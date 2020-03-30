DHA YURT BÜLTENİ-7 - Son Dakika

Rize'nin Aşıklar köyünde, koronavirüse karşı 'kepenk' önlemi

RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyündeki Orta Mahalle 'de yaşayanlar, koronavirüs salgını nedeniyle yerleşim yeri girişini otomatik kepenk ile kapattı. Mahallede sadece yaya girişine izin verilirken, kepenk, yabancıların girmemesi için gece gündüz kapalı tutuluyor.

Çayeli ilçesi Aşıklar köyünde, 15 haneli ve 40 nüfuslu Orta Mahalle'de yaşayanlar, koronavirüs salgınından korunmak için farklı yöntem uyguladı. İstanbul'dan geçen ay mahallelerine dönen, otomatik kapı ustaları Rıza ile Zeynel Eskici kardeşler, yerleşim yeri girişine 3 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde otomatik kepenk taktı. Eskici kardeşler, evlerinin bitişiğindeki kepengi mahalleye gelenler için açıyor sonra yine kapatıyor. Mahalleye araçla girişe ve mahalleden olmayanların girişine de izin verilmiyor. Sadece yaya girişine izin verilirken kepenk, gece gündüz kapalı tutuluyor.

'MAHALLEMİZİ İZOLE ETTİK'

İstanbul'daki iş yerlerini geçici olarak kapattıktan sonra köyde mahallelerine döndüklerini anlatan Rıza Eskici, "Koronavirüsten korunmak için mahallemize geldik. Burada evimizde kalıyoruz. Virüs salgınından korunmak için mahallede bir önlem aldık. İşimiz otomatik kapı ustalığı olduğu için bu çözümü düşündük ve uyguladık. Mahalleye girişlerde kepenk kapımızı açıyoruz, yaya olarak içeri alıyoruz. Yabancıları ise almıyoruz. Araçla da içeri girişlere izin vermiyoruz. Kendimizi virüsten böyle koruyoruz" dedi.

Zeynel Eskici de "Virüsten korunmak için mahallemizi izole ettik. Kepenkli kapı ile önlem aldık. Herkes rahat etti. Çok güvendeyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Mahalle detayları

-Kapıdan detaylar

-Kpının açılıp kapanması

-Kapıdan gelip geçenler

-Kardeşlerle röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE-Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

====================

Karantinaya alınan köyde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı (2)

'KÖYLÜLERİN KÖYÜ TERK ETTİĞİ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 14 gün süreyle karantinaya alınan Maltepe köyünün azası Şuayip Aydın, sosyal medyada köylülerin köyü terk ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Köylülerin evden çıkmayarak, karantinaya uyduğunu belirten Aydın, "Köyümüzün nüfusu 390 civarındadır. Köyümüzden dışarıya dün akşam herhangi bir çıkış yapıp, eşinin dostunun yanına kaçan giden olmamıştır. Bu hastalık yayılmasın diye köye girip çıkanlar tekrar köye geri geldi. Bu herhalde yanlış anlaşıldı" dedi.

Köyün hayvancılıkla geçimini sağladığı, hayvanlarına bakan köylülerin yeniden evlerine kapandığını belirten Aydın, "Günlük yaşamı evin içinde sürdürüyorlar. Tehlikeli bir durum yok. İnsanlar birbirine gelip, gitmiyor. Köyde marketimiz açık, insanlar maske ve eldivenle alışverişini yapıyorlar. Sonra evlerine dönüyorlar. Sokaklar boş" diye konuştu.

'SADECE MORAL BOZUKLUĞUMUZ VAR'

Köyde bildikleri hiçbir hastanın olmadığını belirten Şuayip Aydın, şöyle konuştu:

"Şüpheli durumlar var diye 2-3 ağabeyimizi alıp gitmişlerdi. Onlar hakkında bize de herhangi bir bilgi vermediler. Bir teyzemizin oğlu aradı, ambulans gönderdim. Annemin tansiyonu çıkmış ne yapabiliriz dedi. Bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Bu köyde aşağı yukarı 40'ın altında kimse yok. Herkes tansiyon ilacı kullanıyor. İnsanların tansiyonu çok yüksek. Gidenlerin birçoğu tansiyon yükseldi diye gidiyor. Şu anda giden hastaların üçü tansiyonu yükseldi diye gitti. Çünkü burada herhangi bir sağlık müdahalesinde bulunulmuyor. Herkes köyde normal hayatına devam ediyor. Biz evlere girmiyoruz ama kapı kapı dolaşıp, ailelere bir ihtiyacı olup, olmadığını soruyoruz. Görüntüde hiç kimsede hiçbir problem yok. Sadece moral bozuklumuz var. Başka bir sorunumuz yok."

Öte yandan, yakınlarının telefonla verdiği siparişleri getiren vatandaşlar, köye alınmıyor. Köy girişinde jandarma temel ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırmaları için köy muhtarı ve azalarına teslim ediyor. Bazı vatandaşlar yakınlarına meyve ve sebze getirirken, bazıları ise hayvanlar için yem getiriyor.

