DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde gece boyunca etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Erdemli'de dün gece 80 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle ilçe genelinde 1 evin çatısı uçarken, minibüs durağı devrildi, domates ve muz seralarının çatısı ve naylonları zarar gördü. Fırtına ilçe genelinde birçok ağacı ise kökünden sökerek devrilmesine neden oldu.

SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Merkez Koyuncu ve Yarenler mahallelerinde domates seraları zarar gördü. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin fırtınadan etkilenen ve zarar gören domates seralarına giderek incelemede bulundu. Başkan Rasim Şahin seraların büyük hasar gördüğünü vurgulayarak, "Gece başlayan fırtına nedeniyle seralarımızda büyük hasarlar meydana geldi. Seraların naylonları yırtıldı ve içerisindeki domateslerin zarar görmesine neden oldu. Ziraat Odası ve Erdemli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile birlikte kurulacak ekiple hasar tespit çalışmalarımıza başlayacağız. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Koyuncu Mahallesi'nde fırtına nedeniyle domates serasının çatısı uçan çiftçi Ahmet Doğru seralardaki naylonun zarar görmesiyle fidelerin kırıldığını belirterek, "Sabaha karşı çıkan fırtına seramızın üzerini aldı götürdü. Seramızın üzerindeki naylon gidince fidelerimiz kırıldı. Zararımız çok büyük. Allah'tan gelen bir durum. Yapacak bir şey yok. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz" dedi.

EVİN ÇATISI UÇTU

Merkez Mahallesi'nde oturan Erdoğan Fidan'a ait olan bir evin çatısı da fırtına nedeniyle uçtu. Fırtınanın çıktığını fark edince hemen evden çıktıklarını söyleyen Erdoğan Fidan, "Sabaha karşı fırtına çıktı. Birden bir gürültü koptu ve evimizin çatısı uçtu. Hemen çocuklar ile birlikte kendimizi dışarıya attık. Çok şükür yaralanma olmadı. Canımızı zor kurtardık. Allah beterinden korusun" dedi.

Fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki minibüs duralarının çatısı da devrildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fırtınada devrilen minibüs durağı

-Çatısı uçan sera görüntüsü

-Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile röportaj

-Fırtınada serasının çatısı uçan çiftçi Ahmet Doğru ile röportaj

-Vatandaşlar fırtınada yıkılan seralarını tadilat yaparken

-Fırtınada çatısı uçan evin görüntüsü

-Fırtına da evinin çatısı uçan Erdoğan Fidan ile röportaj

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Duvarlarında çatlaklar oluşan okulun kapatılmasına, velilerden tepki

TRABZON'un Düzköy ilçesindeki Alazlı İlkokulu, ilave kat inşaatı sonrası duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle sömestir tatilinin ardından kapatıldı. Okulda eğitim gören 110 öğrenci, ilçedeki çeşitli okullara nakledilecek. Çocuklarının, mahallenin dışındaki okullara taşınmasına tepki gösteren veliler ise ilçedeki bazı kamu binalarının okula dönüştürülüp, burada eğitim görmelerini istedi.

Düzköy'e bağlı Alazlı Mahallesi'nde, 1996 yılında eğitim hayatına başlanan Alazlı İlkokulu'na, yaklaşık 8 yıl önce kapasitesinin artırılması için ilave 1 kat inşa edildi. Bu katın ardından zamanla okulun bazı duvarlarında çatlaklar oluştu. Sömestir tatilinde ise okulun duvarlarında oluşan çatlakların büyümesi ve risk oluşturması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce harekete geçildi ve akademisyenler ile uzmanlar eşliğinde okulda inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından risk oluşturduğu saptanan okulun kapatılmasına karar verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, velilere ulaşarak, okulda eğitim gören 110 öğrencinin, ilçedeki çeşitli okullara nakledilip, burada eğitimlerini sürdüreceğini bildirdi.

