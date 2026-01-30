Dijitalleşme Temalı Ekonomi Zirvesi Düzenlendi

Ekonomi yayıncılığına yön verme vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Türkiye'de İş Dünyası dergisi, Almanya'ya özel olarak her yıl yayımladığı Almanya'da İş Dünyası sayısı kapsamında düzenlediği Ekonomi Zirvesi'nde Türk ve Alman iş dünyasını bu yıl "Yeni Çağın Dili: Dijitalleşme" başlığı altında bir araya getirdi. Dördüncüsü gerçekleştirilen zirvede dijital dönüşüm, teknolojik rekabet, verimlilik ve sınır ötesi iş yapma modelleri masaya yatırıldı.

Ekonomi yayıncılığında yön gösteren bir platform olma hedefiyle yurt içi ve yurt dışı etkinliklerini sürdüren Türkiye'de İş Dünyası dergisi, Almanya'ya özel olarak her yıl yayımladığı "Almanya'da İş Dünyası" sayısı kapsamında bu yılki Ekonomi Zirvesi'ni dijitalleşme odağında gerçekleştirdi. 4. Almanya'da Ekonomi Zirvesi, 29 Ocak Perşembe günü Düsseldorf'ta "Yeni Çağın Dili: Dijitalleşme" ana temasıyla düzenlendi. Almanya'daki Türk yatırımcılar ile Türkiye'den Almanya pazarına açılmayı planlayan iş adamlarını kamu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturmayı amaçlayan zirvede dijital dönüşümün iş yapma biçimlerine etkisi, Avrupa pazarında rekabet avantajı sağlayan teknolojik yatırımlar, yapay zeka, otomasyon ve veri odaklı yönetim modelleri ele alındı. Zirveye Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Avrupa Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Başkanı Av. Aziz Sarıyar, TDU-NRW Türk-Alman İş Admları Derneği Başkanı Cevdet Kocaş, Türk Telekom Internatıonal Genel Müdürü Yavuz Yıldırım, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Green Park Hotels&Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ, TÜYAFED Avrupa Başkanı Berkan Tüzünataç, Bulutistan Avrupa Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin, TEBA Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Soytürk ve Ticaret Ataşesi Pınar Aslan katılarak, dijitalleşmenin kamu, özel sektör ve sivil toplum boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni çağın dili konuşuldu

Toplantının açılış konuşmasını Türkiye'de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak yaptı. Toprak konuşmasında, şu noktalara değindi; "İş dünyasında ne gelişme olursa ilk ve ayrıntılı bir şekilde bizden öğreneceğinizi ifade etmiş, iş dünyasının önünü açmak görevimiz demiştik. Dergimizin ilk çıkış mesajında bu iki konu vardı. Bu tutumumuza ilk günkü gibi devam ediyoruz. Hatta Avrupa'ya da açılarak çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıdık. Bugün 4. Almanya Ekonomi Zirvesi'ni gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Hepinizin bildiği üzere dijitalleşme günümüzün en önemli konularının başında geliyor. İstedik ki bugün burada hep birlikte yeni çağın dili olan dijitalleşmeyi masaya yatıralım."

Dijitalleşme Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin anahtar başlığı

Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, yaptığı konuşmada, Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin güçlenmesinde dijitalleşmenin, nitelikli insan kaynağının ve dönüşen Türk iş dünyasının belirleyici rol oynadığını söyledi. Türkiye'de İş Dünyası dergisinin bu ilişkilerde referans bir yayın niteliği taşıdığını vurgulayan İzbul, zirvelerin güçlü bir iş ağı oluşturduğuna dikkat çekti. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin stratejik konumu, dinamik ekonomisi ve etkin diplomasisiyle çok boyutlu bir dış politika izlediğini ifade eden İzbul, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde faaliyet gösteren 20 bini aşkın Türk girişimcinin 100 binden fazla kişiye istihdam sağladığını belirtti. Türk yatırımlarının teknoloji, yazılım ve dijitalleşme alanlarında da güç kazandığını kaydeden İzbul, bu dönüşümün Türk iş dünyasının Almanya'daki kalıcı rolünü pekiştirdiğini söyledi. Konuşmasında dijitalleşmenin artık diplomasinin ve konsolosluk hizmetlerinin temel unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayan İzbul, Türkiye ile Almanya arasında hedeflenen 60 milyar dolarlık ticaret hacmi doğrultusunda karşılıklı yatırım ve iş birliklerinin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

Dijitalleşme artık bir tercih değil

Türk Telekom International Genel Müdürü Yavuz Yıldırım, Doğu Avrupa merkezli operasyonlarıyla geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Türk Telekom International'ın, Hong Kong'dan Londra'ya, Moskova'dan Somali'ye uzanan hat boyunca kurumsal müşterilere toptan seviyede altyapı ve bağlantı hizmetleri sunduğunu belirterek, dijitalleşmenin günümüz ekonomilerinde kritik bir eşik haline geldiğini söyledi.

