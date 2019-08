Dha yurt bülteni - 5

Suriye'de rejimin saldırısından kaçanların sayısı 1 milyona ulaştı

Suriye'de rejimin İdlib kenti güneyinde sivillere yönelik saldırısı devam ederken, Soçi'deki Astana görüşmelerinden bu yana bölgeden kaçan ve Türkiye sınırına yakın yerlerdeki kamplara gelen sivillerin sayısının 1 milyona ulaştığı belirtildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Türkiye sınırına yakın kamplara gelen sivillere acil gıda paketleri dağıttıklarını söyledi.

Suriye'de rejime ait uçaklar tarafından İdlib kentinin güney kırsalındaki bölgelerdeki saldırılar ve çıkan çatışmalar nedeniyle buldukları çeşitli araçlarla Türkiye sınırına doğru göç eden sivillerin sayısı her geçe gün artıyor. Gelenlere de İHH tarafından yol boyunca acil yardım paketleri dağıtıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'nin İdlib ilindeki saldırı ve çatışmalardan kaçan ailelere yönelik insani yardım çalışması yürüttüklerini söyledi. Göç yolculuğundaki ailelerin temel ihtiyaç malzemelerinden dahi yoksun olduğunu belirten Tosun, "Türkiye sınırına yakın İdlib'in Sarmada ilçesi civarında gelen aileleri karşılayarak acil gıda paketleri veriyoruz. Temel yaşam malzemelerini dahi yanlarında getiremeyen sivillerin altyapı ve kaynak sorunu olmayan kamplara yerleştirilmeleri gerekiyor. Şu anda bölgedeki kamplarda çok sayıda mülteci barındığı için yenilerinin kurulması gerekiyor" dedi.

Türkiye sınırına yakan bölgelere gelen ailelere acil yardım paketleri dağıttıklarını belirten Tosun, saldırıların devam etmesi durumunda göçün daha da hızlanacağını vurgulayarak şunları söyledi;

"Göç yolunda bulunan ailelere içerisinde kuru bakliyat, sıvı yağ, kahvaltılık ürünler, ekmek, temiz içme suyu, konserve, hazır çorba ve hurmanın bulunduğu acil yardım paketleri dağıttık. Soçi'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana İdlib'de yerinden edilen kişi sayısı 1 milyona ulaştı. Eğer saldırılar sona ermezse sayı daha da artacak."

4 milyon 795 bin euro'nun çalınma anı kamerada

Adana'da, bankalar arasında uluslararası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euro çalan Burak Ekinci'nin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 25 Haziran'da, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bulunan, bankalar arası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı şirkette 2013 yılından itibaren güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran'da şirketin para transferi yaptığı sırada, yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye, transfer edilecek paradan 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Ekinci, daha sonra paranın kontrol edilmesiyle eksik olduğunun anlaşılacağı ve parayı kendisinin aldığının belli olacağını fark etti. Bunun üzerine para açığını kapatmak için plan yapmaya başlayan Ekinci, 25 Haziran Salı günü başka para transferi sırasında 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapılırken yanındaki personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin, diğer çuvalları getirin. Ben bunları kontrol edeyim" dedikten sonra içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan 2 çuvalı alıp, lüks otomobile binerek kaçtı. Polisin yaptığı çalışma sonucu Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Burak Ekinci ile toplam 12 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis, şu ana kadar 73 bin euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi. Diğer şüpheliler Hasan B. ve Mehmet Emin G.'yi yakalama çalışmalarını devam ettiren polis, Mehmet Emin G.'nin İstanbul'da saklandığını tespit etti. Ekiplerin, takip sonucu Mehmet Emin G.'yi gece kulübüne giderken, yakaladığı öğrenildi. Mehmet Emin G.'nin üzerinden Mahmut Ç. ismine düzenlenen sahte kimlik ele geçirildiği de belirtildi. Adana'ya getirilen Mehmet Emin G., sorgusunda, olaydan sonra kendisinin 150 bin lira aldığını, bunun 120 bin lirasını harcadığını söylediği öğrenildi. Mehmet Emin G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından Burak Ekinci'nin 2 çuval içindeki 4 milyon 795 bin euro'yu alıp lüks otomobille kaçış anı güvenlik kamerası tarafından tarafından saniye saniye görüntülendi. Burak Ekinci ve akrabası Jale E.'nin polis tarafından yakalandığı anda yerde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

Parkta kavga eden kadınları eşleri ayırmakta güçlük çekti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oyun parkı içinde çıkan 2 kavgada taraflar birbirine girdi. Kavgaların birinde birbirine giren kadınları ayırmaya çalışan erkekler zor anlar yaşadı.