Öğrencilerin mahallelerinin dışındaki okullara taşınmasına tepki gösteren veliler, ilçedeki bazı kamu binalarının okula dönüştürülüp, çocukların burada eğitim görmelerini istedi. Bazı veliler ise taleplerinin yerine getirilmemesi halinde çocuklarını okula göndermeyeceklerini belirterek, sorunlarına çözüm bulunması çağrısında bulundu.

'AKLIMIZ ÇOCUKLARIMIZDA KALMASIN, İSTİYORUZ'

Mahallelerinin okulsuz kalmasını istemediklerini belirten velilerden Işıl Sürol, "Okulumuz yıkılabilir, gerekçesiyle boşaltıldı. Bu okulda bulunan çatlaklar, 10 yıldır burada. Madem okul dayanıklı değildi biz çocuklarımızı 'okul' diye yıllarca ölüme mi gönderdik? Biz okulun yıkılmasına karşı değiliz. Çocuklarımızın canını sokakta bulmadık. Okul yıkılsın ama yerine yeni bir okul yapılsın, istiyoruz. Çocuklarımız ilkokul çağında küçük çocuklar. Taşımalı sistemle şimdi ilçede bulunan başka okullara gönderilecek çocuklarımız. Mahallemizde boş olan kamu binaları var. Oralar uygun yerler okul olmak için. Çocuklarımız orada gözümüzün önünde olsunlar ki başlarına bir şey geldiğinde yanlarına koşabilelim. Aklımız çocuklarımızda kalmasın, istiyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİMDEN GERİ KALACAK'

Mahallenin nüfusunun okula ihtiyacı olduğunu kaydeden Özlem Sürol da "Çocuğum çok küçük, ana sınıfına gidiyor. Zaten çocuğum hasta. Ben kızımı okula getirdiğim zaman kapıda bekliyorum ki fenalaşınca müdahale edebileyim, yanında olayım, diye. Bir sorun olduğu zaman okula geliyorum. Uzak olan okulda benim bunları yapmam mümkün değil. Bizim burada baktığımız hayvanlarımız var, tarlamız, bağımız bahçemiz var. Şimdi her şeyi bırakıp çocuklarımızın peşine mi gideceğiz ilçelere? Taşımalı sistemle sadece çocukları değil biz velileri de taşımaları gerekiyor. Burada 450 hane bulunuyor. Burada bunca insan okullara nasıl taşınacak? Biz mahallemize bir okul yaptırılmasını istiyoruz. Yoksa çocuklarımız eğitimden geri kalacak" dedi.

'MAHALLE, OKULSUZ BIRAKILMASIN'

Okulun boşaltılacağı bilgisinin, kendilerine okulun açılmasına 2 gün kala verildiğini öne süren Cemil Sürol da alınan karara tepki göstererek, "Taşımalı sistemde çocuğumu okula göndermeyi düşünmüyorum. 6 yaşındaki kızım nasıl tek başına okula gitsin? Bunun hastalığı var, karı kışı var. Okulumuz için yıkım kararı çıktı. Madem okul depreme dayanıklı değil tabi ki yıkılsın. Ama yerine yenisi yapılsın. Bu mahalle okulsuz bırakılmasın. Mahallede bulunan kamu binaları var. Onlar yeni okul yapılana kadar okul olarak kullanılabilir. Kaldı ki bize okulun boşaltılacağını 2 gün önce söylediler. Madem böyle bir karar alınmıştı, neden daha önce bize haber verilmedi?" diye konuştu.

