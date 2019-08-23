Dha yurt bülteni-19

10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı

Bursa'da, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Esengül T. (45), evde tartıştığı eşi Serdar T., tarafından tabanca ile vuruldu. Esengül T., ayaklarına isabet eden 2 mermi ile yaralanırken, polis kaçan eşinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay Hacıseyfettin Mahallesi Topraklı Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Esengül T. ile eşi Serdar T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Evde kimsenin olmadığı bir sırada maydana gelen tartışma sırasında iddiaya göre belinden tabancasını çıkaran Serdar T., eşine kurşun yağdırdı. Esengül T. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Serdar T. ise olay yerinden kaçtı.

Silahla sesleri üzerine apartmanda oturanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yarine gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Esengül T., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ayaklarına iki merminin isabet ettiği belirlenen Esengül T.'nin hayati tehlike sinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan Serdar T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kadından detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Genel detaylar

-Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Kılıçdaroğlu: 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da (4)



CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'deki ziyaretleri kapsamında CHP'den 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçe belediyelerini ziyaret etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Burhaniye Belediye Balkanı Ali Kemal Deveciler ve Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından Burhaniye'de 30. Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışını yapan Kılıçdaroğlu, ayrıca Demokrasi Parkı'nın açılış törenini gerçekleştirdi. Festivalin açılış konuşmasında vatandaşlara ve partililere elinde anayasa kitabıyla demokrasi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "21 Yüzyılda katılımcı demokrasiden söz ediyoruz. Dolayısıyla belediye başkanı diyebilir ki, 'Ben madem ki bu kentte insanlara hizmet edeceğim, o zaman buraya park mı yapalım, yoksa gökdelen mi yapalım, halkın bilgisine sunmak isterim.' Bunun adı da referandumdur. Sonuçta gelip size sunarlar. Yani katılımcı demokrasi dediğimiz budur. 21. yüzyılın demokrasi anlayışı katılımcı demokrasidir. Yani insanlar yetkileri olduğu halde, o yetkilerin nasıl kullanılacağı konusunda kendisini seçen insanlara ayrıca düşünce olarak başvurma ihtiyacı duyarlar. Dolayısıyla kurallar, kurallar anayasayla belirlenirö dedi.

Burhaniye'de 30. Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışının ardından Edremit ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, Edremit Kitap Fuarı'na katıldıktan sonra alandan ayrıldı. Edremit Koca Seyit Havalimanı'na geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya haraket ettiği bildirildi.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), -

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Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam (4)

GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'nde bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut ile ilgili olay anındaki feryatlarını cep telefonuna kaydedip ı kaydedip, sosyal medyada paylaşan kişinin tespiti için polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında B.Y.'nin (19) izine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla yakayıp gözaltına aldı. B.Y., emniyetteki ifadesinde videoyu sadece arkadaşı M.A. (22) ile paylaştığını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.A.'yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, haklarında 'soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.



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Bartın'da zincirleme kaza: 4 yaralı



Bartın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bartın Kozcağız yolu Terkehatipler Köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Koç (67) yönetimindeki 74 AP 281 plakalı otomobil tali yoldan ana yola çıktığı sırada Ramis Keleş (67) yönetimindeki 74 AD 276 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen Ertan Bacak (45) yönetimindeki 41 RA 014 hafif ticari kamyonet de araçlara çarptı. Zincirleme kazayı gören sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Ramis Keleş, Mehmet Koç, Recep Gürhan Keleş (13) ve Adem Keleş'i (37), olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Koç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik kısa bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen sürücülerin yakınları sinir krizi geçirdi. Araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

-Kaza yeriden detaylar

-Ekiplerden detay

-Otomobillerden detay

-Sürücü yakınlarının feryatları

Haber-Kamera: Ayhan Acar/Bartın-Dha

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Tekirdağ'da çıkan yangında anne ve oğlunun yaşadığı 2 ev yandı



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek katlı bir evin çatısına yalıtım yapıldığı sırada, piknik tüpüyle ısıtılan malzemenin alev alması sonucu çıkan yangında, 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Feriha Gülten (89) ile yanan diğer evdeki oğlu Gürbüz Gültekin, (65) hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Yeni Mahalle Bayrak Sokak üzerindeki tek katlı iki evde meydana geldi.Feriha Gülten'e ait evin çatısında yapılan bakım ve onarım sırasında, yalıtım için ziftli kağıt döşenirken piknik tüpünün ucuna takılan pürmüz ile ısıtılan malzemenin alev alması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek yaşlı kadının Kıbrıs gazisi olan oğlu Gürbüz Gülten'in evine sıçradı. O sırada evde olan Gürbüz Gülten alevleri görmesiyle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kıbrıs gazisi Gürbüz Gülten hemen annesinin evine giderek Feriha Gülten'i dışarı çıkardı.Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Feriha Gülten ve oğlu Gürbüz Gültekin, ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekiplerini müdahalesi sırasında Feriha Gülten'in komşuları, sağlına kavuşması için ellerini açarak gözyaşlarıyla dua ettiği görüldü. Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü dökümü:

Ambulans, itfaiye ve polis ekiplerinin gelişi

Yangına müdahele edilmesi

Yangından detay

Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenenlere müdahelesi

Ekipleirn çalışması

Komşuların duaetmesi

Ağlayanlardan detay

Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA,(Tekirdağ)

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Tekirdağ'da kaza, 1'i trafik polisi 6 kişi yaralandı



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i trafik polisi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza Malkara – Şarköy karayolunun Sağlamtaş Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Malkara'dan Şarköy istikametine giden ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenilen Bülent Cankal (44) yönetimindeki 41 NK 268 Plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet Yaşar Karakuş (59) yönetimindeki 59 SB 584 Plakalı otomobil, Sağlamtaş mahallesi kavşağında kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücüler Bülent Cankal, Ahmet Yaşar Karakuş ile birlikte araçlarda bulunan Nermin Cankal (41), Kadir Cankal (13), Mehmet Değirmenci (65), Hatice Değirmenci (65) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili aşlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:

Kaza yerinden detay

Ambulansın gelişi

Yaralılara müdahelesi

Hastaneye getirmeleri

Kaza yapan araçlardan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA,(Tekirdağ)

