DHA YURT BÜLTENİ- 9 - Son Dakika

Enkazdan 24'üncü saatte annesiyle kurtarılan Nüsra, 'acıyor' diye seslenmiş

ELAZIĞ depreminde, babası ile kardeşinin hayatını kaybettiği enkazdan 24 saat sonra annesiyle birlikte kurtarılan Nüsra Yıldız'ın (2,5) arama- kurtarma ekibine 'acıyor' diye seslendiği ortaya çıktı. Anne- kızı 24'üncü saatte kurtaran ekipte yer alan Sedat Barutçu, "Nüsra ile annesini kurtarmış olmak, bizi mutlu etti" dedi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman çöktü. Binada bulunan Yıldız ailesi de şiddetli depremde enkaz altında kaldı. Hüseyin Yıldız ile oğlu Onur'un hayatını kaybettiği depremde, enkaz altında eşi Ayşe ile küçük kızı Nüsra Yıldız ise yaralandı. Anne ve kızına 24 saat sonra arama- kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan anne- kız, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

'BEBEKLE DİYALOĞUMUZ, BİZİ DUYGULANDIRDI VE KAMÇILADI'

Ayşe Yıldız ile kızı Nüsra'nın kurtarılmasında görev alan ekipteki itfaiye eri Sedat Barutçu, yaşadıklarını anlattı. Yoğun, yorucu ve titiz çalışma sonucu enkazda Yıldız ailesinin iki ferdine ulaştıklarını belirten Barutçu, " Deprem haberinin ardından kısa sürede Ankara 'dan Elazığ'a geldik. Buraya gelir gelmez arama tarama faaliyetine başladık. Enkaz alanında da tespit ettiğimiz bölgelerde çalışmalara başladık. Bu çalışmalarda özel anlar oldu. Nüsra bebek ile annesinin kurtarılması en özel anlardan oldu. Çünkü herkesin çocuğu, anne, babası var; duygusal anlar yaşadık. Özellikle bebekle olan diyaloğumuz bizi hem duygulandırdı hem de kamçıladı. Çünkü küçük kız durmadan; 'anne', 'baba' ve 'acıyor' diyordu. Bu sözleri bizde duygusal etki yarattı. Başarılı, özenli çalışmayla enkaz altındaki anne ve bebeği kurtardık. Babası ve bir kardeşi vefat etmişti ama Nüsra bebek ile annesini kurtarmış olmak bizi mutlu etti" diye konuştu.

Anne ile bebeğin kurtarılmasında görev alan diğer itfaiye erleri de enkazın 5 metre altına girip ardından 5 metre yatay tünel açtıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anne ve kızın kurtarılması çalışmaları

Kurtarma ekibinde yer alan itfaiye erleri ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: Kadir GÜNEŞ-ELAZIĞ-

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Otomobil önce yayaya sonra refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Çiçek 'e (78) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Çiçek, yaşamını yitirirken, kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 5'nci kilometresinde meydana geldi.

Beytullah Sezer yönetimindeki 01 L7745 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Çiçek'e çarptıktan sonra kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Ahmet Çiçek ile sürücü Beytullah Sezer ve otomobilde bulunan Emine Sezer, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Çiçek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Tedavileri süren Beytullah ve Emine Sezer'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Kazaya karışan otomobil

-Trafik ekiplerin çalışması

-Otomobilde yola savrulan parçalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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Adapazarı'nda depremzedeler için yardım kampanyası

ADAPAZARI'nda, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgede yaşayanlara yardım için seferberlik başlatıldı. İlçe sakinleri, satın aldıkları giyecek, gıda ve ihtiyaç malzemelerini göndermek için yardımların toplandığı alana akın etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Elazığ'daki depremzedelere gönderilmek üzere yardım kampanyası düzenlendi. Depremzedeler için aldıkları giyecek, gıda ve ihtiyaç malzemelerini bölgeye göndermek isteyenler, yardımların toplandığı Adapazarı Demokrasi Meydanı'na geldi. Buradaki yardım TIR'ları görevliler tarafından doldurulmaya başlanırken, daha önce depremi yaşayan Sakarya halkı, bölgeye gönderilmek üzere giyecek battaniye, ısıtıcı ve çocuk bezi gibi ürünleri beraberinde getirdi. 2 TIR dolmasına rağmen eşyaların büyük bölümü dışarıda kalınca bölgeye gönderilecek yeni araçlar, Demokrasi Meydanı'na yönlendirildi. Yardımlar, yeni araçlara yüklendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Demokrasi Meydan yükleme detayı

-Vatandaşlardan detay

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya),

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Akhisarlılar da Elazığlı depremzedeler için seferber oldu

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa 'da 22 Ocak'ta 5.4'lük depremi yaşayan Akhisarlılar, yardım için seferber oldu. Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, "Destekler yağdı, birçok yardım elimize ulaştı. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı belediyemize bekliyoruz" dedi.