Öte yandan risk nedeniyle kapatılan okul binasının, yapılacak incelemelerin ardından yıkılıp, yıkılmayacağına ya da güçlendirilmesine karar verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okuldan detaylar

-Mahalleden detaylar

-Okulda oluşan çatlaklardan görüntüler

-Okul önünde toplanan velilerden detaylar

-Muhabir anonsu

-Haber genel ve detay görüntüleri

-Velilerden röportajlar

-Öğrencilerle röportajlar

-Haber genel ve detay görüntüleri

Haber- Kamera: Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR TRABZON

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Uludağ'da kayakçılar, Yunan vekile tepki olarak Türk Bayrağı'yla kaydı

BURSA Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaparken Türk Bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki olarak, 20 metrelik Türk Bayrağı ile Uludağ'da kaydı.

Geçtiğimiz günlerde, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlemantosu Genel Kurulu'nda konuşurken Türk Bayrağını yırtan Yunanistan milletvekili Loannis Lagos'a bir tepki de Bursalı kayakçılardan geldi. Bursa Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Yunan milletvekiline tepki göstermek amacıyla 20 metrekare büyüklüğündeki bayrağı açarak pistin zirvesinden aşağı kaydı. Ellerindeki Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk portesi ile kayan yaklaşık 30 kişilik gruba, pistte bulunan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

"BAYRAK İÇİN GEREKİRSE ÖLÜRÜZ"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Dün itibariyle bayrağımıza yapılan saygısızlığı bu şekilde kınıyoruz. Biz gerekirse bayrak için, bir can olup gerekirse ölecek kadar güçlü ve yürekli insanlarız. Bunu anlatmak ve göstermek için buraya geldik. Dernek üyeleri olarak tek ses olup bugün burada bayrağımıza yapılan çirkin saldırıyı protesto etmek adına bütün eğitmenlerimiz ile bir araya geldik. Bu tarz etkinliklerimiz karşı tarafa verilecek derse kadar devam edecek. Bizim geçmişimiz çok güçlüdür. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyanın her tarafında Türk'ün sesini dile getiriyor ve meydan okuyor. Belki de bunların gölgesinde kalarak eziliyorlar. Bundan sonra da birlikteliğimizi tekrar dile getireceğiz. Pistte bulunan halkımızla bu bütünlüğü hissetmek, yaşamak, paylaşmak bizim için en büyük güçtür. Bayrak için gerekirse ölürüz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pistten detaylar

-Bayrakla kayak yapan kayak öğretmenlerinden detaylar

-Bayrakla fotoğraf çekilen vatandaşlardan detaylar

-Genel detaylar

-Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta röportajı

Haber: Muammer İRTEM -Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

ELAZIĞ'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki hava durumu da, depremzedeler tarafından merak ediliyordu. Bu sabah başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve Harput mahallesinde etkili oldu. Yağan kar yağışı ile AFAD tarafından depremzedeler için oluşturulan çadır alanları beyaza büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

Kar yağışi

Deprem çadırları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/ELAZIĞ,

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Pişkin dolandırıcı, emeklilik istiyor

MERSİN'de 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olan A.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. A.K., adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyenlere, "Artık emekliliğe çekileceğim" dedi.

Kentte market işleten H.Ü.'nün işyerine geçen hafta gelen A.K., alışveriş yaptıktan sonra 100 TL çıkarıp, ödemeyi gerçekleştirmiş gibi yaparak para üzeri aldı. H.Ü., bir süre sonra A.K.'nin ödeme yapmadan para üzerini aldığını fark edince Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliğine müracaat edip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine markete gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Yandol ekipleri market sahibinin şikayeti ile 40 yıldır 'tırnakçılık' yapan ve 14 ayrı suç kaydı olan A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

PROFESYONEL OLARAK YAPIYORMUŞ

A.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye götürülürken, hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini belirterek, "Bu işi profesyonel olarak 40 senedir yapıyorum. İhtiyacım olduğu için mecburiyetten yapıyorum. Günde 100 ile 200 lira arasında kazanıyorum. Ayda da 4 ile 5 bin arasında gelir sağlıyorum. Artık emekliye çekileceğim. Hükümet bir emeklilik parası verirse emekli olacağız" dedi.

