DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Otomobil inşaatın bahçesine uçtu: 1 ölü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, inşaat halindeki bir sitenin bahçesine uçarak devrilen otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Gökhan Yerlikaya kazada öldü.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Selçukbey Mahallesi 646 Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Yerlikaya yönetimindeki 06 DF 0999 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yerlikaya yönetimindeki otomobil, kaldırımı aşarak yol kenarındaki tel örgüleri parçalayıp, inşaat halinde olan sitenin bahçesine uçarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan Yerlikaya, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yerlikaya, doktorların müdahalelerine rağmen öldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntü

Otomobilden görüntü

Otomobilin bahçeden kaldırılmasından görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Lice'de, yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçirildi (2)

Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 çuvalda yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'de oturan M.P.'nin elinde bulundurduğu uyuşturucuyu Daralan köyü kırsalındaki harabelik alanda taşların altına sakladığı, sonraki süreçte de şehirlerde okulların önünde satmayı planladığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Daralan köyü kırsalındaki belirlenen yerde harabe içerisinde taşların altına gizlenmiş 2 çuvalda, yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken şüpheli M.P. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Taşların arası

Ele geçirilen esrar

Genel ve detay

Haber-Kamera: LİCE (Diyarbakır),

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Arızalı araçları kiraladıkları gurbetçilere silah tehdidiyle boş senet imzalatan çete çökertildi

KAYSERİ'de, kiraya verdikleri araçları, yakıt ve yağını boşaltarak arızalanmış gibi gösterip, kiralayan kişilere, silah tehdidiyle boş senet imzalattıkları öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında galerici, çekici sürücüsü ve oto tamircisi bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, arızalı araçları kiralayan ya da yakıt ve yağını boşaltarak arızalı gibi göstererek, kiralayan kişilerden yüksek miktarda para isteyen çetenin peşine düştü. Araç kiralayan kişilere silah tehdidiyle boş senet de imzalatan çetenin mağdur ettiği 50 kişini ifadesine başvurdu. Yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen adreslere 4 gün önce operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında galerici, çekici sürücüsü ve oto tamircisi bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında, şüphelilerden M.D.'nin açtığı ateş ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru B.K. sağ dizinin alt kısmına isabet eden kurşunla yaralandı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda sözleşme ve senet ile 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Özellikle kente gelen gurbetçi ve yeni ehliyet sahiplerini mağdur ettikleri belirlenen şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yakalanan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

Şüphelilerin polis otobüsüne bindirilmesi

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- KAYSERİ-DHA

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Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki 2 katlı binada bu sabah, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İskele Mahallesi Kazım Yılmaz Bulvarı 60 numaralı binanın 1'inci katındaki apart dairede, bugün saat 08.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler yangını itfaiye, sağlık ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. Yangının çıktığı dairenin balkonuna sığınan Oğuz Arıcı (57) ve İbrahim Toraman (27), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilendiği anlaşılan Arıcı ve Toraman, ambulansla, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. İtfaiye ekipleri dairedeki yangını söndürürken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Öte yandan dairenin elektriklerinin dün saat 13.30 sıralarında borç nedeniyle kesildiği öğrenildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Çıkan yangında dairede bulunan iki kişi, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından binadan çıkartılırken

Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişiye olay ylerinde sağlık ekipqleri tarafından ilk müdühele yapılırken

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Aksaray'da kaçak '10 numara yağ' operasyonu

AKSARAY'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 iş yerinde, 90 ton kaçak 10 numara yağ ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışıyla ilgili 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 7 adrese yapılan baskında, plastik tanklar ve kamyonetin içinde kaçak 90 ton 10 numara yağ ele geçirildi. Bunun yanı sıra yağların kamyonların yakıt depolarına boşaltılmasında kullanılan 4 pompa ile 5 ton gaz yağı bulundu. Operasyon kapsamında G.K. (37), S.D. (37), H.S. (32), E.B. (24), Y.K. (55), T.S. (62), K.I. (32), C.G. (42) ve T.E.A. (39) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ' Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin organize sanayideki işyerini operasyonunun dron görüntüsü

-Tırlara çekilen kaçak yağlarını görüntüsü

-10 numara yağların forklik ile yüklenmesi dron görüntüsü

Gözaltına alınan 9 kişinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Kazada yaralanan Beyzanur'a hastanede karne

TOKAT Valisi Ozan Balcı, trafik kazası geçiren ortaokul öğrencisi Beyzanur Akar'ın(12) karnesini tedavi gördüğü hastanede verdi.

2019-2021 Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte Tokat genelinde 102 bin 906 öğrenci karne aldı. Melik Ahmet Gazi İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Ozan Balcı, öğrencilere karne dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini arkadaşları ve aileleri ile paylaştı. Vali Balcı burada yaptığı açıklamada, "102 bin 906 öğrencimiz, 8 bin 634 öğretmenimiz bugün yarı yıl tatiline giriyor. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Ayrıca il genelinde Spor Tokat projesi kapsamında 15 tatil süresince düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyetlerimize tüm öğrencilerimizi davet ediyorum" dedi.

