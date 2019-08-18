DHA YURT BÜLTENİ-16

Karabağlar'da orman yangını (6)

ALEVLER YUKARI ORHANLI KÖYÜNE ULAŞTI EVLER YANIYOR

İzmir Karabağlar'daki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya devam etti. Alevlerin tehdit ettiği Yukarı Orhanlı köyü, tedbir amaçlı boşaltıldı. Özel eşyalarını alan köylüler, jandarma gözetiminde gözyaşları içinde köylerini terk etti. Köylülerin tahliye edilmesinin bir süre sonra ise alevlere köye ulaştı. Birçok ev alevler içerisinde kalarak yanmaya başladı. Ekipler söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ EK GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR



===============================

Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı



Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralananların yakınları taşkınlık yapınca ilçeye takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun görüşmesinin ardından öfkeli kalabalık dağılırken, ilçede alınan güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimlikleri açıklanmayan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın duymasının ardından tarafların yakınlarının akın etmesi üzerine polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tarafların bazı işyerleri ve araçlara zarar vermeye başlaması üzerine çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu taraflarla görüşerek grupların dağılmasını sağladı. Yeni bir olay yaşanmaması için ilçede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Görüntü Dökümü:

-Olayın yaşandığı yerden görüntüler

-Alınan güvenlik önlemleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/TURHAL(Tokat),

================================

Hatay'da orman yangını

Hatay'da kent merkezi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanında başladı. Ormandan dumanların yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. 1 helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankıyla alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Yangının havadan görüntüsü

Helikopterden ormanlık alandaki yangın görüntüsü

Helikopterden yangına su bırakma görüntüsü

Helikopterden görüntü

Yangının akşam görüntüsü (cep telefonu)

Haber: Hüseyin BOZOK - Kamera: HATAY,

===============================

Kırıkkale'de eski eşini, kızının gözü önünde öldürdü



Kırıkkale'de Fedai Baran (43), bir kafede karşılaştığı eski eşi Emine B.'yi, 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Fedai B., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Menderes Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Fedai B., kafede yemek yiyen eski eşi Emine B. ile çocukları F.B.B.'nin yanına geldi. Fedai B. ile Emine B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai B., eline aldığı ekmek bıçağıyla Emine B.'yi, kızı ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında boğazından bıçakladı. Emine B. kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı. Küçük kız ise olayın etkisiyle şoka girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emin B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldü. Şoka giren F.B.B. de annesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise kafede incelemelerde bulunarak, şüpheli Fedai B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

Olay yerindeki kalbalıktan görüntü

Şüphelinin kafeden çıkarılması

Amublanstan görüntü

Genel detay

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE-DHA

===============================

Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ kent merkezinde meydana geldi. Bahattin Dikme yönetimindeki (28) 44 AAG 068 plakalı hafif ticari araç, çevre yolunda kontrolden çıkarak, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAB 880 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki araçtaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

-----------

Kaza yapan araçlardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

===============================

TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği (2)

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, havanın kararmasının ardından da devam ediyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesi geçişinden başlayan yoğunluk, Kocaeli Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisine kadar devam ediyor. D-100 Karayolu'nda ise TEM Otoyolu'na göre daha az bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle İzmit şehir içi geçişinde yoğunlaşan D-100 Karayolu'nda trafik daha sonra açılarak İstanbul'a kadar rahat bir yolculuk imkanı sunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- TEM Otoyolu'ndan drone görüntüsü

- TEM Otoyolu'ndan aktüel görüntü

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

===============================

Tarihi konak yangında küle döndü

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Helvacı Konağı, çıkan yangında küle döndü. Yangının sıçradığı bitişik konakta ise hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Konakoğlu Mahallesi 597 Sokak'ta Hüseyin Helvacı'ya ait iki katlı tarihi Helvacı Konağı'nda çıktı. Konaktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap konağı saran alevler, bitişikteki başka bir konağa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, tarihi konağı kullanılmaz hale getirdi. Alevlerin sıçradığı diğer konakta ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Konaktan yükselen alevler

İtfaiye ekiplerinin alevlara müdahale etmesi

Yangında küle dönen konak

Haber: Şahin ÖZER - Kamera: CEYHAN (Adana),

===============================

Mersin Millet Bahçesi'nde ihale süreci başlıyor



TBMM Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin'de Millet Bahçesi yapımı için önümüzdeki günlerde ihale yapılacağını belirterek, bölge içerisindeki OYAK arazinin de projeye dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Mersin'e gelen TBMM Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ve yönetiminin Millet Bahçesi yapılması planlanan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanı ile kışla arazisi, deniz feneri, denizpark ve orduevi arazilerinde yeşil alan ve plaj düzenlemesi yapılmasına ilişkin hazırladığı 'Mersin Nefes İstiyor' projesinin uygulama alanını yerinde inceledi.

Eski aquapark arazisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elvan, "Aquaparkın olduğu yer, Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın olduğu yer ve OYAK'ı bir bütün olarak düşündüğümüzde 140 dönümün üzerinde bir araziye tekabül ediyor. Bu araziyi Mersinli hemşerilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Biz Mersin'de yaşayan her bir ailenin, gencin, çocuğun, yaşlının buraya gelmesini ve burasının cıvıl cıvıl olmasını istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmaları süratle başlattı. Tapu ve yer devri ile ilgili problemler tamamı ile ortadan kalktı. Çok kısa bir sürede projeyi tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın uğrak yeri olabilecek bir mekana burayı dönüştüreceğiz. Kumsal alanın kullanılması noktasında da gereken hassasiyeti göstereceğiz. Vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde denize girmelerine imkan sağlayan bir ortamı da inşallah oluşturacağız. Zaten önümüzdeki günlerde bunun ihalesini yapacağız ve en kısa sürede de Mersinli hemşerilerimizin hizmetine sunacağızö diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın MESİAD'ın projesi üzerinde çalıştığını kaydeden Elvan, askeri alanın projeye dahil edilmesine ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza gerekli talimatı verdi. Bakanımız OYAK ile ilgili görüşmesini gerçekleştirdi. En son Mersin'e gelmeden önce bakanımız ile yapmış olduğum görüşmede, kendisinin OYAK Genel Müdürlüğü ile görüştüğünü ve OYAK'a arazi vereceklerini, o arazi karşılığında bu yeri alacaklarını ifade ettiler.ö

MESİAD Başkanı Hasan Engin ise Mersin ile denizi bir bütün olarak ele almak istediklerini ve tüm çabalarının bu yönde olduğunu aktardı.



Görüntü Dökümü

------------------------

Alanın drone görüntüleri

Denize giren vatandaşlar

MESİAD üyelerinin görüntüleri

Lütfi Elvan'ın alana gelişi

Proje görselinin görüntüleri

Elvan ve Engin'in açıklamaları

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,