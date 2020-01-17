DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Isparta'da FETÖ operasyonunda 13 tutuklama

ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü, tutuklandı. Tutuklananlardan birinin örgütün Mersin emniyet sorumlularından olduğu öne sürüldü.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 14 Ocak'ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde suç delili olabilecek 29 cep telefonu, 10 wifi cihazı, 20 sim kart, 7 SD kart, 6 flash bellek, 2 harici hard-disk, 4 tablet bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 3 sahte kimlik/sürücü belgesi, 44 bin 120 TL değerinde çek, 103 bin 800 TL ve 20 bin dolar ele geçirildi.

15 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 13'ü tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Ormanlık alanda ölü bulunan kişinin katil zanlısı cinayeti itiraf etti

MERSİN'in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda, Ağustos'ta av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulunan Kemal Büyükdeniz'in (48) katil zanlısının komşusu Hüseyin Kasnakçı olduğu ortaya çıktı. Olayı itiraf ettiği öne sürülen Kasnakçı adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme timlerinden oluşturulan 10 kişilik Özel Faili Meçhul Çalışma Grubu, yaklaşık 5 ay önce ormanlık alanda bir çoban tarafından ölü bulunan Kemal Büyükdeniz'in cinayetini araştırmaya başladı. Yapılan araştırmaların ardından cinayete karıştığı şüphesiyle Büyükdeniz'in akrabalarının ve komşularının ifadeleri alındı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, kayıtları netleştirilmesi için Kiriminal Laboratuvarı'na gönderildi. HTS ve Baz İstasyonu kayıtları alındı. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde toplanan verilerin yeniden değerlendirilmesi için Özel Faili Meçhul Çalışma Grubu bir araya geldi.

KATİL ZANLISI, İTİRAF ETTİ

Yapılan incelemelerin ardından, 'kasten öldürme' olayı ile ilişkili olduğu değerlendirilen Büyükdeniz'in eşi B.B., oğlu Y.B., kardeşleri H.B. ve B.B. ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Hüseyin Kasnakçı, eşi E.K., kızı N.B. olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerin ardından şüpheli Hüseyin Kasnakçı'nın olay yerine gittiği tespit edildi. Hüseyin Kasnakçı'ya ait kayıp av tüfeği, damadının evinde ele geçirildi. Gözaltına alınan Hüseyin Kasnakçı'nın Kemal Büyükdeniz'i av tüfeği ile vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: MERSİN,

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Zehirlenmeyi baş ağrısı sanıp uyumuşlar

DENİZLİ'de 13 yaşındaki kızı Seda'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kızı da hastanede tedavi altında olan baba Hüsamettin Kesikbaş, "İçimiz yanıyor. Allah hiçbir anneye babaya evlat acısı vermesin. Sobadan çıkan gaz onları gafil avlamış. Gazdan etkilenen küçük kızım Sena salona kadar emeklemiş. 'Abla, başım çok ağrıyor' demiş. O da 'Benim de ağrıyor uyuyalım da geçsin' demiş ve yatıp uyumuşlar. Kızlarımdan 2'sini kurtardık. Diğerini ise kurtaramadık. Kızım sağ olsaydı, bugün karne alacaktı" dedi.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hayırseverler Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Seda Kesikbaş kaldırıldığı hastanede dün (perşembe) yaşamını yitirdi. Kesikbaş'ın karbonmonoksit gazından etkilenen ikizi Sude ve kardeşi Sena (8) da Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kardeşler buradan Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. Sude ve Sena Kesikbaş'a hiberbarik odasında vücutlarındaki karbonmonoksit gazının atılması için basınçlı oksijen tedavisi uygulandı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Yaşamının baharında hayata gözlerini yuman Seda Kesikbaş'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından dün ikindide Servergazi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Servergazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'DAYANILACAK BİR ACI DEĞİL'

Baba Hüsamettin Kesikbaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden kızları Sude ve Sena'nın sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirten baba Kesikbaş, "Dayanılacak bir acı değil. İçimiz yanıyor. Allah'ım diğer iki yavrumuzu bize bağışladı. Onun sevinci de var. Artık üzüntüyü bir kenara bırakmamız gerekiyor. Kızlarımın durumu iyiye gidiyor. Allah hiçbir anneye, babaya evlat acısı vermesin. Çocuklarıma bakabilmem için ayakta kalmaya çalışacağım. Devlet büyüklerimiz bizi yalnız bırakmadı. Tanımadığım insanlar bile arayıp, baş sağlığı diledi. Demek ki yalnız değilmişiz bu ülkede" dedi.