Vali Balcı daha sonra, dün geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Mevlana Ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Beyzanur Akar'ı ziyaret etti. Vali Ozan Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, geçmiş olsun dileklerini ilettikleri Akar'a karnesini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karne dağıtımından görüntüler

-Valinin konuşması

-Hastanedeki öğrenciyi ziyareti

-Karnesini vermesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Adana'da 489 bin öğrencinin karne sevinci

ADANA'da eğitim gören 489 bin öğrenci karne aldı. Vali Mahmut Demirtaş, il genelindeki okullardaki eksikliklerin giderilerek daha iyi bir noktaya gelineceğini söyledi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte okullarda karne sevinci yaşandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu'nda öğrencilerle sohbet edip karne dağıttıktan sonra, tatili verimli geçirmeleri önerisinde bulundu. Adana'daki okullarda ciddi bir sorun olmadığını dile getiren Vali Demirtaş, ilerleyen dönemlerde eksikliklerin giderilerek eğitimde daha iyi bir noktaya gelineceğini söyledi.

Karne aldığı için heyecanlı olduğunu belirten Aysima Çiçek ise "Karnemi aldım, derslerim iyi. Her dönem olduğu gibi bu dönem de takdirname aldım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vali Mahmut Demirtaş'ın öğrencilere karnelerini vermesi

Vali Demirtaş ile röp.

Öğrenci ile röp.

Karne alan öğrencilerden genel ve detaylar

Öğretmenin öğrencilerine karnelerini vermesi

Okul tabelası ve bahçesinden görüntü

Haber-Kamera: Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA,

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Doğal ürün arayan bu sokağa koşuyor

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde haftada bir gün kurulan ve tamamen organik ürünlerin satıldığı 'Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı' yoğun ilgi görüyor.

Kuşadası Belediyesi 'nin yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla faaliyete soktuğu Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı halkın ilgisini çekmeye devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta faaliyete giren pazarda Kirazlı , Caferli, Çınar ve Soğucaklı köylülerin ürettiği tamamı organik ve ev yapımı olan ürünler Kuşadalıların beğenisine sunuluyor. El açması gözleme ve bazlamanın da pişirildiği sokağa alışveriş yapmaya gelenler için Aydın 'ın ünlü lezzeti keşkek de özel olarak dövülüp taze bir halde satışa sunuluyor. Ege 'ye özgü otlar olan şevketi bostan, arapsaçı, sarmaşık ve ebegümecinin de tezgahları süslediği Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nda doğal yollardan üretimi yapılan yumurta ve bal gibi hayvansal gıdaları da bulmak mümkün. Pazarda esnaflık yapan Cemal Dayı (60), Kuşadası Belediyesi'nin kendilerine önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bu imkan sayesinde uzun uğraşlar sonucu elde ettiğimiz ürünlerimizi halkla buluşturabiliyoruz" dedi. Her hafta düzenli olarak sokağı ziyaret ettiğini ifade eden emekli bankacı Nawal Karaer ise "Ben bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Kuşadası'na yerleştim. Şimdilik aradığım her ürünü burada bulamıyorum. Yine de böyle bir hizmetin belediye tarafından vatandaşlara sunulması çok güzel" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'ndan görüntü

-Cemal Dayı ile röp.

-Nawal Karaer ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Ercişli öğrencilere karne hediyesi kışlık bot

ISTANBUL'da yaşayan hayırsever iş insanı, Van'ın Erciş ilçesinde 50 öğrenciye karne hediyesi olarak kışlık bot gönderdi.

İstanbul 'da yaşayan ve ismini açıklamayan hayırsever, yakını olan Fetullah Kardaş aracılığı ile Erciş'te faaliyet gösteren Er-Yaşad Derneği ile irtibata geçti. İstek üzerine de ilçenin Alkanat Mahallesi'nde bulunan Alpaslan İlköğretim Okulu'nda belirlenen 5'inci sınıf öğrencisi 50 öğrenciye, karne hediyesi olarak kışlık bot hediye edildi. Kışlık botlar, öğrencilere Er-Yaşad Başkanı Gökmen Sakin tarafından dağıtıldı. Öğrenciler, hediyelerle büyük mutuluk yaşadıklarını ifade ederken, Okul Müdürü Salih İslamoğlu da duyarlılık gösteren iş insanına tesekkür ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okul içinden öğrencilerin görüntüleri

-Botlar dağıtılırken görüntüler

-Çocuklarla röportajlar

-Gökmen Sakin ile röportaj

-Okul müdürü Salih İslamoğlu ile röportaj

HABER: Barbaros KUL/ ERCİŞ (Van),

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