Kavgalar kent merkezindeki parkta akşam saatlerinde meydana geldi. Nedeni belirlenemeyen 2 kavgada da taraflar birbirine çocukların gözü önünde saldırdı. Olaylardan birinde 2 kadın birbirinin saçını çekerek, kavga etti. Kadınları eşleri ayırmakta güçlük çekti. Olay sırasında kadınlardan biri küçük bir çocuğun üzerine düştü. Çevredekilerin de müdahale ettiği kadınlar daha sonra parktan ayrıldı. Diğer olayda ise erkekler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. 2 olayda da taraflar daha sonra ayrılıp parktan uzaklaştı.

Antalya'daki barınakta dehşet görüntüler

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında kedi ve köpeklerin ölüme terk edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönündeki açıklamanın ardından barınaktaki morgta üst üste yığılmış hayvan ölülerinin yer aldığı yeni görüntü ortaya çıktı.

Hayvanseverler tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ndeki sahipsiz kedi ve köpeklere kötü şartlarda bakıldığı, bazılarının da ölüme terk edildiği yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de görüntüleri ihbar olarak değerlendirip, harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nurettin Mert Batu ve bazı hayvanseverler, barınakta inceleme yaptı. Ardından da herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

HAYVANLAR MORGA ATILARAK SAKLANDI İDDİASI

Bu açıklamanın ardından barınaktaki hayvan morgunda çekildiği öne sürülen görüntü tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İddiaya göre inceleme yapılacağından haberdar edilen barınak yetkilileri, ölen ya da ölmek üzere olan hayvanları, morga kilitledi. İncelemeden 2 gün sonra da sıcak havayla birlikte çürümeye başlayan hayvan ölüleri kokmaya başladı. Morgdan dışarı kan ve koku yayıldı. Morgun temiz olduğunu göstermek için hayvanseverlerin ziyaretine açıldığı 25 Ağustos Pazar gününden önce de hayvan ölüleri, belediye personelleriyle çıkartılarak, barınağın arkasındaki çukura gömüldü.

Yeni yayınlanan görüntüde barınağın kapısını açan bir kişi, ağır kokudan ve hayvanların kurtlanmış olduğundan söz ediyor. Onlarca kedi ve köpek ölüsünün üst üste görüldüğü görüntüler ile ilgili konuşan Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık, inceleme öncesi yapılan temizliğin bir aldatmaca olduğunu, bunun da yeni görüntüler ile ortaya çıktığını söyledi.

Bazı hayvanseverler tarafından kendilerine kötü ithamlarda bulunulduğunu da ifade eden Yanık, "Bizim komplo kurduğumuzu söyleyenler olmuştu. Bu video her şeyin ne kadar yapmacık ve gerçek dışı olduğunun kanıtıdır. Belediye üstün körü bir denetim yapmış ya da denetim ekibinin gözünden burası saklanmıştır. Belediye başkanının sorumlu kişileri görevden almak için daha kaç hayvan ölmesi gerekiyor? Hemen sorumluların görevden almasını istiyoruz yoksa tüm Antalya hayvan dostları ile eylemlere başlayacağız" dedi.

'Kırmızı elmas', 7 ay boyunca hasat ediliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen 'kırmızı elmas' olarak bilinen Kurşunlu çileğinde hasat devam ediyor. Yılda 7 kez toplanan yediveren cinsi çileğin aralık ayına kadar hasadı sürecek. 8 bin dönüm alanda 150 bin ton rekolteye ulaşılması beklenen çilek tarlada 3,5- 4 liradan alıcı buluyor.

İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde yaklaşık 8 bin dönüm alanda üretimi yapılan 'kırmızı elmas' olarak bilinen Kurşunlu çileğinin hasadı devam ediyor. Mahallenin tek geçim kaynağı olan çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Günlüğü 70 liraya çalışan kadın işçiler tarafından toplanan çilek, tarlada ise 3,5- 4 liradan alıcı buluyor. İlk hasadına mayıs ayının sonunda başlanan ve 7 kez hasat edilen çileğin son hasadı Aralık ayında yapılacak.

