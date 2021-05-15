'Dijital Benim İşim'de yarışma heyecanı başladı - Son Dakika

'Dijital Benim İşim'de yarışma heyecanı başladı

15.05.2021 12:25
'Dijital Benim İşim'de yarışma heyecanı başladı, System.String[]

'Dijital Benim İşim' projesi kapsamında 'Dijital Pazarlama' eğitimi alan kadınlar arasında Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenlenecek.

'Dijital Benim İşim' projesi kapsamında 'Dijital Pazarlama' eğitimi alan kadınlar arasında Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenlenecek. Yarışmacılar seçtikleri bir küçük işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetecek. Başvurular 21 Mayıs'a kadar devam edecek.

Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinde yarışma heyecanı başladı. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede "Dijital Pazarlama" eğitimini tamamlayan kadınlar arasında Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenlenecek. Yarışmada katılımcılardan seçtikleri bir küçük işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetmeleri istenecek. Yarışma sonucunda ilk 3'e giren yarışmacılara para ödülü, 2 yarışmacıya ise Jüri Özel Ödülü verilecek.

Sosyal Medya Kampanya Yarışması'na başvurular 21 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvuru için bir motivasyon mektubu ve iş planı beyan etmek yeterli olacak. Ön elemeyi geçen başvuru sahipleri yarışmaya katılmaya hak kazanacak.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük şunları söyledi:

"Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak, bir ülkenin sahip olduğu en değerli doğal kaynağın insan olduğundan hareketle; yetenekleri, yaşları, öğrenim düzeyleri çok çeşitli olan ve kendini geliştirmek isteyen tüm bireylere eğitim desteği sağlamaya devam ediyoruz. 'Dijital Benim İşim' projesi bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ve dezavantajlı kadınların dijital alanda güçlendirilmesini hedefleyen harmanlanmış eğitim modeli ile hazırlanan bir projedir. Proje ile 13 ilde Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimlerimiz devam ediyor ve projenin etki alanı kadınların yoğun ilgisi ile gün geçtikçe büyüyor. Aralık ayında başlayan eğitimlerimizle bugüne kadar yaklaşık 4 bin kadına dijital alanda eğitim vermenin sevincini yaşıyoruz. Proje kapsamında kadınlara sadece eğitim vermiyor, Sosyal Medya Kampanya Yarışması ile bu eğitimleri hayata geçirmeleri için de olanak sağlıyoruz. Eğitimlerin uygulamaya dönüştüğü bu yarışmada tüm kursiyerlerimize başarılar diler, hayat boyu öğrenen bir Türkiye için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isteriz."

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel şunları söyledi:

"Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. 'Dijital Benim İşim' projesini de amaç odaklı vizyonumuzdan yola çıkarak tasarladık. Hem toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunacağımız, hem de kadınların gelişimini destekleyeceğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle, teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yaparken, dijital toplum hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız. 'Dijital Benim İşim' projesiyle kadınların dijitalleşme potansiyelini farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Proje kapsamında verdiğimiz 40 saatlik 'Dijital Pazarlama' eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler arasında Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmada kursiyerlerimizden seçtikleri bir küçük işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetmelerini isteyeceğiz. Kursiyerlerimize eğitimde edindikleri bilgileri gerçek hayatta uygulama imkanı sunacağımız bu yarışmanın onlar için önemli bir deneyim olacağına inanıyor, kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınların hayatını dijital teknolojilerin sunduğu imkanlarla kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşılacak

"Dijital Benim İşim" projesi kapsamında, kadın kursiyerlere 24 saatlik "Dijital Okuryazarlık" ve 40 saatlik "Dijital Pazarlama" eğitimleri veriliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Mardin, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu ve Gaziantep'te düzenlenen eğitimler, bu illerdeki Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli 140 eğitici tarafından veriliyor. Proje kapsamında eğitimlerin bir kısmı sınıf içinde yüz yüze verilen eğitimler, bir kısmı da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim platformu üzerinden izlenen videolar şeklinde gerçekleşiyor. Projeyle 13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Dijital mesleki eğitim veriliyor

"Dijital Benim İşim" projesi kapsamında verilen "Dijital Pazarlama" eğitimleriyle, kadınlara dijital beceri kazandırılması ve dijital mesleki eğitim verilerek işgücüne katılmalarına olanak sağlanması hedefleniyor. Eğitim konuları arasında Pazarlamaya Giriş ve Dijital Pazarlamanın Temelleri, Sosyal Medya Yönetimi, Görsel Üretimi ve Yönetimi, Mobil Pazarlama, Dijital Pazarlamada Güncel Stratejiler, E-Posta Pazarlama, Halkla İlişkilerde Temel Yaklaşımlar ve Dijitalde İtibar Yönetimi, Yasal Düzenlemeler, E-Ticaret, Arama Motoru Pazarlaması, Sosyal Medya Yönetimi bulunuyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü de "Dijital Pazarlama" eğitimlerine yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı programı İş Kulübü ile destek oluyor. - İSTANBUL

'Dijital Benim İşim'de yarışma heyecanı başladı
'Dijital Benim İşim'de yarışma heyecanı başladı
'Dijital Benim İşim'de yarışma heyecanı başladı

Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Medya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Dijital Benim İşim'de yarışma heyecanı başladı - Son Dakika Ekonomi


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