Manisa'da, 22 Ocak'ta merkez üssü Akhisar ilçesi kırsal Musalar Mahallesi olan Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 5 metruk bina hasar görürken, 3 kişi hafif yaralandı, 1 kişi de panik atak geçirdi. Çok sayıda artçı sarsıntının olduğu Akhisar'da, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde evleri yıkılanlar için seferber olundu. Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu'nun talimatı doğrultusunda sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatıldı. Akhisarlılar, kampanyayla birlikte Akhisar Belediyesi hizmet binasında belirlenen destek toplama merkezine akın etti. Toplanan yardımlar giyecek, gıda ve barınma kategorilerine ayrılarak, deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlenmeye başladı. Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini belirtip, deprem bölgesine bir TIR dolusu yardım malzemesini yarın öğle saatlerinde göndereceklerini söyledi.

'DESTEKLERİ BELEDİYEYE BEKLİYORUZ'

Musalar Mahallesi'nde meydana gelen ve Ege Bölgesi'nin birçok yerinde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından kriz masası oluşturup, Akhisar halkının ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, ilçede can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu kaydetti.

Elazığ'daki depremzedelere duyarsız kalamadıklarını da söyleyen Kayserili, "22 Ocak Çarşamba günü biz de üzücü bir deprem yaşadık. Allah'a şükür bizim bölgemizdeki depremde herhangi bir can kaybı yok. Binalarımızda, ufak tefek hasarlar var. Ama biliyorsunuz 2 gün sonra bu defa Elazığ'da yaşanan deprem hakikaten çok üzücüydü. Bizler bir kampanya başlattık. Akhisar'daki duyarlı vatandaşlarımız da sağ olsun bu kampanyaya sahip çıktı ve destekler yağdı. Şimdiden birçok yardım elimize ulaştı. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı belediyemize bekliyoruz" diye konuştu.

'AKHİSAR'DA 142 BİNADA HASAR TESPİT EDİLDİ'

Akhisar'da Deprem Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Yardımcısı Kayserili, "Deprem komisyonu Akhisar içindeki bütün hasarlı binaları tespit ediyor, bu konuda çalışmalar hala devam ediyor. Şu ana kadar 142 binada hasar tespit edildi. Karabörklü Mahallesi'nde bulunan ve depremde ciddi hasar gören bir camimiz, boşaltıldı. Orayı yeniden halkımızın ibadet edebilmesi için onaracağız. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Evlerinde hasar olan vatandaşlarımız Manisa Valiliği, Akhisar Kaymakamlığı ve Akhisar Belediyesi'ne başvurabilir. Elazığ depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dualarımız, kalbimiz, desteklerimiz bölge halkı ile. Akhisar halkının yardımlarını bölgeye ivedilikle ulaştıracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Akhisarlılar'ın Elazığ'daki depremzedeler için yardım getirmeleri

-Yardım getiren Akhisarlılar ile röp.

-Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),

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Polis, maskeli silahlı soyguncuyu gözlerinden tespit etti

BURSA'da, yüzünü kırmızı bandanayla kapatıp, girdiği markette, kasiyere tabanca ve bıçak doğrultarak kasadaki 1470 TL'yi çalan soyguncu, kaçtı. Polis, şüpheliyi kamera görüntülerinde görünen tek yeri olan gözlerinden bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 bin kişinin incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen F.K., İstanbul'da yakalandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki süpermarket zincirinin bir şubesinde meydana geldi. Yüzünü kırmızı bandana ile kapatan şüpheli, markete girip, kasaya gitti. Şüpheli, kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Kasiyer, şüphelinin bir anlık boşluğundan faydalanıp kasaya bıraktığı silahı alınca, şüpheli bu kez cebinden bıçak çıkardı. Kasadaki 1470 TL'yi alan soyguncu, iş yerinden çıkıp, kaçtı.