Dijitalleşmenin artık yalnızca verimlilik artıran bir araç olmaktan çıktığını vurgulayan Yıldırım, yapay zeka, nesnelerin interneti ve otomasyon teknolojilerinin iş süreçlerini yeniden tanımladığını ifade etti. Bu yeni ekonomik düzlemde rekabetin; hızlı öğrenebilen, uyum sağlayabilen ve teknolojiyi stratejik bir kaldıraç olarak kullanan kurumlar arasında şekillendiğini dile getirdi.

Türk Telekom Grubu'nun 185 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ettiğini aktaran Yıldırım, ülke genelinde 535 bin kilometreyi aşan fiber ağı ve 33,9 milyon haneye ulaşan fiber kapsamasıyla güçlü bir dijital altyapı sunduklarını kaydetti. 2005'ten bu yana yapılan yatırımların 22 milyar doları aştığını belirten Yıldırım, 2030'a kadar fiber erişimin 37 milyon haneye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türk Telekom International'ın Türkiye'yi Doğu ile Batı arasında stratejik bir dijital köprüye dönüştürdüğünü vurgulayan Yıldırım, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'ya uzanan yaklaşık 50 bin kilometrelik uluslararası fiber ağı ve denizaltı kablo sistemleriyle Türkiye'nin bölgesel bir veri merkezi konumunu güçlendirdiğini ifade etti. Yıldırım, "Dijitalleşme, ülkeler ve ekonomiler arasındaki mesafeleri kısaltan en güçlü kaldıraçtır" diyerek, bölge coğrafyalarının dijital dönüşümünde öncü rol üstlenmeye devam edeceklerini belirtti.

Tek başına büyüme devri bitti, ortaklıklar şart

DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Almanya'da düzenlenen toplantının ardından bir sonraki buluşmanın Hollanda'da yapılmasını istediklerini belirterek, Avrupa'daki Türk girişimciliğinin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi. Avrupa'da 61 yıllık bir geçmişe sahip Türk iş dünyasının emek yoğun ve düşük katma değerli yapılardan, teknoloji ve verimlilik odaklı iş modellerine yöneldiğini vurguladı.

Türk girişimcilerin hizmet sektöründe önemli mesafe kat ettiğini ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Torunoğulları, DTİK olarak teknoloji ve dijitalleşme ekseninde yeni bir yol haritası oluşturduklarını aktardı. Bu kapsamda Avrupa'da büyük ölçekli Türk şirketleriyle temas kurduklarını, Türkiye'de teknoloji yatırımı yapan firmalarla iş birlikleri geliştirdiklerini ve Avrupa'daki beyaz yakalı Türk profesyonelleri girişimcilerle bir araya getirdiklerini söyledi.

Küresel ölçekte büyümenin ancak ortaklıklarla mümkün olduğunu dile getiren Torunoğulları, DTİK çatısı altında yürütülen çalışmaların ortaklık kültürünü güçlendirdiğini, markalaşmanın stratejik öneminin netleştiğini ve bu tür toplantıların artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Dijitalleşme hukuk ve kültür meselesi"

ATİAD Başkanı Av. Aziz Sarıyar, dijitalleşmenin yalnızca teknoloji ve yapay zeka başlığıyla ele alınmaması gerektiğini belirterek, sürecin aynı zamanda hukuk ve kültürel altyapıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Türkiye ve Almanya arasındaki dijitalleşme farklarının bu noktada daha net görülebildiğine dikkat çekti.

Türkiye'den Almanya'ya gelen şirketlere danışmanlık verdiğini aktaran Sarıyar, Almanya'da bürokratik süreçlerin büyük ölçüde hala kağıt üzerinden yürütüldüğünü, bunun da şirketlere ciddi bir maliyet yükü getirdiğini ifade etti. Almanya'daki firmaların yalnızca bürokratik işlemler için yıllık yaklaşık 7 milyar euro personel maliyeti üstlendiğini belirten Sarıyar, sürecin yavaş ilerlemesine rağmen hukuki açıdan sağlam bir zemine dayandığını vurguladı.

