DHA YURT BÜLTENİ - 17

Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı (2)

CEREN İÇİN YÜRÜDÜLER

Evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ordu ve Fatsa ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen yürüyüşe katılan çok sayıda kişi Ceren Özdemir'in saldırıya uğradığı evinin önüne karanfiller bıraktı. Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda ise yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

'ARTIK SUSMUYORUZ'

Yürüyüşe katılan Ceren Özdemir'in arkadaşı Eftelya Hazar, bu tür olayların yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Artık susmuyoruz, bu düzene son demeliyiz. Bu canları alan katillerin cezalarını almalarını ve bir daha böyle bir olay kimsenin başına gelmemesi için yasal bir düzen yapılmasını istiyoruzö dedi.

'CERENLERİMİZ ÖLMESİN'

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise kadına yönelik şiddetin, insanlığa şiddet olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Ceren kardeşimizin yerine başka bir erkek evladımız da olabilirdi. Bu yürüyüşün insanlık açısından bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. Fatsa ilçemizde birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye 'nin birçok yerinde sağlanmış bu birlikteliği haklı gururunu yaşıyoruz. Cerenlerimiz ölmesin ve her zaman yaşasınö diye konuştu. Fatsa ilçesindeki yürüyüş, Plevne Meydanı'nda sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yürüyüş görüntüleri

HABER KAMERA: Ahmet BAYRAK/FATSA(Ordu),

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AK Partili Ünal: Artık Türkiye'ye hiçbir konuda operasyon çekemiyorlar

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığında bunlar da Türk ekonomisine tekrar saldırdılar. Hatırlayın doları 5.89'a kadar çıkartabildiler ama ondan yukarıya çıkarmaya güçleri yetmedi. Çünkü artık Türkiye'ye hiçbir konuda operasyon çekemiyorlar" dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta partisinin il danışma meclisi toplantısına katıldı. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Mahir Ünal, geçmişin unutulmaması gerektiğini, hafızası olmayanların bir istikamet belirleyemeyeceğini ve gelecek kurgulayamayacağını söyledi. AK Parti'den önce toplanan 100 liralık verginin 86 lirasının faize gittiği için yatırım yapılamadığını, şimdi ise 100 liralık verginin 11 lirasının faize, 89 lirasının ise savunma okul, sağlık gibi yatırımlara harcandığını kaydetti.

'ADAMI LİNÇ ETTİ BİZİM AZGIN AZINLIK'

Amerikalı oyuncu Robert Davi 'nin İsveç 'in başkenti Stockholm 'e gitmek için ailesiyle birlikte geldiği İstanbul Havalimanı'nda çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaştığını hatırlatan Ünal, "İzlemişsinizdir sosyal medyada da çok yaygın olarak kullanıldı bir ABD'li sinema yıldızı İstanbul Havaalanı'nda bir video çekmiş. 'Neden böyle bir havaalanı ABD'de yok?' diyor. Eskiden biz ABD'ye Avrupa 'ya giderdik, orada olanları görüp 'Neden Türkiye'de yok?' derdik öyle değil mi? Şimdi elin Amerikalısı geliyor, Türkiye'de yapılanları görüyor, diyor ki 'Neden böyle bir havaalanı ABD'de yok?' İşte geçen gün gazeteci Cüneyt Özdemir 'Diş implantı için ABD'de hastaneye gittim bana 3 ay sonraya randevu verdiler. Ülkenizdeki sağlık sisteminin kıymetini bilin' diyor. Adamı linç etti bizim azgın azınlık" diye konuştu.

'MİLLETİN YÜZDE 52 İLE SEÇTİĞİ TEK ADAM'

AK Parti'nin bugün milletle hem toplumsal, hem ekonomik hem de siyasal kazanımlar elde ettiğini, bu kazanımlarla da millet gerçek anlamda egemen olduğunu ifade eden Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Siz o 'Tek adam' diyen, 'Parti devleti' diyen, 'Diktatör' diyenlere bakmayın. Onlar bir aynaya baksınlar bir de dönüp geçmişlerine baksınlar. Bu meclisin duvarında ne yazıyor? 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazıyor. Egemenlik nedir? Egemenlik karar verme hakkıdır. Devletle ilgili kararı kim veriyorsa ona 'Egemen' denir. Peki devletle ilgili kararları kim verecek? Eğer demokrasiden bahsediyorsak, demokrasiler milletin temsilcileri eliyle devletin yönetmesidir. Peki, bugün millet temsilcileri eliyle devlet yönetiyor mu? Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede yüzde 52 ile seçilmiş milletin adamı, devletin başkanı, Cumhurbaşkanıysa siz hangi hakla bu milletin Cumhurbaşkanına 'Tek adam' diyebiliyordunuz? Evet, tek adam. Çünkü sizde adam yok, milletin seçtiği adam o. Milletin yüzde 52 ile seçtiği tek adam."

