DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

KOCASININ KAZMA SAPIYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ BABASI: BENİM GİBİLERİN İÇİ YANIYOR

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından kazma sapıyla dövülerek öldürülen Aslı Şahin, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi. Şahin'in babası Ali Yılmaz, daha önce yanlarına geldiğini ve sığınma evinde kaldığını belirterek, "Kızımı sopa ile döve döve öldürmüş. Benim gibilerin içi yanıyor. Devlet bu tür durumda olanları korusun" dedi.

Darıca'ya bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi ve 2 çocuk babası Orhan Şahin, 6 yıl önce, Aslı Şahin ile ikinci evliliğini yaptı. Çiftin bu evlilikten 1 çocuğu oldu. Orhan Şahin iddiaya göre, çarşamba gecesi kendisini aldattığı iddiasıyla Aslı Şahin ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Orhan Şahin, eşini kazma sapıyla dövmeye başladı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralanan Aslı Şahin'in burnu da kırıldı. Olayın ardından çift uyumak için odalarına geçti. Sabaha karşı fenalaşan Aslı Şahin, kendisini döven eşi ve 16 yaşındaki üvey kızı tarafından banyoya götürüldü. Bir süre sonra Orhan Şahin, eşini tekrar yatağına yatırdı. Orhan Şahin öğle saatlerinde yatağına bakmaya gittiği eşinin nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine eve polis çağırdı. İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Aslı Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşini öldürdüğünü söyleyen Orhan Şahin ise gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre geçirdiği iç kanama sonucu öldüğü belirlenen Aslı Şahin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine getirildi. Aslı Şahin öğle namazı sonrası ilçedeki Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında şehir kabristanlığında toprağa verildi.

'BENİM GİBİ NİCELERİN İÇİ YANIYOR'

Kızının 31 Ekim'de Tokat'ta sığınma evine girdiğini 18 Kasım'da ise kocasının ikna ederek geri götürdüğünü söyleyen Ali Yılmaz, "Benim kızımı nasıl götürdü, ne yaptı bilemiyoruz. Ben bu adamdan sonun kadar şikayetçiyim. Benim gibilerin de canları yanmasın, devletimizin buna bir son bulsun. Kadınlar ölüyorsa bunların suçu kadın olması mı? Devletimiz buna bir çare bulsun. Ben böyle canilerin en son ne ceza alması lazımsa onu istiyorum. Devlet benim hakkımı arasın. Benim içim yanıyor. Benim gibi nicelerin içi yanıyor. Bu nasıl bir dünya" dedi

'SOPA İLE DÖVE DÖVE ÖLDÜRMÜŞ'

Sığınma evine gitmeden önce kızının Tokat'a yanlarına geldiğini ifade eden baba Yılmaz, "Bana dedi ki, 'Baba sen beni sığınma evine ver. Bakarsın onu silahı var. Gelir size başka bir şeyler yapar. Sizin de başınız derde girer. Beni sığınma evine ver. Ben orada dilekçemi veririm' dedi. Darp raporu almıştı zaten. Geçici olarak sığınma evine gitmek istedi. Bu daha öncede girmiş İstanbul'da 3-4 sefer sığınma evlerine, benim bundan haberim yok. Daha sonra haberini aldık. Bunun her gün canını yakmış, sopa ile döve döve öldürmüş. Bunun suçu ne. Benim için yanıyor arkadaş, devletimizden ricamız böyle kişilere sahip çıksın" diye konuştu.

Görünrtü Dökümü:

-Cenaze namazından görüntü

-Cenazenin götürülüşü

-Babasının konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat),

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Nurdağı'nda hindiler satışa çıktı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesi hindi satışı başladı.

Esenyurt Mahallesi 'nde oturan Mahmut Taşkınlar, 6 aydır beslediği 9 ile 12 kiloya ulaşan hindilerini Nurdağı- Kahramanmaraş yolu üzerinde yılbaşı öncesi satışa çıkardı.135 ile 175 lira arasında satışa çıkardığı hindilere ilgi olduğunu belirten Taşkınlar, öHindinin bakımı ve beslemesi sabır isteyen zahmetli bir iştir. 6 aydır hindileri özenle besliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nurdağı-Kahramanmaraş yolu üzeri

Hindiler

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB

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Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı seraların naylon örtüleri zarar gördü, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı.

Kaş'ta dolu ve sağanak Kınık ve Ova mahallelerinde zarara yol açtı. Bazı seraların üzerinin kapatıldığı naylon örtüler yırtılırken, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş , zarar gören seraları gezerek, üreticilerle görüştü. Belediyeye ait iş makineleri de seralardaki suların tahliyesi için çalışma yaptı. Bölgedeki zararın boyutuyla ilgili tespit çalışmaları başlatıldı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ani ve şiddetli yağış nedeniyle Ova Mahallesi yakınlarındaki gölün su seviyesinin yükseldiğini ve taşkına neden olduğunu, bu nedenle de bazı seraların zarar gördüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başkan Mutlu Ulutaş'ın bölgeyi gezmesi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), -

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Rus savaş gemileri, 'Orsk' ve 'Azov' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus donanmasına ait 148 borda numaralı 'Orsk' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı 'Orsk' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Gemilerden 'Orsk' saat 14.10 sıralarında, 'Azov' ise saat 14.25 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Türk Sahil Güvenlik botunun boğaz geçişi sırasında eşlik ettiği Rus savaş gemilerinin güvertesinde askerlerin bulunduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çanakkale Boğazı 'ndan geçen Rus savaş gemilerinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Apartman çatısında çıkan yangın korkuttu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korku yarattı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevlerin sardığı çatı kullanılamaz hale geldiği yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, Şeyhsinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Çatıdaki alevleri görenlerin itfaiyeye haber vermesinin ardından havanın da rüzgarlı olması nedeniyle alevler çatıyı kısa sürede sardı. Bina sakinleri ise korku içinde evlerini terk etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, alevleri binaya sarmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiyenin çalışması

-Söndürme çalışmalarından detaylar

-Yanan çatı

-Detaylar

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

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