Dha Yurt Bülteni-23

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden Elif Dağdelen (21) yaşamını yitirirken, Emine Şevval Aytemir ise ağır yaralandı.

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI







ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden Elif Dağdelen (21) yaşamını yitirirken, Emine Şevval Aytemir ise ağır yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen ile Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 1'nci sınıf öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrularak yaralanan 2 öğrenci, kazayı görenlerin haber verdiği ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



ELİF KURTARILAMADI, EMİNE'NİN DURUMU AĞIR



Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerinden Elif Dağdelen doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Emine Şevval Aytemir'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayı duyarak hastaneye gelen öğrencilerin okul arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü M.D.'yi gözaltına aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hasstanesi



-Hastanede bekleyen yakınlarından görüntü



-Morgtan genel görüntü



-Morgun önündeki kalabalıktan görüntü



-Kaza yapan araçtan görüntü



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN, -



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YÜKSEKOVA'NIN KÖY YOLLARINDA KARDAN TÜNELLER OLUŞTU







HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, kırsal bölgelerde ise yer yer 4 metreyi aştı. Kırsal bölgelerde yol açma çalışmaları sürerken, kardan oluşan tüneller ilginç görüntü oluşturdu.



Yüksekova'da geçtiğimiz cumartesi günü başlayan yoğun kar yağışı, salı gününe kadar aralıklarla devam etti. Bir anda yağan yoğun kar, özellikle ulaşımda büyük aksamaların yaşanmasına neden oldu. 62 köy ve 115 mezranın yolunun kapalı olduğu Yüksekova'da özellikle yüksek rakımlı bölgelerdeki kar kalınlığı 4 metreyi buldu.



Kar yağışını bugün durmasının ardından Yüksekova Kaymakamlığı'nın talimatıyla Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı. 35 araç ve yaklaşık 70 personelle yürütülen çalışmalar, zaman zaman gece geç saatlere kadar sürdü. Karla mücadele ekipleri, en zorlu çalışmayı ise ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy ve Yeniışık köyleri ile Köprücük, Akocak, Gürkavak, Cevizli, Pınargözü, Köşkünü köylerinin yollarında yaşadı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı bölgede çalışmalar oldukça zor koşullarda sürdürüldü. Adeta kardan tünellerin oluştuğu bölgede ekipler, saatlerce karla mücadele çalışması yürüttü, bu arada ilginç görüntüler de oluştu.



Yetkililer, şu ana kadar kapalı köy ve mezra yollarından birçoğunun açıldığını, diğer köylerin yollarının kardan temizlenmesi için de çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirttiler.



Bu arada yarından itibaren bölgede yine kar yağışının beklendiği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Bölgede çalışan iş makinaları



-Karla mücadele ekiplerini çalışymaları



-Oluşan kar tünelleri



-Kar tüneli içinden geçen araç



-Yol şefinin çalışmaları yerinde denetlemesi



-Karlı yoldan detaylar



-Adeta kara gömülen köy



-Kalınlığı 4 metreyi aşan kar kütleleri ve bölgeden detaylar



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),



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BAŞKAN KOCAOĞLU'NDAN 'GREV' HAMLESİ: SENDİKA YÜZDE 25 ZAM TEKLİFİNİ REDDETTİ







İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Metro A.Ş.'ye giderek işçiler ve sendikacılarla sürpriz bir görüşme yaptı. Kocaoğlu, Metro için yüzde 25, İZBAN için de yüzde 30 zam teklifi götürdü. Ancak sendika bu teklifleri reddetti. 31 Mart akşamına kadar görevinin başında olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, "Nasıl olsa bırakıyorum diye işi savsaklamayacağım. Enkaz bırakmayacağım. 'Nasılsa ben değil gelen ödeyecek' demek doğru değil. Bana yakışmaz. Popülist davranmayacağım" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Metro A.Ş.'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarıyla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı ve verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Halkapınar'daki Metro Genel Müdürlük binasında sendika temsilcileriyle de görüşen Başkan Kocaoğlu, 450 sendikalı işçiyi ilgilendiren Metro toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin maaşlarına yüzde 25 zam önerisi götürdü. Kocaoğlu, bu teklifin kabul edilmesi durumunda İZBAN için de 'yüzde 30' teklifini ortağı TCDD'ye ileteceğini söyledi. Ancak sendika kanadından her iki teklife de olumsuz yanıt geldi.



İzmir Metro A.Ş. işçilerine hitaben bir konuşma yapan Başkan Kocaoğlu, "31 Mart akşamına kadar görevimin başında olacağım. Nasıl olsa bırakıyorum diye işi savsaklamayacağım. Enkaz bırakmayacağım. 'Nasılsa ben bir kuruş ödemeyeceğim, gelen ödeyecek' demek doğru değil. Bana yakışmaz. Popülist davranmayacağım. Alkışlanıp gitmek için değil, 15 yıldır neyi doğru biliyorsam yine aynı tutarlılıkla, aynı yaşam felsefesiyle çalışacağım" dedi.