Türkiye'nin genç ve dinamik yapısıyla dijital dönüşümde daha hızlı hareket edebildiğini söyleyen Sarıyar, iki ülkenin de birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu dile getirdi. Sarıyar, konuşmasının sonunda katılımcıları 18 Nisan'da Düsseldorf Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ATİAD Türk-Alman Ekonomik Günü'ne davet etti."

Dijitalleşme faydalı ama insanlık yararı gözetilmeli

TDU NRW Türk-Alman İş Adamlrı Derneği Başkanı Cevdet Kocaş, küresel dalgalanmalar ve ekonomik belirsizliklerin arttığı zorlu bir dönemden geçildiğini belirterek, iş adamlarının uzun vadeli karar almasının her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi. Bu süreçte Türkiye ve Almanya'da iş dünyasını bir araya getiren etkinliklerin büyük değer taşıdığını vurgulayan Kocaş, Türkiye'de İş Dünyası dergisine ve Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak'a teşekkür etti.

Konuşmasında dijitalleşmeye farklı bir açıdan yaklaşan Kocaş, teknolojinin sunduğu faydaların tartışmasız olduğunu, özellikle Almanya'da nitelikli iş gücü sıkıntısının yaşandığı bir dönemde robotik çözümlerin önemli avantajlar sağladığını ifade etti. Ancak dijitalleşmenin ve teknolojik kabiliyetlerin yalnızca sınırlı bir grubun çıkarlarına hizmet etmesinin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Teknolojiye karşı olunmaması gerektiğini vurgulayan Kocaş, asıl meselenin bu gelişmelerin tüm insanlığın yararına kullanılması olduğunu belirtti. Bu konuda Nobel Ekonomi Ödüllü Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun teknoloji ve yönetişim üzerine çalışmalarına atıfta bulunan Kocaş, teknolojik dönüşümün toplumun tamamını kapsayacak şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekti.

4 bin 200 kişiye istihdam sağlıyorlar

Green Park Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ, yaptığı konuşmada hem iş hayatındaki yolculuğunu hem de Türkiye'ye yaptığı yatırımları samimi ifadelerle paylaştı. Malatya'da başladığı hayat yolculuğunda çobanlıktan sanayi ve turizm yatırımlarına uzanan süreci anlatan Üstündağ, otomotiv sektöründe üretimle başladığı girişimcilik faaliyetlerini daha sonra turizm alanına taşıdığını belirtti. Taksim'de 160 yataklı bir otelle turizme adım attıklarını ifade eden Üstündağ, bugün Türkiye ve yurt dışında birçok şehirde otel yatırımlarıyla büyüyen bir yapı oluşturduklarını söyledi.

Şirket bünyesinde 4 bin 200 kişiye istihdam sağladıklarını, aynı zamanda 345 öğrencinin eğitimine destek verdiklerini vurgulayan Üstündağ, iş dünyasında olduğu kadar sosyal sorumluluk alanında da katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti. Konuşmasının sonunda Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'a sanata olan ilgisi nedeniyle özel bir tablo hediye eden Üstündağ, Almanya'da yeni bir otel yatırımı için de iş birliği mesajı verdi.

"Avrupalı ortaklara ihtiyaç var"

TÜYAFED Avrupa Başkanı Berkan Tüzünataç: federasyonun vizyonuna ilişkin bilgiler vererek şu şekilde konuştu; "Federasyon olarak 100 bin üyemiz var. Türkiye'de yerli ve üst düzey yazılımcı firmalar var. Benim buradaki görevim onları dünyaya açabilmek. Avrupa ile Türkiye arasında bir köprü kurmamız lazım. Bir de Türk firmalarımızın Avrupa'da başarılı olabilmesi için Avrupalı ortaklara ihtiyacı var. Çünkü onlar buranın sitemini mentalini çok iyi biliyorlar" açıklamalarında bulundu.

"TEBA stratejik bir köprüdür"

TEBA Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cihangir Soytürk, konuşmasında şu noktaların altını çizdi; "TEBA merkezi Düsseldorf'ta bulunan Türkiye ve Almanya başta olmak üzere Avrupa arasında ekonomik, sektörel ve insani bağlar kurmayı hedefleyen bir iş insanı derneği. Güçlü ve vizyoner şirketleri bir araya getirmek, şirketler arasında sinerji oluşturmak ve sürdürülebilir bir ekonomik köprü inşa etmek bizim temel misyonumuz. Doğru kişileri doğru kişilerle birleştiriyoruz. Bugün TEBA çatısı altında son derece güçlü bir üye yapısına sahibiz. TEBA olarak yalnızca konuşan değil bir araya getiren ve somut sonuçlar ortaya koyan bir yapıyız. TEBA yalnızca bir dernek değildir; TEBA Türkiye ile Avrupa arası kurulan ve ekonomik iş birliklerinin ötesine geçen Türk diasporasına hem maddi hem de manevi destek sunan yaşayan stratejik bir köprüdür."

