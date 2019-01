Dha Yurt Bülteni -18

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde son gelişmeleri ve atılması gereken adımları değerlendirdiklerini belirterek, "Daha önceki yaptığı açıklamalara karşı bugünkü yaptığı açıklama, yani Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu unsurların ortadan kalkması için yaptığı açıklamayı da doğru buluyoruz. Ama diğerlerini, hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz, reddedeceğimiz bir üslupla Türkiye'ye yönelik eleştirilerini de hiçbir zaman kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve kınıyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın 'Dünden Bugüne AK Parti Antalya Vefa Buluşması' toplantısına katıldı. Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen buluşmada AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve kuruluşundan bugüne kadar çeşitli görevler üstlenen çok sayıda partili yer aldı.



'KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ'



Partililere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vefa buluşması olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. AK Parti iktidara geldikten sonra hem Antalya'nın hem Türkiye'nin büyük bir değişim yaşadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzde bir yerel seçim var. Sizler bu dava için en zor günlerde çalışan insanlarsınız, bu seçimde de yine çalışırsınız. AK Parti'nin ve belediyeciliğinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte anlatacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Adaylarımız bir çalışırsa biz iki çalışacağız" dedi.



'TRENDEN İNENLERLE BİZİM İŞİMİZ YOK'



Bu davanın yükünü kaldıramayanlar veya bu yoldan sapanlar olduğunu da belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ama başından beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne diyor, 'Trenden inen bir daha bu trene binemez.' Cumhurbaşkanımızın söyledikleri bugün için de geçerlidir, trenden inenlerle işimiz yok. Bu davayı zor zamanlarda taşıyamayanlarla biz bu yola devam edemeyiz, bu da çok açık, net. Zor günlerde, en ufacık baskı ya da tehdit olduğunda trenden inenlerin, bu davayı terk edenlerin halini bugün görüyorsunuz. Allah kimseyi yolundan saptırmasın, bir kere saptığı zaman, bir daha o yolu bulmak da o kadar kolay değil" diye konuştu.



'İDLİP MUHTIRASIYLA AKAN KANI VE GÖZYAŞINI DİNDİRDİK'



Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti liderliğinde Türkiye'nin dünyadaki mazlumların umudu olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Dünyanın neresinde bir mazlum varsa hepsinin imdadına koşan bir ülke olduk. Suriye'de bir yangın var. Halep'ten bu yana bugün aktör olan herkesle ortaya koyduğumuz çalışmalar sayesinde ve en son İdlip muhtırasıyla bir taraftan sahada akan kanı, gözyaşını dindirdik. Rusya, Fransa, İngiltere, Amerika, İran hiç fark etmez, bu konuda kim samimiyse herkesle çalışıyoruz. Herkesin çalışmak için tercih ettiği ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan adaleti, barışı, istikrarı savunuyor" dedi.



POMPEO İLE SON GÖRÜŞMEYİ ANLATTI



Siyasi çözümün yanında bölgedeki terör örgütlerine karşı mücadele veren tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle dedi:



"Son zamanlarda Fırat'ın doğusunda bize yönelik giderek artan tehdidi bertaraf etmek için Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır sayesinde ABD çekilme kararı aldı. Sahada güvenlik güçleri ve diğer unsurlardan farklı sesler gelebilir ama Cumhurbaşkanımızın muhatabı da Başkan Trump'tır. İki defa Cumhurbaşkanımıza 'çekileceğiz' dedi ve daha sonra da açıklamaları var. Bugün işte Pompeo'yla telefonda son gelişmeleri ve atılması gereken adımları değerlendirdik. Daha önceki yaptığı açıklamalarına karşı bugünkü yaptığı açıklama, yani Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu unsurların ortadan kalkması için yaptığı açıklamayı da doğru buluyoruz. Ama diğerlerini, hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz, reddedeceğimiz bir üslupla Türkiye'ye yönelik eleştirilerini de hiçbir zaman kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve kınıyoruz."



ABD'YE TERÖRE DESTEK TEPKİSİ



ABD'nin terörle mücadele konusunda yaptıklarına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Terörle mücadele diyorsun, işine gelince tamam, peki işine gelmeyince 'Türkler, Kürtleri katlediyor.' Siz geçmişte de Kürtleri kullandınız. Irak'ta referandum olduğunda da ikili tutum sergilediniz. Neymiş efendim terörle mücadele edince Kürtleri katletmek, o zaman Afganistan'da terörle mücadele ettiğin zaman Afganları katletmiş oluyorsun, Irak'ta terörle mücadele ettiğin zaman Irak halkını katletmiş oluyorsun, Libya'da teröre mücadele ettiğin zaman kim olursa olsun bizim için terör örgütlerinin hepsi aynıdır, Libyalıları katletmiş oluyorsun. Ama dertleri başka" dedi.



