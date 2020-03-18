DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandı

SİVAS'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya 'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi 'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi gören U.G. iddiaya göre sağlık görevlilerine öksürüğü ve ateşi olduğunu ve Almanya'dan geldiğini söyledi. Daha sonra ihbar üzerine U.G. hastaneye gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek karantina altına alındı. U.G. karantina altındayken akşam saatlerinde görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı. Sağlık ekiplerinin haber vermesiyle polis ekipleri U.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından U.G.'yi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında yakaladı. Sağlık ekipleri özel kıyafet ile maske takarak U.G.'yi tekrar hastaneye götürerek karantina uygulamasını sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastanan polis ekiplerkince yakalanması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansla hastaneye götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS

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Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği

KORONAVİRÜSÜNE karşı alınan önlemler kapsamında sosyal hayatın kısıtlınması kararlarının alınmasının ardından, İzmir'de meydanlar da boşaldı. Vatandaşların en yoğun olduğu yerlerden Konak ile Gündoğdu meydanları oldukça tenhalaştı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan, sosyal hayatın kısıtlanması kararlarının ardından, İzmir'de sokaklar ve meydanlar boşaldı. Vatandaşların, boş vakitlerini değerlendirmek için genellikle tercih ettiği ve 7 gün 24 saat boyunca yoğunluğun hiç azalmadığı Konak ve Gündoğdu meydanları, tenha görünümleriyle dikkat çekti. Bunun yanı sıra, çalışmak zorunda olanların da, kişisel önlemlerini alarak dışarı çıktıkları gözlendi. Vatandaşlar, virüsten korunmak için maske ve eldiven takarken, dezenfektan ve kolonya kullanmayı da ihmal etmedi.

'BİR ŞEKİLDE PARA KAZANMAM LAZIM'

Hayatını, Konak Meydanı'nda kuş yemi satarak geçindiren vatandaşlardan Mehmet Uslu , "Mecburen çalışmak zorundayım. İki tane çocuk okutuyorum ve bir şekilde para kazanmam gerekiyor. Maske ve eldiven takarak tedbir almaya çalıştım. Önceden burası cıvıl cıvıldı, kalabalık olurdu. Şimdi artık bomboş, ben de daha az sayıda yem satabiliyorum. Ama önlem almak iyidirö dedi.

Vatandaşlardan Ali Korkut ise, "Mecburen dışarı çıktım. İnsanlar önceliklerini gözeterek dışarı çıkmak zorunda kalabiliyor. Tabi çıkarken bazı küçük önlemler de alınıyor. Mesela ben gelirken vapurun kapalı kısmında değil açık kısmında oturmayı tercih ettim, çünkü uzmanlar kapalı alanlardan kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Bunun yanı sıra, kişisel hijyenimize de her zamankinden daha fazla dikkat etmeye başladık. Umarım bir an önce bunu atlatırızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Konak ve Gündoğdu meydanlarından detay görüntü

Meydanlardan drone görüntüsü

Muhabir Davut CAN'ın anonsları

Mehmet Uslu ve Ali Korkut ile röportajlar

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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İzmit'te sokaklar boşaldı

İZMİT'te, koronavirüs tedbirlerinin ardından caddelerde ve meydanlar boşaldı. Eski günlere göre sokaklarda daha az kişi bulunurken, bazı vatandaşlar maske takarak sokağa çıktı.

İzmit'te koronavirüs tedbirlerinin ardından eski günlere oranla cadde ve meydanlardaki insan yoğunluğu azaldı. Kafelerin bulunduğu alanlar gençlerle dolarken, kafelerin önlemler doğrultusunda kapanmasıyla eski valiliğin bulunduğu meydan boşaldı. Caddelerde de gözle görülür bir düşüş yaşandı. Bazı vatandaşlar ise dışarı çıktıklarında maske takarak önlem aldı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

İstanbul 'dan hasta ziyareti için İzmit'e geldiğini söyleyen Sema Çakırel, "Evden çıkmıyordum ama burada bir hastam var. O yüzden İstanbul'dan İzmit'e geldim. Virüsten de korkuyorum. Arabalarda ellerimi hiçbir yere dokundurmadım. İndikten sonra hemen yıkadım. Şimdi de bir restorana girdim. Yine bir yere dokunmadan elimi yıkayıp çıktım. Çok tehlikeli bir virüs. Psikolojim bozuldu. Her an öleceğim sanıyorum. Çok dikkat ediyorum" dedi.

"MECBUREN DIŞARIDAYIM"

Çay ocağı işlettiği için evden çıkmak zorunda olduğunu belirten Mesut Tekin , "Her türlü tedbirimizi mecbur alıyoruz. Öncelik temizlik, başka bir yöntemi yok. Temiz insandan uzak duruyor. Mümkünse kalabalık yerlerde durmuyorum. İşim icabı mecburen dışarıdayım. Ekmeğimin peşindeyim." diye konuştu.

