DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

ERZURUM'da, buzlanma meydana gelen yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, devrilerek yan yattı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Erzurum- Pasinler yolunun Hamamderesi mevkisinde meydana geldi. Horasan ilçesinden Erzurum'a yolcu taşıyan R.T.'nin kullandığı 25 BB 153 plakalı halk otobüsü, buzlanma meydana gelen yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan Süleyman Boyacı (28) yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detay

-Polis,Jandarma ve 112 ekiplerden detay

-Yan yatan otobüsten detay

-Bölge Eğitim Araştırma Hastane tabelası ve acil girişinden detay

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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Pompalı tüfekli kavgaya 3 gözaltı

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında sokak ortasında çıkan ve pompalı tüfekle havaya ateş edilen kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Zeytinlik Mahallesi 1133 Sokak'ta önceki gün iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Her iki gruptan bazı kişiler, pompalı tüfek çekip, havaya ateş etti. Araya giren çevre sakinleri, tarafları yatıştırdı. Gruplar olay yerinden ayrılırken, paniğe kapılan çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kavgaya karışanların eşkallerini belirledi. Aralarında, pompalı tüfekle havaya ateş eden kişinin de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.A., H.B. ve M.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu arada olay, bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, iki kişinin elinde pompalı tüfek olduğu ve birisinin havaya ateş ettiği, bazı kişilerin de havaya ateş eden şahsı engellemeye çalıştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olayın cep telefonu görüntüsü

Haber Kodu: 200204077

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Derede kaybolan iş makinesi operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dere yatağında çalışma yapan iş makinesinin suya yuvarlanmasını sonucu Aksu Deresi'nde kaybolan iş makinesi operatörü Muhammet Yılmaz'ı(27) arama çalışmaları yeniden başladı.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki dün Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve Düzce arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Yılmaz'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Dün gece saatlerinde havanın kararmasıyla arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi. Dün yaklaşık 80 kişilik ekip tarafından aranan Muhammet Yılmaz bulunamadı.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Kaybolan iş makinesi operatörünün bulunması için saat 10.00 sıralarında yeniden arama çalışması başlatıldı. AFAD, Düzce Arama Kurtarma Ekibi, Düzce İtfaiye Müdürlüğü, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, Kocaeli'den gelen dalgıç deniz polisi ekibinden oluşan yaklaşık 100 kişi dere içinde ve çevresinde arama çalışmasına başladı. Bölgedeki arazi şartları ve deredeki akıntının şiddeti arama çalışmalarını güçlendiriyor. Ayrıca bölgede yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin hazırlanması

-Plan yapmaları

-Suya girmeleri

-Dereden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GÖLYAKA(Düzce),

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Konya'da tek katlı ev yandı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde bulunan Çetin Yıldız ve ailesinin yaşadığı müstakil evde, saat 00.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Çetin Yıldız, hemen eşi ve çocuklarını dışarı çıkardı. Yıldız, ardından itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte kontrol altına aldığı yangında ev tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alevlerden detay

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA

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Zabıtadan döner baskını: ekipler gözlerine inanamadı

BUCA Belediyesi, merdiven altı tavuk döner imalathanesine baskın yaptı, 3 ton sağlıksız eti imha etti. Tuvaletin yanında, yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etlerden yapılan dönerleri gören yetkililer, manzara karşısında şoke oldu.

Halk sağlığının korunması için denetimlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, merdiven vatandaşın sağlığıyla oynayan merdiven altı bir işletmeye baskın yaptı. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Seyhan Mahallesi'nin sanayi işletmelerinin olduğu bölümdeki bir imalathane, mercek altına alındı.

Depo görünümünde imalathaneye ani baskın yapan ekipler, dükkan içerisinde kaçak tavuk döner imalatı gerçekleştiğini gördü. Üretim faaliyetine anında müdahale eden ekipler, gördükleri görüntü karşısında şoke oldu. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmenin, çeşitli markalardan tedarik ettiği tavuk ve hindi etlerini sağlıksız koşullarda döner haline getirdikleri tespit edildi. Yoğun bozulmuş tavuk eti kokusunun hakim olduğu depoda; tuvalet yanında kirli yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kirli tezgahlarda yapılan kesim işlemleri, dönerlerin takıldığı paslı ve kirli şişler, kan gölüne dönmüş yerler, küflenmiş kıyma makinesi, kir tutmuş soğuk hava depoları, yerlerdeki çöpler başta olmak üzere ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda unsur kayıt altına alındı.

3 TON ET İMHA EDİLDİ

Zabıta ekipleri, tespit işleminin ardından Buca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini olay yerine çağırdı. Yetkililerin yaptığı denetim sonucunda depoda insan sağlığını tehlikeye atacak toplamda 3 bin 100 kilogram et, imha için kayıt altına alındı. Etler tartıldıktan sonra çevreye bakteri saçma riskini önlemek için, olay yerine gelen temizlik işleri ekibinin aracıyla alınarak imha edilirken ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı.

