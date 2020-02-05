DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

BAKAN SOYLU: 63 KİŞİ KURTARILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van- Bahçesaray yolundaki 2 kez çığ düşen bölgeye gidip, incelemelerde bulundu. Buradaki çalışmaları yakından takip eden Bakan Soylu, olayla ilgili açıklama yaptı. 63 kişinin kurtarıldığını ve 24 kişinin şehit olduğunu belirten Bakan Soylu, açıklamasında şunları söyledi:

"Dün sabah 17.45'te Van- Bahçesaray karayolunda yani burada bir minibüs çığ altında kaldı. Daha sonra arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde de başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, çığ bölgesinin 100 metre yakınında arama kurtarma çalışması yapılıyordu. Orada ikinci bir çığ indi. Orada 63 kişi sağ olarak kurtarıldı ve hastanelere nakledildi. 24 de şehidimiz var. Bunlardan 11'i jandarma personeli, 7'si güvenlik koruyucusu, 3 itfaiye eri, 1 Turkcell çalışanı, 2 karayolu çalışanı ve 2 de sivil vatandaş olmak üzere burada hayatını kaybetti ve hastanelere götürüldü. Çığ altında 2 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Bir değerlendirme yaptık, buradan şu an itibarıyla ekipler çekildi. Hava şartları çok kötü. Yarın sabah tekrardan burada olacağız. Hava iyi olursa, çığ altında kalanları kurtarmaya çalışacağız."

Bakan Albayrak ve Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemede bulundu

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beraberindeki Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Albayrak ve Bakan Kurum, daha sonra sorunlarını ve taleplerini dinledi. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Albayrak ve Kurum, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giderek, yaralıları ziyaret etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ -

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Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2)

DEV ÇATI CADDEYE UÇTU

Denizli'de, şiddetli rüzgar nedeniyle kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi'nde, 7 katlı apartmanın çatısı yola uçtu. Çift şeritli caddeyi kaplayan dev çatı nedeniyle 5 araç zarar gördü ve ulaşım durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan çatının caddeye uçma anı, bir iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, çatının caddeye uçması ve kaldırımdaki insanların panikle kaçışmaları yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çatı parçasının düşme anı

-Olay yerinden görüntü

-Çatıdan görüntü

-Caddeden geniş görüntü

-Güvenlik kameralarından görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Van'da 3'üncü çığ felaketi uyarısı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu profesyonel dağcı Yılmaz Sevgül, Van'da meydana gelen 2 çığ felaketiyle ilgili, "Bölgede kar yağışı hala

devam ediyor. Bu durum kötü bir ihtimali de ortaya koyuyor. 3'üncü defa çığ felaketi meydana gelebilir" dedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki gün önce çığ altında kalan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi kurtarıldı. Kar altında kaldığı tespit edilen iki kişiyi kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bugün saat 12.00'de ekiplerin üzerine çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 53 kişinin de yaralandığı açıklandı.

AÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu profesyonel dağcı Yılmaz Sevgül, felaketi değerlendirdi. İlk çığ felaketinde biriken karın kesilmesiyle olayın meydana geldiğini tahmin ettiğini belirten Sevgül, çığın durduk yere meydana gelmeyeceğini, mutlaka bir faktörün onu tetiklediğini ifade etti. Kopan bölgenin üzerindeki kar tabakasının muhtemelen kontrol edilmediğini kaydeden Sevgül, şöyle konuştu:

"İnsanları zan altında bırakamam ama sanırım o yukarıdaki kar tabakası kontrol edilmedi. Edilseydi mutlaka önlemi alınırdı. İlk karın üzerine yağan karın ısısı, özelliği çok önemli. İkinci yağan kar alt tabakadan tutunamamış, ayrışmıştır. Dağcılar ve kayak yapanlar özellikle dikkat etsinler. Yukarıyı kontrol etmedilerse bu çok büyük bir ihmal. Ama kontrol edip etmediklerini bilmiyorum. Çok üzücü bir olay hemen hata aramamak lazım."

