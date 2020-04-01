DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 FZ 3201 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dereye devrildi. Kazada, otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Yaralı, gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ölenlerin kimlik tespiti içi çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntüler

-Otomobilin görnütüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber: Oğuzhan ÇİFÇİ/SUŞEHRİ(Sivas),

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Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Suşehri'nde 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazada, araçta bulunanların kimlikleri belirlendi. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Hannarici (24) ile araçta bulunan Salih Erdoğan (46), Ethem Hannarici (46) ve Kasım Hannarici hayatını kaybetti.

Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Murathan Altun'un(49), tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SİVAS

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Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi kursiyerleri gönüllü olarak maske dikiyor.

Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi kursiyerleri yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında gönüllü olarak maske dikiyor. Maske diken gönüllüleri ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Belediye atölyemizde gönüllü kadınlarımızın ve usta öğreticilerimizin önderliğinde vatandaşımız için ücretsiz maske dikimine devam ediyoruz. Salgınla mücadeleyi bir seferberlik olarak gördük. Sağ olsun bize her konuda destek olan kadınlarımız gönüllü oldular ve maske dikimine katkı verebileceklerini söylediler" dedi.

Günde yaklaşık 1200 civarında maske dikildiğini anlatan Ercengiz, "Biz de bunları vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Yeter ki vatandaşımız hijyen konusuna dikkat etsin. Sosyal mesafesini ayarlayabilsin. Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Vatandaşımıza 'evinde kal' diyoruz. Zorunlu halde sokağa çıkan yurttaşımızın da mutlaka önlemlerini almasını kendilerinden rica ediyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız. Virüsün üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Maske dikiminden detay

Maske dikiminden detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, -

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Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi

ADANA'da kaçak olarak maske, eldiven ve tulum üretilen 3 iş yerine baskın düzenlendi. Baskında piyasa değeri 330 bin lira olan 89 bin 50 adet maske ve 6 dikiş makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir'de merdiven altı eldiven, maske ve tulum üretildiği belirlenen 3 iş yerine baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada piyasa değeri 330 bin TL olan 86 bin 50 maske ve 6 dikiş makinesi ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 3 kişi gözaltına alınırken koruyucu maskelerin filtresiz kumaştan üretildiği tespit edildi. Baskında ele geçirilen malzemelere el konuldu. 3 şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İş yerinden genel görüntü

Dikiş makineleri

Kaçak üretilen dikiş tezgahındaki maskeler

Kolilerdeki maskeler

Polislerin kolileri götürmesi

SÜRE: 01'13" BOYUT: 136 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Satıcıdan tarihi geçmiş sucuğa ilginç savunma

MERSİN'de semt pazarındaki bir minibüste tarihi geçmiş ve menşeyi belli olmayan 100 kilo sucuk ele geçirildi. Gözlerinin iyi olmadığı için dikkat edemediğini öne süren satıcıya idari para cezası uygulandı.

Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine semt pazarı çevresinde minibüsle sucuk satışı yapan bir seyyar satıcıya denetim yaptı. Yapılan incelemede 100 kilo tarihi geçmiş ve menşeyi belli olmayan sucuk ele geçirildi. Gözlerinin iyi görmediğini ve bu nedenle dikkat etmediğini öne süren satıcıya idari para cezası uygulandı. Tutanakla el konulan bozuk ürünler, ekiplerin kontrolünde imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zabıta ekipleri araçta bulunan sucukları kontrol ederken

-Zabıta satıcı ile konuşurken

-Zabıta tarihi geçmiş ürünleri gösterirken

-Ekipler bozuk sucukları araçtan alıp götürürken

-Ekipler bozuk sucukları araca yüklerken

-Bozuk sucuk görüntüsü

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana

ADANA'da koronavirüs salgınını önlemek için yoğun çaba gösteren polis ekipleri, havadan helikopterle, Seyhan Baraj Gölü'nde tekneyle ve karada ise araçlarla megafondan vatandaşlara anons yaparak "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evde kal Adana" uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis helikopteri, ekip otoları ve polis teknesinden kent genelinde denetime çıkan ekipler, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evde kal Adana' uyarısı yaptı. Özellikle park ve meydanların üzerinden alçak uçuş yapan polis helikopteri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini bildiren anonslar yaptı. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler de 2 tekneyle Seyhan Baraj Gölü'nün Adnan Menderes Bulvarı kıyısında gün boyu tur atarak yürüyüş yapan vatandaşlara evlerine gitmeleri gerektiğini duyurdu.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla başlatılan uygulamanın devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Helikopterden yapılan 'evde kal' çağrısı

Helikopterin Türk bayrağı ile cami arasından geçişinden detaylar

Polis araçları ve motorsikletli polislerin 'evde kal' çağrısı yapması

Seyhan Nehri'nde feribotla yapılan 'evde kal' çağrısı

Denizdeki ekiplerin Sevgi Adası önünden geçişi

Detay görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Erzurum'a 1 Nisan karı

ERZURUM'a sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar kent merkezini kısa süreliğine beyaza bürüdü. Havanın ısınması ile birlikte kar yerini yağmura bıraktı.

