DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

Öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

İnegöl ilçesindeki Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu öğrencileri, velileriyle birlikte koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür için video çekti. Sağlık çalışanlarına, "Siz bizim için hastanedesiniz, biz sizin için evdeyiz" diye seslenen öğrenciler ile velilerinin çektiği video, sosyal medyada çok sayıda beğeni alarak, pek çok kişi tarafından paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrenci ve velilerin sağlık çalışanları için çektikleri görüntüler

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

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Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahramanlar Caddesi ile Ege Mahallesi'ni köpüklü su ile yıkayıp kentin farklı bölgelerindeki çöp konteynerlerini ilaçlarken, Sağlık İşleri Müdürlüğü de belediye personeline el dezenfektanı, maske ve eldiven dağıttı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs (Covid-19) hastalığının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana vatandaşların sağlığını korumak için sıkı tedbirler alan Kuşadası Belediyesi, salgınla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kahramanlar Caddesi ile Ege Mahallesi'ni köpüklü suyla yıkayıp özenle fırçaladı. Özel ilaçlama ekibi ayrıca yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapmak için sıkça ziyaret ettiği Kaleiçi, İnönü ve Sağlık Caddesi'nde sabah saatlerinden itibaren detaylı temizlik çalışması yaptı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı görevliler toplam 20 kilometrelik bir alanı köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte etti.

Kentin farklı bölgelerindeki 46'sı yer altında olan toplam 5 bin 550 tane çöp konteyneri sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere günde iki kez dezenfekte ediliyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otogar ile otobüs ve dolmuş durakları da ilaçlandı. Temizlik ekipleri tarafından durakların camları ve oturma yerleri dezenfekte edildi. Ayrıca otobüs ve dolmuşlarda da iç ve dış temizlik yapılarak, dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. İlçe merkezi ve kenar mahallelerdeki toplam 50 eczane dezenfekte edildi.

BELEDİYE PERSONELİNE TAM KORUMA

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı çalışanlarını da koruma altına almayı unutmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tedarik edilen 2 bin adet eldiven ve maske ile 800 tane el dezenfektanı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Sağlık İşleri Müdürü Selma Uzun ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Kadriye Balıkçı tarafından çalışanlara tek tek dağıtıldı.

BAŞKAN GÜNEL'DEN 'EVDE KALIN' ÇAĞRISI

Küresel ölçekte tehdit haline gelen Covid-19 hastalığına karşı mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, küresel bir tehdit halini alan koronavirüs salgınını en az zararla atlatabilmek için Kuşadası Belediyesi olarak tüm tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulundu. Salgınla mücadelede en önemli hususun sosyal yaşamı kısıtlamak ve fiziksel teması minimuma indirmek olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak tüm birimlerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak bu salgının önlenmesinde en önemli görevsizlere düşüyor. Tüm hemşerilerimden zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarını özellikle ve bir kez daha rica ediyorum. Bir tek kişinin yapacağı bir sorumsuzluk bile pek çok kişinin sağlığı için tehdit teşkil edecektir. Ben ve çalışma arkadaşlarım sizler için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler lütfen evinizde kalın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sokakların yıkanmasından görüntü

-Eczanelerin ilaçlanmasından görüntü.

-Dezenfekte çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Elazığ'da hem deprem hem de koronavirüs korkusu

ELAZIĞ'da, dün akşam meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaşayanlar, olası bir deprem ihtimaline karşı evlerinden dışarı çıkarken, aynı zamanda koronavirüs tedirginliği yaşıyor.

Dün akşam merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, kentte tedirginliğe neden oldu. Depremin ardından sokağa çıkanlar, bu kez koronavirüs nedeniyle panik yaşadı. Evde kaldıklarında deprem korkusu yaşadıklarını anlatan kent sakinleri, dışarı çıktıklarında ise koronavirüs salgınına yakalanacağı korkusu yaşıyor.

'EVE GİDİYORUZ DEPREM, DIŞARI ÇIKIYORUZ KORONAVİRÜS'

Dün akşam meydana gelen deprem sırasında korktuğunu anlatan kent sakinlerinden Metin Albaşkara, "Şaşırdık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmayın deniliyor. İçeri giriyoruz deprem, dışarı çıkıyoruz koronavirüs korkusu. Dışarı çıkmamak en mantıklı olan bir şeydir. Mümkün olmadığı sürece kimse dışarı çıkmasın" dedi.