"Teknoloji yarışında güven ve uzun vadeli vizyon şart"

Bulutistan Avrupa Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin, Avrupa'daki faaliyetlerini "yeni nesil teknoloji savaşçısı" bakış açısıyla sürdürdüklerini belirterek, Bulutistan'ın 2015 yılında Türkiye'de kurulduğunu ve pandemi döneminin teknoloji sektöründe tarihi bir dönüşüm oluşturduğunu söyledi.

Pandemiyle birlikte teknoloji alanında onlarca yılda gerçekleşemeyecek bir değişimin kısa sürede yaşandığını ifade eden Edin, Bulutistan'ın bu süreçte EMEA bölgesinin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olduğunu ve Sabancı Holding'in 5,5 milyar euroluk dijital dönüşüm stratejisinde bulut altyapısı alanında önemli bir rol üstlendiğini aktardı.

Almanya pazarında başarının temel şartının güven olduğuna dikkat çeken Edin, Türkiye'den gelen şirketlerin kısa vadeli kazanç beklentisi yerine uzun vadeli, planlı ve referans temelli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı. Bulutistan olarak sağlık, enerji ve sanayi başta olmak üzere Türkiye'nin yurt dışındaki yatırımlarını desteklediklerini belirten Edin, diasporadaki Türk şirketlerine bulut sağlayıcısı olarak katkı sunduklarını ifade etti.

Avrupa'da bilişim teknolojileri alanında ciddi bir boşluk bulunduğunu söyleyen Edin, Türkiye'nin dijitalleşme ve teknolojinin etkin kullanımı konusundaki tecrübesiyle özellikle hizmet alanında Avrupa'da güçlü bir oyuncu olabileceğini belirtti. Edin, Almanya'daki start-up ve scale-up Türk teknoloji şirketlerinin başarılarının artarak devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

"Amacımız şirketlere destek olmak"

Ticaret Ateşesi Pınar Aslan, "Düsseldorf ticaret açısından Almanya'nın en önemli eyaletleri arasında. Çok sayıda Türk firmamız pazara ilk girişte bu eyaleti tercih ediyor. Bizim amacımız da Türkiye'den buraya gelip pazara girmek isteyen şirketlerimize destek olmak. Burada yatırım yapmak isteyen şirketlerimize, "burada şirket nasıl kurulur, pazara girerken nelere dikkat etmek lazım" sorularına yanıt vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Türkiye'de hayat ticari işletmeler için daha kolay" diyen Aslan, Almanya'da bir şirket açmanın daha uzun sürdüğünü dile getirerek, "Türkiye'de bir şirket açmak istediğiniz zaman bir haftada şirket açılış işlemlerini tamamlamış oluyorsunuz. Burada en iyi ihtimal bu üç ay sürüyor. Firmaları bu süreçlerle ilgili bilgilendirmek, doğru derneklere, insanlara yönlendirmek bizim görevlerimizden bir tanesi" şeklinde konuştu.

İhlas medya, küresele açılıma hazırlanıyor

İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, yayıncılığın yanı sıra yazılım ve yapay zeka alanında da faaliyet gösterdiklerini belirterek, kendi yapay zekasıyla çalışan, tüketiciyi anlayan ve içerik üreten bir yazılım altyapısı geliştirdiklerini söyledi. Ormanlı, bu yapının yakın dönemde küresel pazarlara açılmasının stratejik hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye'de herkese erişebilen sayılı medya gruplarından biri olduklarını vurgulayan Ormanlı, yalnızca yönettikleri sosyal medya hesaplarıyla aylık 2,5 milyar görüntülenmeye ulaştıklarını kaydetti. Farklı markalar ve start-up yapılarıyla geniş bir dijital ekosistem yönettiklerini belirten Ormanlı, yüksek etkileşim oranları ve teknoloji yatırımlarıyla Türkiye'de en fazla kişiye erişen, dinamik medya şirketlerinden biri konumunda olduklarını söyledi. - DUSSELDORF