'BİZ KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ'



Terörle mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kararlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "PKK, YPG ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele verirken kimseden icazet almadığımızı da geçmişte gördünüz. Peki Afrin'de de YPG ile mücadele ediyorduk, o zaman niye Kürtleri katlediyor, Türkler demediniz. Çünkü bu tarafta onlarla iç içesiniz, silah veriyorsunuz, beraber çalışıyorsunuz bir terör örgütüyle, hani terörle mücadelede en önde ülkesiniz. O zaman inandırıcılığınız kalmıyor. Ama biz kimseden icazet almayız. Yeri ve zamanını her zaman biz belirleriz, gerekli adımları atarız ve sınırımızın ötesindeki terörü de temizlemek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması



Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL-ANTALYA-DHA)



Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı (2)



EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR



İzmit'te hurdacıda, piknik tüpü büyüklüğündeki aletin kesimi sırasında akan kimyasal madde kokusunun kaynağını bulmak için AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ederken, yapılan ölçümlerde kokuya sebep olan kimyasalın zehirli olmadığı belirlendi.



KOCAELİ



MAHİR ÜNAL: CHP'NİN DERDİ 'BU ÜLKEDE MİLLETİN İRADESİ EGEMEN OLMASIN'DIR







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mardin'de aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) eleştirilerde bulunarak, "CHP'nin derdi başka, CHP'nin çözüm üretmek, öneri üretmek, iktidara alternatif olmak gibi bir derdi yok. CHP'nin derdi 'Bu ülkede milletin iradesi egemen olmasın'dır" dedi.



31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Mardin belediye başkan adayları, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katıldığı aday tanıtım programıyla açıklandı. AK Parti milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, İl Başkanı Faruk Kılıç, ilçe başkanları, partinin gençlik ve kadın kolları başkanları ile partililerin katılımıyla yapılan tanıtım toplantısında konuşan Ünal, AK Parti'nin bir partiden ziyade, bir millet hareketi olduğunu belirterek, bu sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi.



'CHP'NİN DERDİ 'BU ÜLKEDE MİLLETİN İRADESİ EGEMEN OLMASIN'DIR'



Konuşmasında, CHP'ye eleştiriler yönelten Ünal, "CHP'nin derdi başka, CHP'nin çözüm üretmek, öneri üretmek, iktidara alternatif olmak gibi bir derdi yok. CHP'nin derdi 'Bu ülkede milletin iradesi egemen olmasın'dır. Şimdi seçimlere giderken yine bir meşruiyet tartışması çıkarmaya çalışıyorlar. O yüzden bu seçimler önemli. O yüzden millet yeniden 31 Mart'ta sözü söyleyecek, tercihi ortaya koyacak ve diyecek ki 'Söz de karar da benim' diyecek. Bir de CHP'nin gizli ortağı var. Bir taraftan İYİ Parti ile görüşürken öbür taraftan maalesef Kandil'in uzantısı olmaktan kurtulamamış HDP'yi de unutmamak lazım. Siyaset yapmak irade gerektirir. İradesi olmayan, sözü kendisine ait olmayan, kararı kendine ait olmayan biri siyaset yapamaz. Bunların kararı iradesi yok. Bunların iradesi Kandil'in elinde. Kendisine oy verenlerin değil, terör baronlarının iradesiyle hareket edenler bu milleti temsil edemezler. Siz silahların gölgesinde siyaset yapmaya kalkışıyorsunuz. Siz terör baronlarının emriyle hareket ediyorsunuz. Bunun adı siyaset değildir. Bizim siyasetimizin bir amacı vardır. AK Parti siyasetinin amacı insanlarımızın evinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde ve ilinde mutlu, huzurlu, güvenli, refah içinde, özgürce ve barış içerisinde yaşatmaktır. Bunların amacı bu değil. Bunların amacı insanlarımızın huzurunu, güvenliğini, rahatını bozmak. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, barışa kurşun sıkanlar barış lafını ağzına alamazlar. Küçücük çocukları dağa çıkarıp eline silah verenler çocuk haklarından bahsedemezler. Kadınları dağda örgüt içi infaza tabi tutanlar kadın haklarından bahsedemezler. Bunlar neden kadından, çocuktan, demokrasiden, barıştan özgürlükten bahsediyorlar biliyor musunuz? Terör örgütünün döktüğü kanı perdelemek için. Hadi oradan, siz kimi kandırıyorsunuz, kimi aldatıyorsunuz? Bu aziz millet irfan sahibidir, olan biten her şeyi görüyor" dedi.



