DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

Bursa'da 2020'nin ilk bebeği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. 3 kilo ağırlığında doğan bebeğe 'Kuzey' ismi verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 00.02'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve beraberindeki heyet, yeni yılın ilk bebeği ve ailesini hastanede ziyaret etti. Semih ve Yıldız Olaştagöz çifti, İnegöl Devlet Hastanesi doğumhanesinde normal doğum yöntemiyle dünyaya gelen ikinci çocuklarına Kuzey ismini verdi. 3 kilo dünyaya gelen bebek, dünyaya gelmesinin ardından yoğun bir ziyaretçi akını ile karşılaştı. Bebeğin Babası Semih Olaştagöz, "Erken dünyaya geldi. Bursa'da, yılın ilk bebeği olmasından dolayı mutluyum. İsmini Kuzey koyduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden detaylar

-Bebekten detaylar

-Ziyaretçilerden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa),

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Edirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandı

EDİRNE'de trafiğe kapalı ışıklarla süslenen Saraçlar Caddesi 'nde yaklaşık 3 bin kişi, eksi 1 dereceye düşen soğuk havaya rağmen, yerel sanatçıların sahne aldığı konserler ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi.

Edirne'de yeni yıl kutlamaları trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde 3 bin kişinin katılımıyla saat 21.00'dan itibaren yerel sanatçıların verdiği konserlerle başladı. Edirne Belediyesi tarafından organize edilen yılbaşı eğlencesi nedeniyle Saraçlar Caddesi ışıklar ve dev çam ağacı dekoru ile süslendi. Burada konserleri izleyen vatandaşlar zaman zaman dev çam ağacı dekoru önünde sevdikleriyle bol bol hatıra fotoğrafı ve selfie çekildi. Belediyenin düzenlediği sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla '2019'a merhaba' dedi.

Yeni yıla girildiği an kentin üç noktasından yüzlerce havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadı.

Görüntü Dökümü:

-Vatandaşların Saraçlar Caddesi'nde eğlenmesi

Yılbaşı Ağacı dekoru önünde fotoğraf çekilmeleri

-Caddede düzenlenen konserden detaylar

-2020 için 10'dan geriye sayım

-Yeni yıl kutlamaları

-Havai fişek gösterileri

Haber - Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Çorum, yeni yıla silah sesleriyle girdi

ÇORUM'da bazı vatandaşlar, yeni yıla alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen silah sıkarak girdi. Silah sesleri korku ve paniğe neden olurken, polis ekipleri bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Kentte bazı vatandaşlar, yeni yıla girildiği sırada silahla havaya ateş ederek kutladı. Gün boyunca polis ekiplerinin mahallelerde devriye gezerek, havaya silah sıkılmaması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen, vatandaşlar bu uyarıları dikkate almadı. Yeni yıla girildiği ilk dakikalarda, kentteki bazı semtlerden birçok kişinin ardarda silahlarını ateşlediği duyuldu. Silah sesleri korku ve paniğe de neden oldu. Harekete geçen polis ekipleri de, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

-Sokakta peş peşe sıkılan silahlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Bartın'da yeni yılın ilk bebeği 'Utku Berk' oldu

BARTIN'da yeni yılın ilk dakikasında 3 kilo 100 gram ağırlığında dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine 'Utku Berk' ismi verildi.

Esnaf Ercan Günay ve Şükran Günay çiftinin saat 00.05'de dünyaya gözlerini açan ilk bebeği 3 kilo 100 gram doğdu. Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Bartın Valisi Sinan Güner, aileyi kutladı. Vali Güner'in eşi Hastane Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Beyhan Güner, minik bebeğe çeyrek altın hediye etti.

Anne Şükran Günay yaptığı açıklamada, "2020 yılının ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya geldi bebeğimiz. Çok mutlu olduk. Yeni yılın ilk bebeği oldu. 3 kilo 100 gram olarak doğdu. Şu an çok sağlıklı, adını utku berk verdik. Çok sevinçliyiz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bebekten ve anneden detay

-Vali Sinan Güner'in aileyi tebrik etmesi

-Eşi Beyhan Güner'i altın takması

-Anne Şükran Günay ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Bakan Selçuk, ailenin talebi üzerine yeni yılın ilk bebeğine 'Büşra' ismini verdi.

Ankara'da 2020 yılının ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Seçil ve Abdullah Tetik çiftinin dördüncü kız çocukları, 3 kilo 590 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Tetik çiftini ilk tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Tetik çifti, Bakan Selçuk'un yeni doğan kız çocuklarına isim vermesini istedi. Uzun süre düşünen Bakan Selçuk, 2020 yılının ilk bebeğine 'Büşra' ismini verdi. Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi ve hediye olarak tam altın taktı.

GENÇ ÇİFTE 3 ÇOCUK TAVSİYESİ

Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine tam altın taktı. Ayrıca Büşra ve Oğuzhan Şahin çiftinin suda doğan ilk bebeği Yağız Ege'yi ziyaret eden Bakan Selçuk, çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Selçuk'un ailelerde konuşmaları

Bakan Selçuk'un yeni doğan çocukları sevmesi

Bakan Selçuk'un ilk bebeğe Büşra ismini vermesi

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-ANKARA,