'FİYATLAR DÜŞÜK AMA VERİM GÜZEL'

Çilek üreticisi Ayhan Acar, "Çilek işine başlayalı 12 yıl oldu. Mart ayından itibaren biz bunun işçiliğine başlıyoruz. Nisan, mayıs ayı gibi verime geçiyor. Aralık ayına kadar da hasat yapıyoruz. Verim çok güzel, biraz maliyette sıkıntı var. Fiyatlar biraz düşük. Şu an tarlada fiyatlar 3,5- 4 TL. Önümüzdeki günlerde fiyat mutlaka yükselecek. Diğer bölgelerde de şu an çilek çıkıyor. Bundan dolayı fiyatlar biraz düştü. Bizim ürünümüz Türkiye'de bir numara. Eskiden tarlalar açıktı, şimdi seralara çevirdik. Bugün yağmur yağıyor ama etkilenmiyoruz. Normalde çilek en ufak nemden etkilenir, çürür ama sera olduğu için etkilenmiyor. Biz mahsulü naylonla koruyoruz, verimi artırıyoruz. Yoksa ürün çöp oluyor" diye konuştu.

Çocukluk hayalini 2 milyon liralık yatırımla gerçekleştirdi

Gaziantepli ev kadını Nur Tuğba Kırdağ, çocukluğundan bu yana ailesiyle her yıl tatile geldiği Kahramanmaraş'taki kaplıca sularıyla ünlü Ilıca'ya bir tesis yapmanın hayalini kurdu. 3 çocuk annesi Kırdağ, Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle 2 milyon liraya yaptığı kendi elektriğini kendisi üreten 22 daireli apart ile çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ın şifalı kaplıca suyu ile ünlü Ilıca Mahallesi'ne her yıl ailesiyle tatile geldiğini belirten Nur Tuğba Kırdağ, kaldıkları tesislerde kendince gördüğü kesikler nedeniyle hep daha iyi bir tesis yapmanın hayalini kurdu. Tatilin birinde Ilıcalı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Sefa Kırdağ ile tanışıp hayatını birleştiren Kırdağ, hayalinden hiç vazgeçmediğini, hayata geçirmek için de eşinin desteğiyle TKDK kapısını çalarak ilk adımı attığını söyledi.

'1 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ ALDIK'

2018'de hizmete açtıkları 4 katlı, 22 tane 1+1 daireden oluşan apartın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde olduğunu belirten Kırdağ, en başından beri kendisine destek olan eşi Sefa Kırdağ'ın yıllık izninde de tesise gelerek kendisine yardım ettiğini söyledi. Yıldızlı otel konforunda hizmet sunduklarını kaydeden Nur Tuğba Kırdağ, çocukluk hayalini ve hayalini gerçekleştirmek için yaptıklarını şöyle anlattı:

"Yaklaşık 30 yıldır ailemle buraya tatile geliyoruz. Gerek havası, gerekse doğası ve kaplıcasıyla çok beğendiğimiz bir yerdi. Yıllardan beri süregelen bir hayalim vardı acaba ben bir işletme yapsam nasıl olur diye. Eşimin buralı olması beni daha da heyecanlandırdı. Eşimin ve ailemin desteğiyle bir proje hazırlamaya karar verdim. İyi bir proje hazırlayarak TKDK'ya sunduk. Onlar da projemizin gayet iyi olduğunu belirtip hibe desteği verebileceklerini açıkladılar. 2 milyon liraya burayı mal ettik ve yaklaşık 1 milyon lirasını TKDK'dan hibe desteği olarak aldık. Ayrıca apartımızın çatısında yenilebilir enerjimiz var ve güneş panelleri sayesinde kendi elektriğimizi kendimiz üretmekteyiz. Apartımız 22 tane 1+1 daire şeklindedir. Gayet geniş, konforlu, ferahtır Yani geniş ailelerin de rahatlıkla tatil yapabileceği konseptedir."

TKDK'DAN TURİZM YATIRIMCIINA 25 MİLYON LİRA DESTEK

1 milyon liralık hibe desteği vererek Nur Tuğba Kırdağ'ın çocukluk hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olan TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü, son yıllarda turizme yatırım yapmak isteyenlerin bir numaralı destekçisi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konaklama tesislerinden istediği nitelikleri taşıyacak projelere destek veren TKDK, bugüne kadar il genelinde 27'si Ilıca'da olmak üzere 55 milyon lira yatırım bedeli olan toplam 42 tesise destek verdi. Yatırım bedelinin 25 milyon lirasını hibe eden TKDK, tesislerini tamamlayan yatırımcılara 15 milyon lira ödeme yaptı. Geriye kalan 10 milyon liranın ise inşaatı devam eden diğer tesisler tamamlanmasının hemen ardından yatırımcılara ödeneceği belirtildi.