'SOBADAN ÇIKAN GAZ ONLARI GAFİL AVLAMIŞ'

8 yıldır aynı evde yaşadıklarını ve aynı sobayı kullandıklarını belirten Kesikbaş, "3 gündür kızlarım çok hastaydı. Gripten dolayı 3 gün rapor verdiler. Akşam acı haberi aldım. Sobadan çıkan gaz onları gafil avlamış. Gazdan etkilenen küçük kızım Sena salona kadar emeklemiş. 'Abla başım çok ağrıyor' demiş. O da 'Benim de ağrıyor uyuyalım da geçsin' demiş ve yatıp uyumuşlar. Kızlarımdan 2'sini kurtardık. Diğerini ise kurtaramadık. Kızım sağ olsaydı, bugün karne alacaktı. İkizi Sude'nin karnesini okul müdürü hastaneye getirdi. Sude kardeşini soruyor. Biz de 'başka hastanede' dedik. Hayatını kaybettiğini söyleyemedik. 'Baba telefon et konuşalım' diyor. Cevap veremiyoruz" diye konuştu.

Hüsamettin Kesikbaş, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerini daha önceden televizyonlarda izlediklerini ancak kendi başlarına da geldiğini belirterek, soba kullanan aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Seda Kesikbaş'ın fotoğrafı

-Baba Hüsamettin Kesikbaş ile röp.

-Taziye çadırlarından görüntü

-Kömürlerden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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AK Parti'li Kaya: Suriyelilere yaptığımız yatırımlar 40 milyar doları aştı (2)

'TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMASIN İSTİYORLAR'

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölge Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye üzerinde oynanan tüm oyunların bozulduğunu, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanların başaramadığını ve başaramayacağını söyledi. 'Barış Pınarı Harekatı' ile sınır güvenliğinin korunması ve 'güvenli bölge' oluşturulması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarını sürdürdüğünü belirten AK Parti'li Kaya, şunları söyledi:

"Ekim ayının başında, gerek sınır güvenliğimizi korumak ve terör koridorunu ortadan kaldırmak gerekse Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönebilecekleri güvenli bir bölge oluşturmak adına 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın cesareti, dik duruşu ile sahada, dünyanın en güçlü denilen iki ülkesiyle anlaşmaya oturtan diplomatik zekasıyla da masada sergilediği liderlik sayesinde büyük bir oyunu da bozduk. Hemen yanı başımızda oluşturulmaya çalışan terör koridoruna izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk."

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin farkında olan dış güçlerin, farklı yollarla Türkiye'yi durdurma planı yürüttüğünü dile getiren AK Parti'li Kaya, "Türkiye güçlü olmasın hatta Türkiye diz çöksün, istiyorlar. Bunun için çok fazla mücadele verenler var. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykıran Cumhurbaşkanımızı kendilerince cezalandırmak istiyorlar. Adeta 'Erdoğansız' bir Türkiye için Türkiye'den yerli iş birlikçilerle birlikte uğraşan dış güçler oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokol üyelerinin salona girişi

Toplantıdan detaylar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Polis, iş yerinde şarj ettiği telefonla görüşme yapıp, intihar etti

KIRIKKALE'de yıllık izine çıkan polis memuru Ş.K, akaryakıt istasyonunda şarj ettiği cep telefonuyla çıkışta görüşme yaptıktan sonra tabanca ile kendini vurarak yaşamına son verdi.

Muş'ta görev yapan ve yıllık izine ayrılarak memleketi Kırıkkale'ye gelen Ş.K., dün gece saatlerinde Millet Bulvarı'nda yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda görevlilerle sohbet etti. Buradaki ofiste cep telefonunu şarj eden Ş.K., şakalaştığı görevlilere kimliklerini sordu. Ş.K., telefonunu şarj ettikten sonra istasyondan ayrıldı. İstasyonun önünden geçen yolun kenarında cep telefonu görüşmesi yapan Ş.K., daha sonra tabancasını çıkarıp başına dayayarak ateşledi. İstasyondaki görevlilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ş.K.'nın öldüğü belirlendi. Ş.K.'nın istasyonda görevlilerle sohbet etmesi, cep telefonunu şarj ettikten sonra yola doğru yürümesi ve intihar etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Ş.K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Yol kenarındaki otoparkta ölü bulundu

BOLU'da, yol kenarındaki otoparkta Mustafa Çamlıoğlu'nun(70) cesedi bulundu. Çamlıoğlu'nun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak'ta yürüyen 2 genç, yol kenarındaki otoparkta hareketsiz halde yatan yaşlı kişiyi görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. 112 Acil ekipleri yaptıkları incelemede hareketsiz halde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin Mustafa Çamlıoğlu olduğunu tespit etti. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaşlı adamın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne kaldırıldı. Bilinen bir hastalığı olmadığı öğrenilen Çamlıoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Cesedi bulan genç ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,