Bahara hazırlanan Doğu Anadolu Bölgesi 'nde hava biranda soğudu ve Erzurum'da saat 07.00 sıralarında lapa lapa kar yağışı başladı. Nisan'ın ilk günü yağan kar kısa sürede etkisini artırdı. Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını ve güneşli günlere hasret kaldıklarını söyledi. Sabah uyandığında aracını temizleyen Faruk Taber Erzurum'un kışının bitmeyeceğini söyleyerek, "Erzurum'un geleneği bu, kış bitmemiş. Hala daha sayılı günler var. Abrelin başı var, leyleğin karı var. Yani kış hala devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otomobilin üzerindeki 1 Nisan yazısı

-Otomobilin karının temizlenmesi

-Kent merkezinden kar yağışı görüntüsü

-Çeşitli bölgelerden genel görüntü

-Beyaza bürünen ağaçlar

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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'Milli Dayanışma Kampanyası'na şarkı yazarak, destek verdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak, başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na sanatçı Aydın Aydın, 'Biz bize yeteriz' adlı şarkıyı yazarak, destek verdi.

Türk halk müziği sanatçısı Aydın Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlamasıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. 'Biz bize yeteriz' adlı şarkıyı yazan Aydın, kampanyaya maddi ve manevi destek vereceğini de söyledi. Aydın, "Bugün birlik ve beraberlik günü. Bugün yardımlaşma günü. Benim sanatçı dostlarımdan ve iş adamları dostlarımdan ricam; bu kampanyaya lütfen destek olalım. Ben de maddi ve manevi desteğimi sunuyorum. Lütfen evde kalın. Sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerimize yardımcı olmak için evde kalın" dedi.

Aydın Aydın'ın bağlamasıyla çalıp, söylediği 'Biz bize yeteriz' şarkısının sözleri, şöyle:

'Biz bize yeteriz

Biz bize yeteriz

Biz bize yeteriz Allah'a hamdederiz

Komşumuz aç dururken

Biz ne güne bekleriz

Gelir geçer bugünler

Yarınlar bizi bekler

Dünyada hiç kalmasın

Fakir ve çaresizler

Biz bize yeteriz

Biz bize yeteriz

Komşumuz aç dururken

Biz ne güne bekleriz'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sanatçı Aydın Aydın'ın şarkıyı okuması

-Sanatçı Aydın'ın açıklaması

Behçet DALMAZ/VAN,

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Yardım kampanyasına Vefa Destek Grubu desteğiyle katkı verdi

MERSİN'de 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek vermek isteyen çiftçi Ali Soy (69) sokağa çıkma yasağı nedeniyle Vefa Destek Grubu'nu arayarak bağışlamak istediği 200 TL'yi jandarma ekiplerine teslim etti.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çavak Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan 4 çocuk babası Ali Soy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek vermek istedi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşı gereği evden çıkma imkanı bulamayan Ali Soy, İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan Vefa Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi. Ekipler, Soy'un kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan evine gitti. Gelen ekipleri karşılayan Ali Soy, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya yardımda bulunmak istiyoruz" diyerek 200 TL teslim etti. Parayı alan teslim alan görevli asker, "Biz senin adına bu parayı hesaba yatırırız. Makbuzunu da getirip size teslim ederiz. Bu duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz" dedi. Ali Soy, ekiplerin yardımı için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarmaların görüntüsü

-Ali Soy'un konuşması

-Jandarmanın konuşması

Haber-Kamera: MERSİN,

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'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar

Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesine ait olan ve dillerden düşmeyen 'Erik dalı' türküsünün sözleri tüm dünyada etkili olan koronavirüse uyarlandı. TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçıların seslendirdiği klip, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'evde kal' kampanyasına destek olmak için 'Evde kal Türkiye, evde kal Burdur' sloganıyla Erik dalı türküsü Burdur Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına uyarlanarak klip haline getirildi. Sözlerini yerel sanatçı Nurcan Altınok ve kızı Gülce Altınok'un yazdığı ' Koronavirüs türküsü' klibinin yönetmenliğini Hüseyin Coşkun yaptı.

Nurcan Altınok'un yanı sıra TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçılar Mehmet Sak , Süleyman Önoğlu, Hüseyin Coşkun, Mehmet Akpınar , Volkan Alanya , Gazi Şengül, Deniz Akpınar ve Yasin İpek'in yer aldığı klip sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Diğer yandan, TRT Repertuar Kurulu, geçen yıl 'Erik dalı' türküsünün, yörede bilinen adı Dirmil olan Altınyayla ilçesine ait olduğunu tescillemişti.

İŞTE SÖZLER

Bu tüm dünyanın sınavı

Koronanın olma avı

Bilim Kurulu'nun savı

Evde kalmalı Türkiye

Soru en çok bugünlerde

Kim, nasıl getirmiş, nerede

Bulalım çare bu derde

Evde kalmalı Türkiye

Eller sabunlansın eller

Pozitif çıkmasın testler

Akıllı olan söz dinler

En güvenli yerdir evler

Aman sakın evden çıkma

Ne yakalan, ne de yayma

Kolonyayı da unutma

Evde kalmalı Türkiye

(BURDUR YEREL ŞİVEYLE)

Biz bilmeyyoz gezinmeyi

Emme dinneyyoz deñileni

Yüdük her yannı, elleri

Evcazında galıyo Buldur

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Klipten görüntü

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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