Hem deprem hem de koronavirüs nedeniyle tedirgin olduklarını anlatan Ercan Şahin ise "Akşam deprem olduğunda panik olup, dışarı çıktık. Dışarıdayken bu kez koronavirüs tedirginliği yaşıyoruz. Korkuyoruz ama önlem almamız da gerekiyor" diye konuştu.

DEPREM NEDENİYLE KERPİÇ EVDE HASAR OLUŞTU

Yeni Mahalle'de bulunan 2 katlı kerpiç evde hasar oluştu. Ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışmalarının ardından 2 katlı evde kalan aileler tahliye edildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Öte yandan dün akşamki deprem anı ise kameraya yansıdı. Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların deprem anında kaçtıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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Şehir merkezinden görüntü

Metin Albaşkara'nın röportajı

Ercan Şahin'in röportajı

Sokak tabelası ve kerpiç evden görüntü

Ev sahibi Serkan Kandemir'in röportajı

Kerpiç evden detay

Güvenlik kamerası görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 729 MB

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Bayramiç'te belediye ekipleri bankları topladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında meydanlardaki banklar, belediye ekiplerince kaldırılmaya başlandı.

Bayramiç Belediyesi, koronavirüse karşı önlem almaya devam ediyor. Vatandaşların 'evde kalın' ikazlarına rağmen meydan ve parklara çıkması üzerine ekipler alanlardaki oturma gruplarının kaldırılmasına karar verdi. Sökülerek traktörlere yüklenen banklar depolara kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayramiç Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, "Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın oturması ve dinlenmesi için koyduğumuz bankları geçici bir süre için kaldırıyoruz" dedi.

İlçe sakini Bahtiyar Gök, "Bankları insanlar yan yana geldiği için topluyorlar. Tedbir amaçlı toplanıyor herhalde. İnsanların bir araya gelmesi iyi bir şey değil" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sökülerek traktörlere yüklenen banklardan görüntü.

-İlçe sakini Bahtiyar Gök'ün konuşması

-Çanakkale İskele Meydanı'nda banklarda oturan vatandaşlardan görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ,

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Erzurum'da camilerde koronavirüs önlemi

ERZURUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı. Merkezi sistemle okunan ezan sonrası vatandaşlar, evde namaz kılmaları konusunda uyarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi karanının ardından Erzurum'daki camilerin kapılarına yazılar asıldı. Cuma namazı için camilere giden vatandaşlar, 'Salgın hastalığın riski sona erinceye kadar cemaatle vakit namazları ve cuma namazı kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız' yazısıyla karşılaşınca, tekrar evlerine döndü. Merkezi sistemden ezan okuyan müezzin, vatandaşları evlerde namaz kılmaya çağırarak, dua etmelerini istedi.

TARİHİ ESERLER DE ZİYARETE KAPATILDI

Bu arada, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü de Çifte Minareli Medrese , Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi gibi kentin önemli tarihi yapılarının 30 Mart tarihine kadar ziyarete kapatma kararı aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarihi Ulu cami

-Cami kapısına yapıştırılan yazı

Lalapaşa Camii, ezan okunması

-Camiye girişteki demir parmaklıkların iple bağlanması

-Ezan sonrası minareden yapılan uyarı

-Çevrede bekleyen vatandaşlar

-Çifte Minareli Medrese

-Medrese kapısına konulan yazı

-Yakutiye Medresesi

-Kapısının kapalı olması

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Ruhsat almak isteyen müteahhitler, koronavirüs tedbirine takıldı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın, yeni binalara 31 Mart 2020 tarihinden itibaren otopark zorunluluğu getirmesiyle, bu tarihten önce işlemlerini tamamlayarak ruhsat almak isteyen müteahhitler, belediyelere akın etti. Edirne Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında tek tek içeri alınan müteahhitler, işlerinin uzadığını ve son tarih olan 31 Mart'ın mutlaka uzatılması gerektiğini ifade ederek bakanlığa çağrıda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni yapılacak olan binalara otopark zorunluluğu getirmesiyle birlikte son süre olan 31 Mart 2020'den önce işlerini tamamlamak isteyen müteahhitler Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne geldi. Yetkililer, müteahhitleri tedbirler kapsamında tek tek içeri aldı. Müteahhitlerle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü önünde bir araya gelen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs nedeniyle oluşan sağlık tedbirleri kapsamında tam kapasiteyle talebi karşılayamadıklarını virüs riski geçene kadar sürenin uzatılması gerektiğini söyledi.