A.K., çıkarıldığı mahkemede ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlının marketçi ile konuşması

-Para uzatıp geri alması

-Marketten çıkması

-Polisler zanlıyı emniyetten çıkartırken

-Zanlının konuşması

-Polis aracına bindirilmesi

-Araç içinde konuşması

-Aracın gidişi

-Emniyetin bina ve giriş görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Elazığ depreminde görev yapan UMKE ekibi Bilecik'e döndü

ELAZIĞ'daki 6.8'lik depremin ardından enkaz altındaki kalan yaralılara müdahale ederek hayatlarını kurtaran Bilecik'te görevli 5 kişilik UMKU ekibi görevlerinin ardından şehre döndü. Valilik önünde karşılanan ekipten, Ayşe Yıldız'ı (25) enkaz altından çıkaran Hatice Yücel, "Gözyaşlarına boğulsaydım ya da sesimin titremesi bile onun umudunu kıracak bir davranış olurdu. Hislerimi tamamen ikinci plana attım. Sadece nasıl müdahale edebilirim, daha aktif nasıl olabilirim diye düşündüm" dedi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz altına kalan yaralılara müdahale ederek çıkaran Bilecik'te görevli paramedik Hatice Yücel, ATT Kadriye Ülkü Kara, paramedik Ayhan Aytüre, sağlık memuru Muharrem Çapuk, anestezi uzmanı Niyazi Aksu görevlerinin ardından şehre döndü. Bilecik Valiliği önünde karşılanan ekibin çok başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, "Cesaretle, merhametle her türlü koşulda daima hazır bulunan UMKE ekiplerimiz başarılı bir görev gerçekleştirdi. Özellikle Bilecik'teki UMKE ekiplerimize, bölgeye giden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Depremzede Ayşe Yıldız'a enkaz altında sağlık müdahalesi yaparak hayatını kurtaran UMKE ekibinden Hatice Yücel, enkaz altında 5 metre kadarda sürünerek Ayşe Yılmaz'a ulaştığını söyledi. Onu motive etmek için sürekli konuştuğunu anlatan Yücel, "Ben müdahale ettikten sonra kurtarma işleminin devam edeceğini söyledim. Gerekli yaşamsal bulgularını değerlendirdikten sonra müdahalemi gerçekleştirdim. Gördüğüm manzara çok acı bir tabloydu çünkü Ayşe Hanım çocuklarını ve eşini korumak için kendini siper etmişti. Nüsra bebeğimiz çok şükür yaşıyordu. Arama kurtarma ekipleri ilk önce onu çıkarttılar daha sonra Ayşe hanıma ulaştık. Yani çok dar bir alan söz konusuydu. Kafamı kaldırabileceğim bir alan söz konusu değildi. Çok zor bir müdahaleydi benim için. Yüzüstü yatar pozisyonda Ayşe hanıma müdahale ettim. O an hislerinizi ikinci plana atmak zorundasınız. Çünkü Ayşe hanım için acele etmem gerekiyordu. Gözyaşlarına boğulsaydım ya da sesimin titremesi bile onun umudunu kıracak bir davranış olurdu. Hislerimi tamamen ikinci plana attım sadece nasıl müdahale edebilirim, daha aktif nasıl olabilirim diye düşündüm" dedi.

Bilecik'e gelmeden önce hastanede Ayşe Yılmaz ile görüştüğünü ifade eden Hatice Yücel, yoğun bakımda olmasına rağmen kendisini gördüğü için çok sevindiğini ve mutlu olduğunu söyledi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Elazığ'da başarılı çalışmaları nedeniyle ekibe teşekkür belgesi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Şentürk'ün ekibe teşekkür belgesi vermesi

-UMKE ekibinin Türk Bayrağı açması

-İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'in konuşması

-UMKE ekibinden Hatice Yücel'in konuşması

-UMKE Bilecik Sorumlusu Ayhan Aytüre'nin konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,