeki Yıldırım ve Serkan Özdemir ile otomobil sürücüsü Feridun Kayhan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 4 kişiye müdahalede bulundu. Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin çarptığı cipin takla attığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

Olay yerinden görüntüler

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),