Didim Amfitiyatro'da Binlerce Kişinin Katılımıyla Toplu Açılış - Son Dakika
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Didim Amfitiyatro'da Binlerce Kişinin Katılımıyla Toplu Açılış

23.06.2022 18:17

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerin toplu açılış töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve binlerce yurttaşın katılımıyla Didim Amfitiyatro'da yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerin toplu açılış töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve binlerce yurttaşın katılımıyla Didim Amfitiyatro'da yapıldı.

Törene CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Gülizar Biçer Karaca, Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Sarı saçlım mavi gözlüm" şarkısıyla program başlangıcında amfitiyatrodaki binlerce kişiyi coşturdu. Demir, "Memleket ne zaman düşerse dara, yürekli bir Kemal çıkar ortaya" şarkısını da seslendirdi. Ardından hayata geçirilen projelerle ilgili bir video izletildi.

25 MİLYON TL'YE KÜLTÜR MERKEZİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "2019 Yerel Seçimleri'nde kültür merkezi sözü vermiştik. Bugün burada temelini atacağız. Maliyeti 25 milyon lira. 750 kişilik tiyatro salonu, çok amaçlı salonlar, otopark, dans okulları gibi sosyal faaliyetler olacak. Didim'de altyapı üstyapı çalışmaları sürüyor. Özellikle Aktürk Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamlamak üzereyiz" diye konuştu.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN AYRILMADIK"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay şöyle konuştu:

"Sayın genel başkanım 2014 yılında sizin teveccühünüz ve halkımızın takdirleriyle çıktığımız bu yolda bir söz vermiştik. Didim'i çağdaş, yaşanabilir, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhasır medeniyetler seviyesine çıkmış, turizmde tartışılmayacak bir noktaya getireceğimiz konusunda söz vermiştim. 2014 31 Mart'ından itibaren halkımızdan aldığımız güçle Didim'e birçok yatırım yaptık. Didim'i kabul edilebilir, herkesle yarışabilecek bir turizm kenti yapma yolunda durmadan çalışıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile ortak çalışma kültürünün getirdiği sonuçlar kentimize değer katmaya devam ediyor. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yol göstericiliğinden hiçbir zaman ayrılmadık, ayrılmayacağız."

KÜLTÜR MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI

Toplu açılış töreni ile Didim Gençlik ve Akademisi, Balıkçı Pazarı, Didim'in tarihi yansıtan Mübadele Evi, Mustafa Kemal Atatürk Heykeli, Can Dostlar için Sağlık Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Parkı, iki restoran, Didim Belediyesi Beton Santrali hizmete açıldı. Didim Belediyesi Kültür Merkezi'nin de temeli atıldı.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, programın sonunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Heykeli' hediye ederken, amfitiyatroda çeşitli gösteriler yapıldı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

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