'TALEBİMİZ SÜRENİN UZATILMASI'

Söz konusu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce müteahhitlerin, kendilerine sunulan haktan yararlanmak için yoğun şekilde talep gösterdiğini söyleyen Gürkan, "Müteahhitler de yeni uygulanacak olan Otopark Yönetmeliği ile ilgileri kendilerine sunulan haklardan faydalanmak için Mart ayı bitmeden ruhsatlarını almak istiyorlar. Bizler de Koronavirüs tedbirleri kapsamında arkadaşları içeriye toplu halde alamıyoruz, çünkü bulaşma riski artıyor. Böyle bir sıkıntı var ve sadece Edirne Belediyesi'nde değil. Müteahhitlerin de belediyelerin de talebi şudur; Otopark Yönetmeliği'nin virüs tedbirleri geçene kadar hem belediye çalışanlarının hem de müteahhitlerin sağlıklı bir iş yapabilmesi için uzatılmasını talep ediyoruz. Bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın dikkatine sunuyoruz" dedi.

'HEPİMİZİN SAĞLIĞINI DÜŞÜNMEMİZ LAZIM'

Virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları kalabalık şekilde içeriye alamadıklarını ifade eden Gürkan, "Biz mecburen birçok bankanın da uyguladığı gibi bu kadar kalabalığı içeriye alamıyoruz. Hem onların sağlık hijyeni açısından hem de çalışanlarımızın sağlık hijyeni açısından. Biz buradaki arkadaşları içeriye aldığımızda belki hepimiz birbirimize virüs bulaştıracağız. Hepimizin sağlığını düşünmemiz lazım. Virüs tedbirleri kapsamında bazı çalışanlarımızı da idari izne ayırdık. Ama müteahhitler de hakları kaybolmasın diye bu işi çözmek istiyorlar. Sağlıklı olan çözüm Otopark Yönetmeliği'nin daha sonraki aylara uzatılması" diye konuştu.

'SÜRE UZATILMAZSA, ZARARA UĞRARIZ'

Edirne İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bülent Günal, koronavirüs tedbirleri kapsamında işlemlerin tek tek yapıldığını ve çok uzadığını, dolayısıyla 30 Mart süresinin yeterli olmayacağını söyledi. Sürenin uzatılmaması halinde işlemlerini yetiştiremeyen müteahhitlerin, dolayısıyla da arsa sahiplerinin zarara uğrayacağını ifade eden Günal, "Eğer bu süre uzatılmazsa otopark yönetmeliğinden dolayı emsal kayıpları söz konusu olur. Taahhütlerimizde, anlaştığımız metrekareler üzerinden vereceğimiz daire sayılarının düşmesi anlamına geliyor bu. Ama müteahhitlerin, ama arsa sahiplerinin bu konuda ciddi zararları olacaktır. Onun dışında maddi zararlar da olacak. Ayrıca bazı durumlarda anlaşmazlıklara, mahkemeye gidilebilecek durumlara kadar gidebilir bu durum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Belediye'de bekleyen müteahhitler

-Belediye Başkanı Gürkan'ın müteahhitlerle konuşması

-Gürkan'ın açıklamaları

-Edirne İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı açıklaması

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Antalyaspor taraftarı, Cumhuriyet Meydanı'nı koronavirüse karşı dezenfekte etti