3 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Marketteki ve şüphelinin kaçış güzergahındaki 100'den fazla dükkanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüpheliyi yüzünde görünen tek yeri olan gözlerinden tespit etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin göz yapısına bakarak 18- 25 yaş arası 3 bin kişi üzerinde sanal ortamda tarama yapan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, soyguncunun F.K. olduğunu tespit etti. F.K.'nin olay sabahı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden bilet alarak İstanbul Alibeyköy Otobüs Terminali'ne gideceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için İstanbul'a gitti. Soyguncunun bilet aldığı otobüsü tespit eden ekipler, gece 04.00 sıralarında otobüsten indiği sırada F.K.'yi gözaltına aldı. Bursa'ya getirilen F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan F.K.'nin silah ve bıçak zoruyla kasiyerden para aldığı anlar marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, yüzünü kırmızı bandanayla kapatarak içeri giren F.K.'nin kasaya gidip burada tabancasını çıkardığı görülüyor. Kasiyerin kasayı açtığı sırada elindeki tabancayı bırakan F.K.'nin silahını, market çalışanlarından birinin aldığı görülüyor. Ardından cebinden bıçağını çıkaran şüphelinin, kasadaki paraları aldıktan sonra iş yerinden çıktığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Soygun anından güvenlik kamerası görüntüleri

-Kasiyerin kasadaki silahı alma görüntüleri

-Şüphelinin kasadan para alarak çıkış yapma görüntüleri

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Karamollaoğlu: Adaletli olmak zorundayız

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu , "Adaletli olmak zorundayız. 'Eş, akraba' diye atama yapmayacağız. Ehil olan kimse ona görev vermek zorundayız. Hakimlerimize de sesleniyorum; siz adaletli olmak zorundasınız. Sizin korkma lüksünüz yok. Kimseyi dinlemeden doğru olanı yapın. Allah rızası için talimatla hüküm ve karar vermeyin. Verirseniz bunun hesabı size sorulur" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Gümüşhane'de düzenlenen 6'ncı olağan kongresinde partililere seslendi. Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş hareketini başlattığını hatırlatan Karamollaoğlu, "O günden bugüne çeşitli vesilelerle insanlığın sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatmaya çalıştık. Derdimizi kimseyle münakaşa etmek kavga etmek değil, derdimiz hakikaten bu buhrandan nasıl kurtulacağımızı anlatmak ve özellikle Türkiye'mizde insanlarımızın desteğini alarak düşüncelerimizi ve fikirlerimizi tatbik etmek. Biz ülkemizdeki her türlü görüş ve fikirlerle bir araya gelmeyi başardık. İster sol ister sağ ister milliyetçi olsun fark etmez" dedi.

'ARABAYI ATIN ÖNÜNE BAĞLIYORUZ'

Yol, köprü, tünel, havalimanı ve hızlı trene karşı olmadıklarının altını çizen Karamollaoğlu, "Bu saydıklarımızın hepsi lazım. Ama bunlardan önce bunların ücretini çıkartacak fabrikalar kurabilirdik. Biz arabayı atın önüne bağlıyoruz. Araba atın arkasına bağlanır. Eğer önce üretime yatırım yapılmış olsaydı bugün işsizlik olmazdı. Vatandaşımız zenginleşirdi. Dışarıya bağımlılıktan kurtulmuş olurduk. Mevcut politikalarla bunu başarmak mümkün değil" diye konuştu.

'ADALETLİ OLMAK ZORUNDAYIZ'

"Eğer Türkiye'nin problemlerini çözmek isterseniz işi ehline verin" diyen Karamollaoğlu, "Siz işi ehline verin. Onlar o işi düzgün yaparsa müspet fatura hem yöneticiye kesilir. Adaletli olmak zorundayız. 'Eş, akraba' diye atama yapmayacağız. Ehil olan kimse ona görev vermek zorundayız. Hakimlerimize de sesleniyorum; siz adaletli olmak zorundasınız. Sizin korkma lüksünüz yok. Kimseyi dinlemeden doğru olanı yapın. Allah rızası için talimatla hüküm ve karar vermeyin. Verirseniz bunun hesabı size sorulur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun açıklamaları

Haber: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,