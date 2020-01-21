DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DEAŞ'lı kadınlar yakalandı

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda Suriye'ye giderek yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 4 kadın yakalandı.

Kocaeli'de yürütülen soruşturma kapsamında haklarında DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma suçlaması ile haklarında arama kararı bulunan, Kocaeli'den Suriye'ye giden ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 4 kadın takibe alındı. Hatay'da düzenlenen operasyonla H.G., H.G., B.G. ve B.G. isimli kadınlar yakalandı. Hatay'dan Kocaeli'ye getirilen kadınlar jandarmadaki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

H.G.'nin, 2017 yılında Suriye'de öldürülen DEAŞ'ın sözde dış istihbarat sorumlusu Mustafa Güneş 'in eşi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Van'da gasp çetesine 3 tutuklama

VAN'de E.B.'nin, evininin basılıp silahlı kişilerce dövülerek 6 bin lirası ve cep telefonunun gasbedilmesi olayıyla ilgili biri kadın, 4 kişi, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, geçen hafta Cumartesi günü İpekyolu ilçesinde meydana geldi. E.B. arkadaşı İ.C ve 2 hafta önce tanıştığı E.T isimli kadınla evdeyken, içeriye silahlı 3 kişi girdi. Şüpheliler, E.B.'yi dövüp, tehdit ederek yanında bulunan 6 bin lira parayla cep telefonunu alıp kaçtı. Olayın ardından E.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği S.A., S.D. ve M.K.'yi yakaladı. Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen E.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 cep telefonu, kurusıkı tabanca, 200 euro ve bin 950 lira para çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. adlı kadın, savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan S.A., S.D. ve M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetten çıkarılışları

-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

-Şüphelilerden detaylar

Haber: Orhan AŞAN/VAN,

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Ekipler, yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın için seferber oldu

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Doğan köyünde rahatsızlanan hamile Hülya Bulut (33), karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Doğan köyünde 5'inci çocuğuna hamile olan Hülya Bulut rahatsızlanınca, yakanları sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca, sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım talep etti. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu sağlık ekipleri, Doğan köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Bulut, yaklaşık 2 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi 'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Hülya Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karla kaplı yollar

Yolların kardan temizlenmesi

Köye ulaşan ambulans

Sağlık Ocağından alınan kadın

Kadının Ambulansa bindirilmesi

Yola çıkan ambulans

Genel ve detay

Haber: Mehmet Yücel DURAK - Kamera: SİİRT,

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Alaşehir'de fırınlara denetim

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, unlu mamul üretimi yapan fırınlar, sabahın erken saatlerinde belediye ekiplerince denetlendi.

Alaşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan unlu mamul üretimi yapan işletmelerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Simit ve ekmek üreten fırınla pastanelere yönelik yapılan denetimler, saat 04.30'da başladı. Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzücoğlu'nun da katıldığı denetimlerde, fırınların hijyenik koşullara uyup uymadığını, üretilen ekmek ve simitlerin gramajları kontrol edildi. Standartlara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlem uygulandı. 35 işyerinin denetlendiği denetimlerde, 6 ayrı işletmesinin her birine 392'şer lira para cezası kesildi. Başkan Öküzcüoğlu, "Vatandaşımızın, insan sağlığını tehlikeye düşürecek durumları saptamaları veya şüphe duymaları halinde, Alo 153 telefonumuzla bizlere ihbar etmelerini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fırınlardan denetim

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu konuşma

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Bitlis'te kapanan yollar ulaşıma açılıyor

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açılıyor.

Bitlis ve ilçelerinde geçen hafta etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 166 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 132 köy yolu ulaşıma açılırken, 34 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor. Yetkililer, bu yolların ulaşıma bugün açılacağını söyledi.

Bitlis Belediyesi ekipleri de mahalle yollarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay , Ocak ayı başından beri kar çalışması yaptıklarını belirterek, "Yoğun kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştılar ve halen aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız sırasında araç sahiplerinden destek bekliyoruz. Araçlarını yol kenarına park etmemelerini rica ediyoruz. Bazen yol kenarına bırakılan bir araç tüm çalışmalarımızı sekteye uğratabiliyor. Dolayısıyla bu konuda halkımızın destek olmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karla mücadele ekiplerinin yollardaki çalışmalarından detaylar

-İş makinelerinin çalışmalarından detaylar

-Karlı yollardan detaylar

-Kepçenin çalışmasından detaylar

-Genel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Eskişehir'de soğuk havaya rağmen gondol sefası

ESKİŞEHİR'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda düzenlenen gondol turları soğuk havaya rağmen yoğun ilgi görüyor. Özellikle sömestr tatili fırsat bilenler gondollara binebilmek için kuyruklarda bekliyor.

Sömestr tatilinde Eskişehir'e gezmek için gelen vatandaşlar, hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, özellikle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Köprübaşı İskelesi'nden hareket eden gondollara binebilmek için kuyruklarda bekliyor. İstanbul'dan Eskişehir'e oğlu Kerem Kayra Doğan ile birlikte gelen İsmail Doğan, "Eskişehir'in meşhur gondol sefasına katılmak için geldik. Çok zevkliymiş. Bu imkanı sununlara teşekkür ediyoruz. Hava soğuk olmasına rağmen yine de eğlendik" dedi. Üniversite öğrencisi Turgut Burak Dinçer de İstanbul'dan kenti gezmek için geldiğini ifade ederek, "Gondola bindik, gayet zevkliydi. Kış ayında özellikle çok güzel oluyormuş, gelip binelim dedik" diye konuştu. Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Can Polat Çolak ise, "Oğlum çok güzel bir karne aldı. Biz de ona güzel bir hediye alalım, oyuncak yerine gezelim dedik. Eskişehir'de muhteşem. Bir gondol sefası yaptık. Herşey çok güzel eğleniyoruz. Hava bana göre soğuk değil. İnsanları çok sıcak. Herkes 'merhaba' diyor. Garip bir yere gelmişiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gondol iskelesi

-Gondola binen vatandaşlar

-İsmail Doğan ile röp

-Kerem Kayra Doğan ile röp

-Genel görüntüler

-Turgut Burak Dinçer ile röp

-Porsuk Çayı'ndan detaylar

-Can Polat Çolak ile röp

-İki Eylül Caddesi'nden çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR-DHA

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Araçlara taş atan gençleri görüntüledi (2)

GÖZALTINA ALINDILAR

Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde araçlara taş atan 4 gencin kimliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından belirlendi. Araçlara zarar verdiği öne sürülen 4 genç, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen gençler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

HABER: Soner AYDIN/ MERSİN