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Antalya Valiliği'nin yapacağı uygulamalara gönüllü destek olma çağrısı yapan Fraport TAV Antalyaspor'un taraftar grubu 07 Gençlik, kentin en önemli merkezlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor taraftar gruplarından 07 Gençlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Valiliği'nin koronavirüse yönelik yürüttüğü çalışmalarda gönüllü görev yapacaklarını duyurdu. 07 Gençlik taraftar gurubu sosyal medya paylaşımında çağrısını "Dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği koronavirüse karşı gönüllü olarak şehrimizin yanında olmak istiyoruz. Sayın Valimiz Münir Karaloğlu, bizler bir taraftar grubundan fazlası olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Sayın valimizin ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün uygun görmesi durumunda 07 Gençlik Grubu olarak gönüllü olarak çalışmalara katılmaya hazır olduğumuzu ve valiliğin belirlediği yaşlılarımızın evlerini temin ettiğimiz ULV cihazı ile dezenfeksiyon işlemlerini seve seve yapabileceğimizi, valiliğimizin emrinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca valiliğimizden gönderilecek yardım ve ihtiyaçların evlere ulaşmasını sağlayabiliriz. Ülkemizin bulunduğu bu zorlu süreçte şehrimizin ve devletimizin sonuna kadar yanındayız" sözleriyle ifade etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftar grubunun paylaşımına şu sözlerle yanıt verdi:

"Antalya takımın, takımı da taraftarı da Antalya'nın yanında! Milletçe verdiğimiz bu hassas ve hayati mücadelede duyarlılığı için @07Gençlik'e hassasiyet göstererek işbirliği yapan herkese teşekkür ediyorum. Tedbir alacağız, panik yapmayacağız, başaracağız. #EvindeKalAntalya"

Antalya Valisi Karaloğlu ve taraftar grubu arasında sosyal medyada başlayan diyalog sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda dezenfekte çalışması yapıldı. Yaklaşık 50 taraftar deterjan, fırça ve hijyen maddeleriyle meydanda temizlik yaptı. Taraftar grubu, meydandaki Atatürk Anıtı'nı da dezenfekte etti. 07 Gençlik Taraftar Grubu Derneği Başkanı Gürhan Güneyli, Vali Karaloğlu 'na yaptıkları çağrı neticesinde ilk çalışmalarını meydan temizliğiyle başlattıklarını belirtti. Güneyli, taraftar grubu olarak yaşlılara, sağlık çalışanlarının ailelerine yönelik projeleri de hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmaları takip eden Vali Karaloğlu, çevresindekilere birbirlerine 1 metreden az yaklaşmaması uyarısı yaptı. Gazetecilerden de 1 metre mesafesinin korunmasını isteyen Karaloğlu, şunları söyledi:

"Antalyaspor taraftarı sosyal medyadan çağrı yaptı. Biz de onları tebrik ettik. Bugün de şehrin en yoğun kullanılan meydanlarından Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik çalışmasını taraftar gönüllü olarak yaptı. Ben 07 Gençlik taraftar grubunu tebrik ediyorum. Kural, az temas, az seyahat, çok hijyen. Bunlara uyarsak ve devletimizin aldığı karar ve kurallara uyarsak bunu toplum olarak en az zararla çözmüş olacağız. Kurallara kararlara uymazsak daha fazla sıkıntı yaşama şansımız var. Bunu arzu etmiyoruz. Antalya'da da Türkiye'de de Sağlık Bilim Kurulu kararlarını uygulamaya çalışıyoruz."

Vali Karaloğlu, koronavirüse karşı alınan tedbirler hakkında şu bilgiyi verdi:

"Konan kurallar neyse çarşı, pazarda, oto pazarında, toplu bulunan mekanlarda her kurala her birimizin sağlımız için uyması gerekir. Toplum sağlığı için bunlara uyulması gerekir. Toplu olarak bulunmayalım, yan yana gelmeyelim, 1 metre mesafe koruyalım. Restoranlarda yemek yedikten sonra mekanı terk edelim, sohbet etmeyin. Şehir efsanelerine kimse inanmasın. Bizim söylediğimiz dışında sosyal medyada dolaşan sahte haberlere, ses kayıtlarına kesinlikle kimse itibar etmesin. Şeffaf şekilde devletimiz bu süreci yönetiyor. Devlet kanadından gelmemiş hiçbir bilgiye itibar etmeyin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gençliğin detay görüntüleri

Temizlik yapılırken görüntü

Yukardan dronu görüntüleri

Vali Karaloğlu'nun konuşması

Atatürk büstünün yıkanması

Detay görüntüler

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ Antalya