"HEM TEDBİRİMİZİ ALACAĞIZ, HEM DE BAŞKALARINA ÖRNEK OLACAĞIZ"

Sağlık personeli olduğu için topluma örnek olmak istediğini söyleyen Yaşar Yıldırım , şöyle konuştu:

"Ellerimi bol bol dezenfekte ediyorum. Sık sık yıkıyorum. Aslında bunu yapmak herkesin bireysel sorumluluğu, bunun herkes için vebali de var. Kendimizi koruyoruz, başkalarını koruyoruz. Muhakkak herkesin yapması gereken bir şey. Ben şahsen bu virüsten korkmuyorum. Ben de sağlık personeliyim, bu işin içerisindeyim. Tabii ki kendimizi koruyacağız, ancak başkalarına da örnek olmak istiyoruz. Biz de risk grubundayız. İnsanlarla birebir, çok yakın temastayız. O yüzden hem tedbirimizi alacağız, hem de başkalarına da örnek olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Boş meydan ve sokaklardan drone görüntüleri

-Boş sokaklardan görüntüler

-Vatandaşlarla röpler

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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İzmir'de 2 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün önündeki kamyoneti sollamaya çalıştığı hafif ticari araç, belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Kemalpaşa Caddesi Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi'nin 1'inci girişinde meydana geldi. Bülent A. yönetimindeki 35 AGH 864 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, önündeki H.Y.'nin kullandığı 06 BEP 678 palakalı kasalı kamyoneti sollamaya çalıştığı sırada, karşı yönden gelen İsmail T. yönetimindeki 35 DB 2802 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçtan kopan parçalar, kamyonete zarar verdi. Kazada, sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Gelen 110 AKS ekipleri, araçta sıkışan Bülent A.'yı çıkardı. İki yaralı yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, H.Y.'nin kamyonetle hareket halinde olduğu sırada, arkasından gelen Bülent A.'nın, kamyoneti sollamaya çalıştığı ve bu sırada karşıdan gelen İsmail T.'nin kullandığı belediye otobüsüne çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerası

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu

KONYA'da devriye görevi yapan polis, Afganistan uyruklu Nur Muhammed (26), kaldırımda bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Muhammed hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.40 sıralarında Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, kaldırımda yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Aracı durdurup yanına yaklaştığında yerdeki Afganistan uyruklu Nur Muhammed'in, bıçakla yaralanmış halde kanlar içinde olduğunu belirledi. Muhammed, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde suç aleti bıçağı bulan polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinde polisin inceleme yapması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA

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'Gençler getirsin, siz evlerinizde kalın' sloganıyla yaşlılara ekmek ve kolonya dağıtıldı

İZMİT'te, Tarih Koridoru Derneği üyeleri, 'Gençler getirsin, siz evlerinizde kalın' sloganıyla yaşlıların yaşadığı evlere giderek ekmek ve kolonya dağıttı.

İzmit Hacı Hızır ve Akçakoca Mahalleleri sınırları içindeki, 'Tarih Koridoru' olarak anılan bölgede faaliyet gösteren Tarih Koridoru Derneği'nin üyeleri, yaşlıların bulunduğu evlere gidip, ekmek ve kolonya dağıttı. 'Gençler size getirsin, siz evlerinizde kalın' sloganı ile yola çıkan dernek üyeleri, özellikle yaşlıları daha fazla etkilediği bilinen koronavirüs tehdidi geçene kadar yaptıkları uygulamaya rutin olarak devam edecek.

Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nükhet Özcan, "Bizler Tarih Koridoru Derneği olarak Akçakoca Mahallesi, Hacı Hasan Mahallesi ve bu bölgelerde bulunan adreslerde faaliyet veren, geçmişe yönelik misyon ve vizyonumuzu korumak isteyen, mahalle kültürünü korumak isteyen bir derneğiz. Eski kent kültürünü yaşatmak isteyen bir avuç İzmitliyiz. Birbirimize çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde birlikte hareket ederek, dernek üyelerimizle birlikte limon kolonyası ve ekşi mayalı ekmek dağıtıp lokasyondaki yaşlı nüfusun kapısını çaldık. 'Gençler size getirsin, siz evlerinizde kalın ve çıkmayın' sloganıyla bir dağıtım yaptık. Şu an da mahallede bulunan 30 kişiye ulaştık" dedi.

Tarih Koridoru olarak anılan bölgenin çöp ve aydınlatma sorunları olduğuna değinen Başkan Özcan, "Alanımızda, Tarih Koridoru bölgesi içerisinde enfeksiyon riskinin ortadan kalkması için çöplerin daha hassasiyetle toplatılması ve aydınlatmaların yaşlı nüfusun göz önünde bulundurularak yapılmasını öngörerek bir çalışma başlattık. Alan içinde Tarihi Kapanca Sokak ve Tarih Koridoru'nun birçok bölgesinde, buralardaki mahallelerde ciddi bir enfeksiyon tehdidi var. Çünkü düzenli çöp toplaması yapılmıyor. Bunun yanı sıra Kapanca Sokak başta olmak üzere sokaklar karanlığa terk edilmiş durumda. Son dönemde yerel yönetimlere çok ciddi taleplerimiz olmasına rağmen, 'Kapanca Sokak karanlıkta' diye sosyal medyada yaptığımız duyurularımıza rağmen bu duruma pek kulak asılmadı. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dernek üyelerinin poşetlerdeki ekmek ve kolonyaları dağıtması

-Dernek Başkanı Nükhet Özcan ile röp.

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),