'AB, NATO VE BM İŞLEVLERİNİ KAYBETME NOKTASINA GELDİ'

28 Şubat 'ta Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanını arayarak hükümetin israfını almasını söylediğini, milletin sandıkta seçip Ankara 'ya gönderdiği kişilerin, kendisini bu ülkenin sahibi gören askeri ve sivil bürokrasi tarafından ezildiğini belirten Ünal, şimdi milletin görev verdikleri dışında Türkiye'de karar verecek hiç kimsenin olmadığını söyledi. Türkiye'de sıkıntıların olduğunu ancak aynı ve daha büyük sıkıntıların dünyada da diğer ülkelerde de olduğunu kaydeden Ünal, "Bu beyler öyle bir anlatıyorlar ki sanki dünya güllük gülistanlık Türkiye'de sorun var gibi anlatıyorlar. Fransa yanıyor mu? Yanıyor. Amerika ile Çin ticaret savaşları devam ediyor mu? Libya 'dan Afganistan 'a kadar oluşturulan terör koridorunda 9 tane ülke yönetilemez hale geldi mi? Bugün Avrupa Birliği (AB), NATO Birleşmiş Milletler (BM) artık bu kurumlar işlevlerini kaybetme noktasına geldiler. Buralara yine ayar veren kim? Son NATO zirvesinde NATO'ya görevini kim hatırlattı? NATO'ya görevini yine biz hatırlattık, Recep Tayyip Erdoğan hatırlattı" diye konuştu.

'ARTIK TÜRKİYE'YE HİÇBİR KONUDA OPERASYON ÇEKEMİYORLAR'

Libya'dan Afganistan'a kadar uzanan terör koridorunun olduğu bölgede Türkiye'nin bir istikrar adası, güven ve insanlık adası olarak güvenini, istikrarını, ekonomisini ve insanını korumaya devam ettiğini belirten Ünal, şunları söyledi:

"Türkiye 15 Temmuz gibi bir saldırıyı bertaraf etti. Türkiye kendisine yapılan ekonomik saldırıları bertaraf etti. 'Türkiye'ye ekonomik operasyon yapılıyor' dediğimizde gülüyorlardı öyle değil mi? Adamlar itiraf ettiler Türkiye'ye operasyon yaptıklarını öyle değil mi? Bakın sadece 13 Ağustos'ta Londra üzerinden Türkiye'ye yapılan ekonomik operasyonda doları 10 liraya çıkaracaklar ve Türkiye'nin ekonomisinin çatısını çökerteceklerdi. Başarabildiler mi? Başaramadılar. Daha sonra 3 kez daha bunu denediler. En son ne zamana kadar biliyor musunuz? Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığında bunlar da Türk ekonomisine tekrar saldırdılar. Hatırlayın doları 5.89'a kadar çıkartabildiler ama ondan yukarıya çıkarmaya güçleri yetmedi. Çünkü artık Türkiye'ye hiçbir konuda operasyon çekemiyorlar hamdolsun."

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na milletvekilleri belediye başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mahir Ünal'ın karşılanması

Ünal'ın salona girişi

Salondan detay

İstiklal Marşı'nın okunması

Mahir Ünal'ın sahneye çıkması

Ünal'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Isparta'da asayiş uygulaması yapıldı

ISPARTA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin genel bilgi taraması yapılırken, çeşitli mahkemelerce aranan 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte vatandaşların güvenliği ve huzurun sağlanması adına umuma açık iş yerleriyle çok sayıda sabit noktada arama ve kontroller gerçekleştirdi. Toplam 30 noktada 440 polisin katıldığı uygulamada 146 umuma açık iş yeri denetlendi. 13 iş yerine idari işlem yapılırken, 4 bin 985 şahıs sorgulandı. Çeşitli mahkemelerce aranan 9 şahıs yakalandı. 5 şahsa ise adli işlem yapıldı.

Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ise 741 araç kontrol edildi. 29 araca toplam 14 bin 539 TL para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünden görüntüler

Umuma açık işyerlerinden görüntüler

Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama

ZONGULDAK'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı belirlenen C.D. (32) tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D'nin evine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada C.D.'nin üzerinde bulunan 5 gram esrar ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan C.D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan C.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis aracının adliyeye gelmesi

-Şüphelinin adliyeye sokulması

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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