'3'ÜNCÜ ÇIĞ RİSKİ VAR'

Kar altında kalanlar, tozlu kar altında kaldıysa yaşama imkanlarının yüksek olduğunu ifade eden Sevgül, ikinci çığdaki karın tozlu kar olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Tecrübeli dağcı, önemli bir uyarıda da bulundu. Aynı bölgede kar yağışının devam ettiğini ve yeni bir çığ felaketinin meydana gelme ihtimali olduğunu kaydeden Sevgül, "Islak karsa bundan kurtulmak çok zor. Hele önlerinde bir hava boşluğu oluşturamadılarsa çok kötü. Ancak bölgede kar yağışı hala devam ediyor ve bu durum kötü bir ihtimali de ortaya koyuyor. 3'üncü defa çığ felaketi meydana gelebilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yılmaz Sevgül röportaj

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Fethiye'de su samurlarının ekolojisi araştırılacak

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Su Samurlarının Işıklar Ülkesindeki Son Yuvası Akgöl' projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesi bulunan su samurlarının ekolojisi araştırılacak.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye önderliğinde Fethiye Turizm, Tanıtımı, Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) işbirliğinde başlatılan projenin tanıtım toplantısı Devlet Su İşleri Fethiye Sosyal Tesisleri toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yanıklar Mahallesi'ndeki Akgöl'e yerleştirilecek fotokapanlarla su samurlarının ekolojisinin inceleneceği projenin 1 yıl süreceği kaydedildi.

Toplantıda konuşan, WWF Türkiye temsilcisi Mustafa Önder Ersin, nesli tehlike altındaki su samurunun korunması ve doğaya tekrar adaptasyonunun sağlanması için projeye destek verdiklerini söyledi. Ersin, "Sadece bizler değil hep beraber bu projeleri çoğaltmamız gerekiyor. Bu yıl doğa ve insanın tekrar barışmasını slogan olarak kabul ettik. İnşallah bu projemiz de başarıyla sonuçlanacaktır" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Sülün ise tabiata, üzerinde yaşayan insanların saygı duyarsa tabiatın da insanlara daha yaşanabilir bir ortam sağlayacağını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantı salonundan görüntü

-Konuşmacılardan görüntü

Haber - Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Aşırı rüzgar konteyneri devirdi, sağanak yağış denizi taşırdı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, lojistik firmasına ait olan ve üst üste istif halinde bulunan konteynerlerden biri aşırı rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi. Ayrıca, sağanak yağış nedeniyle deniz taştı.

Olay, sabah saatlerinde, Pınarbaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait depoda meydana geldi. Üst üste istifli olan boş konteynerlerden biri aşırı rüzgara dayanamayıp, aşağıda park halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören firma çalışanları otomobilin yanına koştu. Araçta ve konteynerin devrildiği bölgede kimsenin olmaması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasara yol açan olay, paniğe sebep oldu. Konteyner ve otomobil, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklara su basmasına neden oldu. Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde sağanak yağıştan kaynaklı deniz taştı. Öte yandan, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denizin taşmasından görüntü

-Araçlardan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Davut CAN anons

Haber - Kamera: Davut CAN- Tolga TAHÇI/ İzmir,

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20 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilden yaralı kurtarıldılar

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde şarampole yuvarlanarak ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Karataş (71) ve eşi Saime Karataş (65) itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Mahallesi Fethiye-Antalya Karayolu üzerindeki kaza bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan Karataş'ın kullandığı 48 PL 110 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü ramazan Karataş ve eşi Saime Karataş ters dönen otomobilde sıkıştı. Sürücü Karataş'ın cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 30 dakika boyunca şarampoldeki otomobili aradı. Kavaklı mevkisinde kaza yapan otomobili bulan ekipler, araçta sıkışan sürücü Karataş ve eşinin yardımına koştu. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Karataş Çifti, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şarampole yuvarlanan otomobilin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin yaralı çifti otomobilden çıkarması

-Çiftin sedyede taşınması

-Kaza yerinden genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),