Dha Yurt Bülteni -24

Kız arkadaşını beklerken bıçaklandı (2)KIZ ARKADAŞINI BEKLERKEN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ Karaman'da okuldan çıkacak kız arkadaşını beklerken yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Atakan Y.

Kız arkadaşını beklerken bıçaklandı (2)



KIZ ARKADAŞINI BEKLERKEN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ



Karaman'da okuldan çıkacak kız arkadaşını beklerken yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Atakan Y. (17) tarafından bıçaklanan Yasin Kocaoğlu (18), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Olaydan sonra kaçan saldırgan Atakan Y. ile yanındaki arkadaşı E.S.M. (15) kısa sürede polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



Sağlık kontrolünden çıkartılması



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



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Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'ta anıldı



KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu 5 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yıldönümünde Kahramanmaraş'ta düzenlenen panelle anıldı.



Muhsini Tavır Platformu tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda Muhsin Tavır Platformu Başkanı Ali Kıvrak bir konuşma yaparak panele katılanlara teşekkür etti.



Ardından Yazıcıoğlu'nun hayatının anlatıldığı video gösterildi ve bu sırada salonu dolduranlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Bir öğrencinin Yazıcıoğlu'nun 'Üşüyorum' adlı şirini okumasının ardından panele geçildi. Panelde Tarihçi-Yazar Mehmet Işık Muhsin Yazıcıoğlu'nun 28 Şubat sürecindeki tavrını ve tepkisini, Edebiyatçı-Yazar Memduh Atalay Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava adamlığını anlattı. Yazıcıoğlu ailesinin avukatları Kemal Yavuz ile Selami Ekici ise dava süreci hakkında salonu dolduranları bilgilendirdi.



Panel sonunda değerlendirmelerde bulunan Ali Kıvrak, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak için paneli düzenlediklerini belirterek, "Muhsin başkanın vatanı ve milleti için bir duruş sergilediğini burada tekrar deklare edip ölümün 10'ncu yılında unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı suikastı düzenleyenlere karşı bir mesaj vermekti maksadımız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Salondan detaylar



İstiklal Marşı ve dua okunması



Konuşmalar



Röportaj



Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)



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Bakan Selçuk, 4.1'lik depremi valilikte hissetti (3)



BAKAN SELÇUK, DEPREM BÖLGESİNDE



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstihdam Seferberliği toplantısının ardından deprem bölgesi olan Acıpayam ilçesine geçti. Kriz Merkezinden bilgileri alan Bakan Selçuk, daha sonra deremin ağır hasar verdiği mahalleleri gezip, evleri yıkıldıktan sonra çadırda yaşayan depremzedelerle sohbet etti.



Acıpayam ilçesindeki Kaymakamlık önünde kurulan Kriz Merkezini ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 09.34'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle oluşan hasar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Basın mensuplarına deprem hakkında açıklama yapan bakan Selçuk, "Denizlide vatandaşlarımızın yaşadığı bu üzücü hadise nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Merkez üssü Acıpayam olan 5.5 şiddetinde bir deprem yaşandı. Çok şükür bir can kaybımız olmadı. Depremin olduğu günden itibaren Türk Kızılay, AFAD, Aile Çalışma ve Hizmet Bakanlığı'nın çalışanları çok iyi bir koordinasyon içinde bu süreci yönettiler. Deprem bölgesinde yaklaşık 1200 çadır dağıtımı yapıldı. Maddi kayıpları da bir nebze hafifletmek adına bizde bakanlık olarak Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımızdan nakdi yardımı yaptık. Yardımımız vakfımızın aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Personellerimiz ve araçlarımız sahada. Ankara'dan da personel takviyesi yapacağız. İlerleyen günlerde de psikososyal destek anlamında desteğimiz sürecek. Denizlili vatandaşlarımıza ve Acıpayam ilçemize çok geçmiş olsun. Allah tekrarını yaşatmasın. Acılarımızı paylaşarak üstesinden geliyoruz. Bu da bizim milletimizin gücünü gösteriyor. Bu günleri de paylaşarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruzö dedi.



Bakan Selçuk daha sonra depremin en çok hasar verdiği Ucarı Mahallesine gitti. Burada Türk Kızılay'ının Mobil Mutfak bölümünü inceleyip, psikososyal destek çadırını gezdi. Çadıra asılan çocukların yaptığı resimleri inceledi. Daha sonra yıkılan evleri ve çadırda kalan depremzedeleri ziyaret eden bakan Selçuk, onlarla sohbet edip, dertlerini dinledi. Bakan Selçuk, deprem bölgesindeki ziyaretinin ardından Denizli'den ayrıldı.



DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR 3 GÜN TATİL



Artçı sarsıntıların devam ettiği Acıpayam ilçesinde okullar 3 gün tatil edildi. Geçen hafta verilen 3 günlük iznin ardından ilçede okullar 27 Mart da dahil olmak üzere 3 gün daha tatil edildi. Bölgede okullardaki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un kriz merkezini ziyaret etmesi



-Yetkililerden bilgi alması



-Bakan Selçuk'un açıklama yapması



-Bakan Selçuk'un Kızılayın çadırında inceleme yapması çocukların yaptığı resimlere bakması



-Bakan Selçuk yıkılın evleri inceleyip, çadıra girmesi ve depremzedelerle sohbet etmesi



Haber: Ramazan ÇETİN-Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,



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Canını hiçe sayarak eşya taşıma anı, sosyal medyada paylaşıldı



ADANA'da çekildiği öne sürülen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüde bir gencin, 4 katlı apartmana monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıması, 'pes' dedirtti.



Sosyal medyada on binlerce kişinin izlediği videoda bir genç, 4 katlı apartmanın damına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıyor. Diğer ucunda kolinin bağlı bulunduğu halata tutunan genç, 4'üncü kattan kendini boşluğa bırakıyor. Görüntüde yaşamını hiçe sayan gencin herhangi bir güvenlik önlemi almadan bu işlemi yaptığı, hatta bir ara halatın diğer ucundaki kali ile çarpışıp, dengesini kaybettiği dikkati çekti. Çarpışmanın ardından şans eseri tutunduğu halatı bırakmayan gencin bu işlemi sağ salim tamamlaması, izleyenlerin yüreklerine su serpiyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, olayın Adana'da yaşandığı iddia ediliyor.



Görüntü Dökümü



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Gencin, halata tutunup, kendisini aşağı bırakması



Gencin, halatın diğer ucundaki kasa ile çarpışması



Gencin halat ile birlikte kısa süreli sendelemesi



Gencin aşağı sorunsuz inmesi



Haber - Kamera: ADANA,

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