GIDA TERÖRÜNE KARŞI YAPTIRIMLAR ARTTIRILMALI

Çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, suçlulara yaptırımların ve cezaların arttırılması için çağrı yaparak, "Ekiplerimiz, gece gündüz demeden insan sağlığına tehdit oluşturacak tüm unsurlara müdahale etmeye devam ediyor. Buca'da şimdiye kadar çok fazla sözde işletmeye anında müdahale ettik. Biz ceza kessek de görülüyor ki yaptırımların daha caydırıcı olması lazım. Çünkü burada bu sağlıksız ürünleri piyasaya sürüp kazanç elde edenler, yüzlerce kişinin canına kastetmektedir. Bu bir gıda terörüdür. İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

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Ekiplerin baskınından görüntü

Malzemelerden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,

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Heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, AFAD incelemesi

ORDU'nun Aybastı ilçesinde dün yaşanan heyelanın ardından risk taşıdıkları gerekçesiyle 12 binanın tahliye edildiği Toygar Mahallesi'nde, AFAD ekipleri teknik inceleme başlattı. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, ilçenin son günlerde ciddi yağış aldığını, kar sularının erimeye başlamasıyla da bazı mahallelerde heyelan ve göçükler olduğunu söyledi.

Toygar Mahallesi'nde dün yaşanan heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, mahallede incelemelerde bulund. Heyelanlı alanda hareketlilik belirlenmes ancak havanın kararması nedeniyle geniş kapsamlı inceleme yapılmaması üzerine, risk taşıdığı saptanan 12 bina tebdir amaçlı boşaltıldı. Tahliye edilen binalarda yaşayanlardan bazıları akrabalarının yanına giderken bazıları otellere yerleştirildi. AFAD ekipleri bu sabah yeniden mahalleye gelerek, teknik inceleme başlattı. İncelemelerin ardından, tahliyeye devam edilip edilmeyeceği yönünde rapor hazırlanacağı bildirildi.

'CİDDİ BİR DURUM YOK'

Heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, ilçenin son günlerde ciddi yağış aldığını, kar sularının da erimeye başlamasıyla bazı mahallelerde heyelan ile göçüklerin olduğunu söyledi. Geçtan, "Kar sularının erimsi ve dere yatağındaki yeraltı sularının harekete geçmesiyle heyelan oluştu. Heyelanın ardından bizler de tedbir alarak, binaları tahliye ettik. Son iki günde, sadece burada değil, birçok yerleşim yerinde yer yer göçükler oluştu. Şu anda herhangi bir ciddi durum yok. Ancak heyelan bölgesinde toprak hareketi sürüyor. AFAD ekiplerinin incelemesi sürüyor. Belediye olarak gerekli tedbirleri almış durumdayız" dedi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nde 15 Mayıs 2019'da meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkılmıştı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN-Hüseyin KALAY/AYBASTI (Ordu),

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Karlıova'da kar esareti; açılan yollar 1 saat sonra yeniden kapanıyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar esareti sürerken, belediye ekiplerinin açtığı yollar, 1 saat sonra tekrar kapanıyor.

Karlıova ilçesinde 4 gündür süren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe genelinde eğitime ara verilirken, 30 köy yolu da kardan kapandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. Karlıova Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde ulaşımda aksamalar yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıklarla sürdürüyor. İlçe merkezindeki biriken karı kamyonlarla taşıdıklarını anlatan Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, "Kar temizleme çalışmalarını ekiplerimiz aralıksız sürdürüyor. Fakat açtığımız yollar yoğun kar yağışı nedeniyle 1 saat sonra tekrar kapanıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İlçeden kar görüntüleri

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemara: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),

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Depremzedelere bağış yapan 13 yaşındaki Ahmet'e teşekkür

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, depremin yaşandığı Elazığ'da depremzedelere kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla gıda malzemesi alarak yardım eden Ahmet Samet Sarı'ya (13) teşekkür belgesi verdi.

Lapseki Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya Plevne İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Samet Sarı da, kumbarasında biriktirdiği yaklaşık 100 TL'ye yakın harçlığını bağışlayarak destek oldu. Sarı, kumbarasındaki tüm birikimiyle bir koli gıda malzemesi alarak yetkililere teslim etti.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, bu anlamlı davranışından dolayı Ahmet Samet Sarı, annesi Altun Sarı, babası Metin Sarı ve öğretmeni Erdinç Özdinç'i, makamında kabul etti. Yılmaz, "Küçük kardeşimizin yaptığı bu destek kendisinin küçük, yüreğinin ne denli büyük olduğunun göstergesidir. Böyle düşünen öğrencilerimizin olması bizleri çok mutlu ediyor. Ahmet'in gurur veren hareketinden dolayı ve anlamlı davranışı için tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Yılmaz konuşmasının ardından Ahmet Samet Sarı'ya teşekkür belgesi takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eyüp Yılmaz'ın Ahmet Samet Sarı ve ailesini başkanlık makamında kabul etmesinden görüntü

-Eyüp Yılmaz'ın Ahmet Samet Sarı'ya teşekkür belgesi vermesinden görüntü

-Eyüp Yılmaz konuşma görüntüsü

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),