Toplu ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının İzmirlileri ve İzmir'e konuk gelenleri olduğu kadar aynı zamanda kendi eş ve çocuklarını, yakınlarını, akrabalarını, komşularını taşıdığını, onları işe, okula, hastaneye yetiştirdiğini kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz bir aileyiz. Bu kent ve bu belediye hepimizin. 15 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığınızı yapıyorum. Yaptığım yatırımları bir kenara bırakın. Ama çalışanlarım arasında kimseyi siyasi görüşünden, mezhebinden, nereden gelip nereye gittiğinden ötürü ayırmadığımı, onlara aynı nazardan baktığımı herkes iyi bilir. Böyle bakmaya da devam edeceğim. Türkiye'de ilk defa 6 bin 500 taşeron işçiyi bir günde kadroya ben aldım. Bundan dolayı 'icat çıkartıyor' diye başıma gelmeyen kalmadı. 15 yıldır icat çıkartmaya devam ediyorum. 3 ay daha devam edeceğim. 88 gün kalmış. Hep emekten, işçiden, köylüden, ezilenden yana tavır aldım. Yaşamım boyunca da almaya devam edeceğim. Her şeyimi sorgulayabilirler ama kimse benim emeğe, ezilene, insana bakışımı sorgulama hak ve hukukuna sahip değildir. 71 yıllık yaşamımda bunu ispat etmiş bir kardeşinizim. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Para vardır, yoktur. Para verilebilir, verilemez. Hesap tutar, tutmaz ama önemli olan kötü gün dostluğudur. Önemli olan dostluktur. Önemli olan belediye başkanının ne yapacağını, ne yapmayacağını 27 bin kişilik Büyükşehir Belediyesi ailesinin bilmesidir. Başkanın net olması, açık olması önemlidir. Vereceğini verirsin, veremeyeceğini nasıl vereceksin?"



'İZMİRLİLERİN PARASINI KULLANIYORUM'



Başkan Kocaoğlu, 1 Ekim tarihi itibariyle yaptığı basın toplantısı ile 2019 yerel seçimleri için Büyükşehir belediye başkanlığına aday olmama kararını duyurduğunu, ancak 31 Mart akşamına kadar görevinin başında olacağının altını çizerek şunları söyledi:



"15 yıl belediye başkanlığı yaptım ve bu süre yeterli. Şimdi bayrağı bir arkadaşa devredip hizmetleri daha da ileriye taşımasını istiyorum. 15 yıldır neyi doğru biliyorsam, son güne kadar aynı tutarlılıkla, aynı yaşam felsefesi ile çalışmaya devam edeceğim. Sendika'nın İzmir Şube yönetimiyle bir önceki toplu sözleşme döneminde bir araya geldik. Toplu sözleşmeyi imzalayamadılar. Bunun böyle olacağını da zaten söylemiştim. Nitekim Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay'la birlikte imzaladık. 70 yıllık Demiryol -İş Sendikası bu kadar yıl içinde sadece bir kere greve gitmiş. Son iki yıl içinde de İzmir'de iki defa grev yapıyor. Aynı sendikanın başka yerlerde toplu sözleşmeleri var. Biliyoruz. Oradaki rakamların bizim verdiğimiz rakamla uzaktan yakından alakası yok. Bu ayrı bir oyun. Eğer ben popülist davransam 'bir kuruş ödemeyeceğim, gelen ödeyecek nasılsa' derdim. Ama bu doğru değil. 15 sene boyunca İzmirliler'in 3 defa güvenerek oy verdiği, kentin şehremini olarak benim yapacağım bir iş değil bu. Yapmamam da gerekir. İzmirlilerin parasını kullanıyorum ve 27 bin kişilik koca bir gemiyi su almadan yürütmek zorundayım."



'AKLIMIZA FARKLI SENARYOLAR GETİRİYOR'



Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun salondan çıkmasının ardından işçilerle toplanarak yüzde 25'lik zam önerisini değerlendirdi ve teklifi reddetti.



Metro'da anlaşma sağlanması durumunda İZBAN için de yüzde 30'luk zam teklifini ortağı TCDD yönetimine ileteceğini hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Ancak bunu da yapamadık. Maalesef bir dayatma ile karşı karşıyayız. Türkiye gerçeklerine göre verilebilecek en iyi rakamları önermemize rağmen ısrarla olumsuz cevap alıyoruz. Grev haktır ama işverenin verebileceği en iyi orandaki zamma karşılık vatandaşları mağdur etmek, onların toplu ulaşım hakkını ellerinden almak ve bunu sadece İzmir'de yapmak, aklımıza farklı senaryolar getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimize toplu ulaşım hizmeti konusunda alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Bu dayatmaya karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben İzmir ve İzmirliler için mücadele ediyorum. Bu süreçte hemşehrilerimizin desteğini bekliyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun çalışanlarla tokalaşması



Çalışanlara hitap etmesi



Haber-Kamera: İZMİR,



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MALATYA'DA EĞİTİME KAR TATİLİ



MALATYA'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Kent ve ilçelerde 1 hafta önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada okulların 1 gün tatil olduğunu söyledi. Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşananilecek aksaklıklar gözönünde bulundurularak 3 Ocak 2019 Perşembe Günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.



Haber: Taha AYHAN/MALATYA,



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