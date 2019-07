DHA YURT BÜLTENİ - 18

SİVAS'TA OTOMOBİL MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



SİVAS'ın Gemerek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gemerek ilçesi Karagöl köyü kavşağında meydana geldi. Kayseri yönünden Sivas yönüne giden Barış Keklik (34) yönetimindeki 38 GN 669 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada, ilçeye bağlı Köseli köyünden merkeze gelen Süleyman Karakaş (85) yönetimindeki 58 RB 391 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Barış Keklik ile birlikte eşi Bediha ve çocukları Emir Talha (4) ile Beril Kübra Keklik (1) ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Süleyman Karakaş'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet BOZDUMAN/ GEMEREK(Sivas),

BURSA'DA 200 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



BURSA'da, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak parçalara ayrılan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İznik-Yenişehir yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 ADN 551 plakalı TIR, virajda kontrolden çıkıp, yaklaşık 200 metre yüksekliğinde uçurumdan yuvarlandı. TIR uçurumdan yuvarlanırken parçalara ayrıldı, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemede sürücünün üzerinden kimlik çıkmadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, freni boşalan otomobilin yol kenarındaki uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi Saklı Vadi mevkisinde meydana geldi. Dağ yolundan aşağı inen Mustafa Kubat yönetimindeki 34 KGV 32 plakalı otomobil freninin boşalması sonucu virajı alamayıp yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metrelik uçurumdan düşen otomobil taklalar attıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilde sıkışan Mustafa Kubat ve Maviye Kubat, Hesna Yılmaz, Fulay Bayrak ve Firuze Kaval'ı içinden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Firuze Kaval kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ KARTEPE (Kocaeli),

BOYA VE TİNER YÜKLÜ ARAÇ TAKLA ATTI: 4 YARALI



DİYARBAKIR'da kontrolden çıkıp tarlaya devrilen boya ve tiner yüklü kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolunda meydana geldi. Alaattin Aygün yönetimindeki boya ve tiner yüklü 06 VNG 55 plakalı hafif ticari araç, Tokaçlı yakınlarında kontrolden çıkıp taklalar attı. Kazada sürücü Aygün ile araçta bulunan Satılmış Ural, Necmi Yıldırım ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen araçtaki kutuların açılmasıyla boya ve tiner de çevreye döküldü. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından araç kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera: Selim KAYA - Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,

MİNİBÜSTEN CEP TELEFONU ÇALINDI



ADIYAMAN'da, kargo şirketine minibüs içerisinde bulunan cep telefonu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şevket Çilcan'a ait 02 BH 210 plakalı minibüs park halindeyken içerisinde bulunan cep telefonu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Olayı fark eden Çilcan'ın ihbarıyla gelen polis, çervede görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sivas'ta (2)

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası ziyaretinin ardından Toptancılar Sitesi'nde yapılan Laboratuvar ve Depoculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Hisarcıklıoğlu, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Sivas'a Değer Katanlar' ödül törenine katıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, 100'üncü yıl kutlamalar nedeniyle Sivas'a gelmek istediğini belirterek,"İstiklal Mücadelesi ve bağımsızlık ateşi, Sivas Kongresi'nde doğdu. Dolayısıyla, ben Sivas'ı; umudun ve milli iradenin şehri olarak görüyorum. Sivas olmasaydı, Türkiye olmazdı, Türk milleti var olmazdı. 82 milyon ve gelecek nesiller bunu bilmeli. Sivas'a ve ecdadınıza müteşekkir olmalı" dedi.

Ordu'yu Sivas'a bağlayacak olan yolun tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu bizim için, Sivas için çok önemli. Bir zamanlar biz Kayseri'ye denizi getiriyorduk ya, Sivas'a deniz gelmiş olacak. Bu sanayi için, üretim için olmazsa olmazımız. Onun için bizim ihracat yapmamız kolaylaşacak, maliyetlerimiz düşecek. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz. Ama bizim Ordu'ya bağlanmamız demek bütün dünyanın Sivas'a bağlanması demek" diye konuştu.

'HIZLI TREN PROJESİ TAMAMLANMALI'

Sivas için en önemli projelerden birinin Sivas- Ankara arasına yapılan Yüksek Hızlı Tren projesi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu,"Yüksek Hızlı Tren projesi artık tamamlanmalı. O zaman Ankara bize iki saat, İstanbul 5 saat. Artık ne hava yoluna ne kara yoluna gitmeye ihtiyaç var. İki saatte Ankaralı tüccar Sivas'a gelebilecek. Bizimki malını satmak için 5 saatte İstanbul'a gidebilecek" dedi.

Konuşmaların ardından Sivas Ticaret ve Sanayi tarafından 30 kişiye vergi rekortmeni, Ticaret Borsası tarafından da 12 kişiye tescil rekortmeni plaketi verildi. Törende ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelikte 40 yılını dolduranlara da plaket verildi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve iş adamları katıldı.

Haber-Kamera: SİVAS,

ATATÜRK VE İMAMOĞLU'NUN YÜZLERİNİ BİRLEŞTİRİP PORTRE YAPTI



SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yaşayan ressam Ersoy Ayyıldız'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzlerini birleştirerek yaptığı portre tepkiler yarattı. Ersoy Ayyıldız, resmi siyasi bir düşünce ile yapmadığını belirterek, "Sanki ben burada sayın Ekrem İmamoğlu ile Atamızı bir tutuyormuşum gibi bir algı uyandırdım bazı vatandaşlara. Böyle bir şey yok ve böyle bir şey mümkün değildirö dedi.

Sapanca'da yaşayan ressam Ersoy Ayyıldız'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Ekrem İmamoğlu'nun yüzlerine birleştirerek yaptığı portreyi sosyal medyada paylaşmasının ardından tepkiler oluştu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 33 resim sergisi açtığını söyleyen Ersoy Ayyıldız, "En son yaptığım resimlerden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Yakın bir zamanda kendisi kabul ederse hediye etmek istiyorum. Her tablomda olduğu gibi bu tablomu da sosyal medyada paylaştım." dedi. Ayyıldız anlatmak istediğini şöyle ifade etti:

"Resmin bir tarafında, yüce Mustafa Kemal Atatürk. Benim için ülkeyi, zaferi ve her şeyi temsil eden bir kişi. Diğeri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Atatürk'ün bir yarısı İmamoğlu. İmamoğlu neyi temsil ediyor. Halkı temsil ediyor. Yüce Atatürk ise ülkeyi her şeyi. Atatürk'ün diğer yarısı diğer anlamda gölgesi halk olduğunu düşünerek 28 günde tuale aktardım."

Resmin siyaset içermediğini belirten Ayyıldız, "Ben sadece bir sanatçıyım. Ben siyasetçi değilim. Ben bu resmi siyasi bir düşünce ile yapmadım ve hiçbir şekilde resmim siyaset içermiyor. Bu resmi sosyal medyada paylaştıktan kısa bir süre sonra yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. Bu resim ile doğruları paylaşmak istiyorum. Yaptığım resimde şöyle bir yanlış anlaşılma oldu. Sanki ben burada sayın Ekrem İmamoğlu ile Atamızı bir tutuyormuşum gibi bir algı uyandırdım bazı vatandaşlara. Buradan kendilerine seslenmek istiyorum; böyle bir şey yok ve böyle bir şey mümkün değildir. Bu resim tamamen sanatımı halk ile paylaşmak adına yaptım. Bu resmi kısa bir süre içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye etmek istiyorum, tabi kendisi uygun görürse." diye konuştu.

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya),