KARANTİNAYA ALINAN KÖYDE, YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çanakkale'nin Çan ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Maltepe köyünde bugün sabah saatlerinde yaşlı bir kadın, hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de dün koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünün giriş ve çıkışında önlem alan jandarma ekipleri, görevliler dışında hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermiyor. Vatandaşların evlerine çekildiği, sessizliğin hakim olduğu köye, bugün sabah saatlerinde ihbar üzerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı bir kadın hastayı alıp, pandemi hastanesi ilan edilen Çan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

-Maltepe köyü muhtar azası Şuayip Aydın açıklama görüntüsü.

-Köylülere yakınları tarafından getirilen temel ihtiyaç malzemeleri ve hayvan yemlerinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇAN(Çanakkale),

====================

Yolda bulduğu içinde para olan cüzdanı polise teslim etti

ADIYAMAN'da yaşayan Yasin Ödemiş , yolda bulduğu ve içerisinde bin lira para bulunan cüzdanı polise teslim etti.

Mara Mahallesi'nde pazarcılık yapan Yasin Ödemiş, sabah saatlerinde yolda Şaban Şahin'e ait cüzdanı buldu. İçerisinde bin lira para ve kimlik kartları olan cüzdanı alan Ödemiş, sahibini çevrede bulamayınca durumu polise bildirdi. Ödemiş, çağrısı üzerine gelen polislere cüzdanı teslim ederek sahibine ulaştırılmasını istedi. Polis, cüzdanı teslim alarak Ödemiş'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Polisler, cüzdanı sahibi Şaban Şahin'e teslim etmek için bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Polis ekipleri ile Yasin Ödemiş

Ödemiş'in cüzdanı polise teslim etmesi

Yasin Ödemiş ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

====================

Hayatını kurtaran polisi kolundan bıçakladı

AKSARAY'da, elinde bıçakla 5 katlı binanın teras katındaki pencereye çıkıp intihar girişiminde bulunan Tolunay D. (24), atlamak isterken kendisini kurtaran polis memuru Muhammed Utku'yu kolundan bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Utku'nun koluna 14 dikiş atıldığı öğrenilirken Tolunay D. de gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1870 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Boşandığı eşini görmek için oturduğu mahalleye giden ve orada bir binanın teras katındaki pencereye elinde bıçakla çıkan Tolunay D. atlamak istedi. Durumu fark eden çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerinde gelen polis ekipleri Tolunay D.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna olmayan ve kendini boşluğa bırakan Tolunuya D.'yi Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Muhammed Utku, kolundan tutup geri çekti. Asılı kalan ve direnen Tolunay D., Utku'nun koluna bıçakla saldırdı. Alt kattaki pencerede bulunan balkonda önlem alan polisler de genci ayakların tutup yukarı doğru iterek düşmesini engelledi. Kanlar içinde kalan Utku, genci pencereden çekip içeri aldı.

Tolunay D., gözaltına alındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Utku'nun koluna 14 dikiş atıldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Binanın dışıından detay

Şüpheli ve yaralı polisin fotoğraflı

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

=====================

Isparta'daki umreciler test sonucunu bekliyor

SUUDİ Arabistan'daki umre ziyaretinden döndükten sonra Isparta'da karantina altına alınan 586 vatandaş, evlerine dönebilmek için dün yapılan koronavirüs testinin sonuçlarını bekliyor.

16 Mart tarihinde 3 ayrı uçakla Isparta'ya getirilen ve KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 586 umre ziyaretçisinin karantina süresi bugün doluyor. Bu nedenle karantinadaki vatandaşlara test yapıldı. Test sonuçlarının bugün belli olacağı belirtildi.

KİM, NASIL GİDECEK BELİRLENDİ

Isparta Valiliği Pandemi Kurulu, perşembe günü yurtta kalan umrecilere karantina sonrası nasıl dönecekleri yönünde bilgilendirmede bulundu. Bazı umrecilerin yakınlarının kendilerini almak üzere Isparta'ya geleceğini belirttiği ve bunların listelendiği kaydedildi. Özel aracı olmayanların her koltukta 1 kişi oturacak şekilde toplu taşıma araçlarıyla nakledilecekleri ve ikametgahlarında 14 gün daha karantina altında tutulacakları ifade edildi.

HABER BEKLİYORLAR

Halen karantina altında bulunan isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, "Evlerimize ne zaman döneceğimiz konusunda bize bilgi verilmedi. Pazar günü koronavirüs testi yapmak üzere görevliler geldi. Test sonuçlarının 1 gün sonra belli olacağını söyleyip, gittiler. Tek bildiğimiz test sonucu negatif çıkanların memleketlerine gönderileceği, pozitif çıkanların gözetim altında kalmaya devam edecekleri" dedi.

'BİZE ÇOK YARDIMCI OLDULAR'

Isparta'da geçirdikleri 14 günlük karantina süresinde hiçbir sorun yaşamadıklarını, her gün düzenli ateşlerinin ölçüldüğünü aktaran bu kişi, "Başta sayın valimiz ve belediye başkanı olmak üzere tüm görevliler bizimle çok yakından ilgilendi. Hepsinden Allah razı olsun. Bu virüs salgını bittikten sonra özellikle ziyarete gelip teşekkür edeceğiz" diye konuştu.

16 MART 2020 TARİHLİ ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Nurettin ARKAN/ISPARTA,