Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez bölgesinde Katar'a yönelik ablukaların kalkmasından memnuniyet duyulduğunu dile getirerek, "Biz, Türkiye olarak tüm bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi her zaman geliştirerek devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısının dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı kapsamında iki ülke arasında yarın ortak bildirinin imzalanacağına dikkati çekerek, "Son derece kapsayıcı ve ilişkilerimizin derinliğini gösteren bir bildiridir. Diğer taraftan ticaret ve yatırımlar konusunda da iş birliğimiz gelişiyor. Yarın yatırımlar ve KOBİ'ler arasında da yine iş birliğine dair belgeleri inşallah imzalayacağız. Sağlık ve turizm alanında ilişkilerimiz her geçen gün daha da gelişiyor. Bu konularda da iş birliği anlaşmaları imzalayacağız." diye konuştu.

Son zamanlarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantının çıkmasıyla birlikte ülkelerin seyahatlerde kısıtlayıcı tedbirleri artırdığına işaret eden Çavuşoğlu, "Ama Katar, Türkiye'yi yeşil listeye ekledi. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Karşılıklı aşı sertifikalarımızın da tanınması ile beraber vatandaşlarımız daha kolay seyahat edecekler." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, iki ülkenin, gelecek 2 yılda kültür alanında hangi faaliyetleri yapacağına dair bir belgeyi imzalayacağını da aktardı.

Türkiye ve Katar üniversiteleri arasında iş birliğinin geliştiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Türk öğrencileri eğitim için Katarı tercih ediyor. Katarlı kardeşlerimiz de Türkiye'ye eğitim için gelmeye başladılar." dedi.

Libya'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine de değinen Çavuşoğlu, "Libya'daki gelişmeleri, seçim öncesi gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Özellikle bu vesileyle Libya'da Hafter tarafından alıkonulan 7 vatandaşımızın önce Katar'a sonra Türkiye'ye gelmesinde Katar'ın çok büyük bir rolü oldu. Katar hükümetine, kardeşim Muhammed'e ve Katar'ın Ankara Büyükelçisine (Muhammed bin Nasır Al Sani) huzurlarınızda bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin Suriye'de insani yardımlar için birlikte çalıştığını, Somali'de altyapı projelerini hayata geçirmek üzere birlikte hareket ettiğini, Filistin davasını da birlikte savunmaya devam ettiğini vurguladı.

"Bölgemizin refaha, huzura, istikrara, ihtiyacı var"

Katar'ın diğer Körfez ülkeleriyle 3-4 yıldır yaşadığı krizin aşılması ve bu ülkelerle ilişkilerinin normalleşmesini Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Görmek istediğimiz tablo budur. Katar'a yönelik ablukaların kalkmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Biz, Türkiye olarak tüm bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi her zaman geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Bazen anlaşamadığımız konular olabilir, farklı konularda. Ama bu, ilişkilerin genelini etkilememesi gerekiyor. Bizim bu bölgedeki ülkelere yönelik herhangi bir husumetimiz yok, art niyetimiz yok, yanlış bir adımımız da yok. Ama son zamanlarda ilişkilerin normalleşmesi konusunda Katar'ın da katkısı var her zaman olduğu gibi. Görüşmeler var, ziyaretler var. Önümüzdeki süreçte Türkiye olarak tüm ülkelerle, bu bölgedeki tüm ülkeler ilişkilerimizi en iyi noktaya getirmek istiyoruz. Tüm ülkeler arasındaki ilişkilerin aynı şekilde olmasını arzu ederiz. Çünkü bölgemizin refaha, huzura, istikrara, ihtiyacı var. Bunu da hep birlikte başarabiliriz."

Katar'ın son yıllarda ev sahipliği yaptığı uluslararası etkinliklere dikkati çeken Çavuşoğlu, " Formula 1, FIFA Avrupa Kupası, yine 2022 FIFA Dünya Kupası gibi çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Şu anda FIFA Arap Kupası'na da ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle Katar milli takımına da başarılar diliyorum. Türkiye olarak FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılmak için eleme maçları oynayacağız. Zor rakiplerle karşılaşıyoruz ama milli takımımıza güveniyoruz ve gelecek sene burada Katar'da olmak için elimizden gelen gayreti milli takım olarak göstereceğiz. Tüm bu başarılı organizasyonlardan dolayı Katar'ı canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türkiye ekonomisi

Çavuşoğlu, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Ekonomik göstergelere baktığımız zaman, Türkiye ekonomisinin büyümesi dünyada ilk sıralarda. Sadece OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) değil, dünyada ilk sıralarda. Uluslararası kuruluşlar da büyüme oranlarını güncellediler. Diğer taraftan ihracata baktığımız zaman keza öyle. Üretim kapasitesine baktığımız zaman Türkiye'de bunun arttığını görüyoruz. Sizler de mutlaka görüyorsunuzdur. Burada sıkıntı ne? Kurdaki dalgalanma. Yani Türk lirasının dolar ve avro karşısında son zamanlarda yaşadığı değer kaybı. Bu bir realitedir, böyle bir durum var. Diğer taraftan tabii enflasyon, faizler, bunların da hesaplanması. Bunu uzmanlarımız da çalışıyor Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde."

Bunların geçici dalgalanmalar olduğunu, istikrara kavuşturulacağını ve bunun için tedbirler alındığını kaydeden Çavuşoğlu, "Önemli olan resmin tamamıdır. Buna da baktığımız zaman, geleceğe yönelik Türkiye ekonomisi büyük ümitler veriyor, daha doğrusu herkes için cazip hale geliyor." dedi.

Çavuşoğlu, birçok ülkenin Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini işaret ederek, "Sadece Merkez Bankasına ya da borsaya para getirme değil, gerçek anlamda, doğrudan yatırımdan bahsediyorum. Biz bugün Katar'a, Katar'dan herhangi spesifik olarak Türkiye'ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik. Zaten SWAP anlaşması da kendi aramızda var. Daha önceki yıllarda bu anlaşmaya varmıştık." diye konuştu.

"Suriye'de tek çözüm, siyasi çözümdür"

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Arap Ligi'ne yeniden dahil edilip edilmeyeceğine ve Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Siyasi çözüm olmaksızın Suriye'deki rejimi Arap Ligi'ne veya başka bir kuruma davet etmenin, bu rejimi özellikle İdlib bölgesine yönelik saldırganlığını sürdürme konusunda cesaretlendireceğine inanıyorum. Bu nedenle, siyasi çözüme odaklanmalıyız. Suriye'de tek çözüm, siyasi çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüm için mevcut mekanizmaların yeniden hareketlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin Astana ve benzer formatlara katkı sunduğunun da altını çizdi.

Suriye'de Anayasa Komitesinin siyasi çözüm için bir şans olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Suriye'deki tüm aktörlerin, Anayasa Komitesi'nin gelecek turlarında daha yapıcı olması için Suriye'deki rejimi teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'de olduğu gibi, diğer komşu ülkelerde bulunan Suriyelilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmesinin de önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mültecilerin, göçmenlerin (Suriye'ye) dönüşü sırasında rejim devreye girebilir. Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili BM kuruluşları rejimle ilişki kurmaya hazır. Şu anda, sınır ötesi insani yardım yapılıyor ve Türkiye bunu sahada kolaylaştırıyor. Ayrıca, DEAŞ dışında, YPG/ PKK gibi bölücü terör örgütleri de var. Sahada, rejimin güvenlik güçleri ve istihbaratıyla da bir çeşit iş birliği olabilir. Çünkü terör örgütleri ortak düşmanımız."

(Bitti)