'TÜRKİYE'NİN İÇİNDEN TERÖRÜ TEMİZLEDİK, TEMİZLİYORUZ'



Terör örgütlerine verdikleri desteklerden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan belediyelerin çalışmalarına değinen Ünal, şunları söyledi:



"Devlet gereğini yerine getirip duruma el koyduktan sonra ne oldu? Şehirlerimiz yaşanır ve güvenli hale geldi. Şuna karar vereceğiz 'Biz ne istiyoruz'. Gece saat 02.00'de ben şehrimde güven içerisinde yaşamak mı istiyorum, sokağa çıkabilecek her yerde güveni huzurlu bir şekilde yaşamak mı istiyorum. Yoksa kendisi gibi düşünmediği için istediği zaman istediği eve giren, oğlunu, kızını kaçıran, para isteyen, dükkanı, kepenkleri indirmeni isteyen eşkıyanın olduğu bir şehir mi istiyoruz? Biz huzur istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Çocuklarımızın huzur ve güvende olmasını, bir geleceği olmasını istiyoruz. Türkiye'nin içinden terörü temizledik, temizliyoruz, yetmedi sınırlarımızdan da temizliyoruz. Şunu bilsinler ki dünyanın neresinde olursa olsunlar ister FETÖ, ister PKK ister DEAŞ, Türkiye'ye tehdit oluşturan hiçbir terör unsurunu yaşatmayız. Nerede olurlarsa olsunlar, onların ensesindeyiz, nefesimizi hissedecekler çünkü Türkiye Cumhuriyeti köklü ve güçlü bir devlettir. Çünkü bu ülkenin köklü bir milleti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları kuru bir kalabalık değil millettir millet. Derdi, davası, imanı olan bir millettir. Bu milleti 15 Temmuz'da görmediler mi? Bu milletin devletine bayrağına, nasıl sahip çıktığını görmediler mi? Şimdi bizi birtakım kuru laflarla tehdit edenler herhalde bir şeyi unutuyorlar. Biz 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Allah'ın izniyle bizim yürüyecek bir yolumuz var. O yüzden 31 Mart seçimlerinde herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek."



ADAYLAR



Ünal, konuşmasının ardından, ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce açıklanan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Vechi Kahraman'ın tanıtımından sonra Artuklu İlçe Belediye Başkan adayı Abdulkadir Tutaşı, Dargeçit İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Cüneyt Aksoy, Derik İlçe Belediye Başkan adayı Şeyhmus Necimoğlu, Mazıdağı İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Atlı, Nusaybin İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Hadi Hamidi, Ömerli İlçe Belediye Başkan adayı Hüsamettin Altındağ, Savur İlçe Belediye Başkan adayı Oğuzhan Sönmez Kaya, Midyat İlçe Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, Yeşilli İlçe Belediye Başkan adayı Hayrettin Demir ve Kızıltepe İlçe Belediye Başkan adayı Şükrü Cevheroğlu'nu açıkladı.



Toplantı Salonundan görüntü



Mahir Ünal'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,



İZMİR'DE KÖPEĞE SATIRLI SALDIRI İDDİASI







İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iddiaya göre bir köpeğe kesici aletle saldırdı. Olayda göğsünden yaralanan talihsiz köpek, yaşadığı evin bahçesine sığındı.



Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Ali Hıdır Coşkun'un sahibi olduğu köpeğe, iddiaya göre kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler, kesici aletle saldırdı. Olayda göğsünden yaralanan talihsiz köpek, kaçarak yaşadığı evin bahçesine sığındı. Köpeği kanlar içerisinde yatarken gören çevredekiler, durumu Coşkun'a bildirdi. Eve gelen Coşkun, köpeğini alarak veteriner hekime götürdü. Köpeğe müdahalede bulunan veteriner, göğsündeki yaranın satırla yapıldığını öne sürdü. Coşkun, yapılan tedavinin ardından köpeğini eve götürdü. Evinde köpeğine bakmaya devam eden Coşkun, gerekli yerlere şikayette bulunacağını ve bunu yapan kişi veya kişilerin yakalanmasını istedi.



-Köpeğin veterinerde tedavi görmesi



-Vatandaşın olayı anlatması



Köpekten fotoğraflar



Haber - Kamera: Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA, (İzmir),

