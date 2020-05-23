Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (4) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (4)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Rusya ve Avrupa'dan tatil için Türkiye'ye gelmek isteyenlerin olduğunu belirterek, "Hem Almanya'dan hem Rusya'dan heyetleri davet ettik, memnuniyetle karşıladılar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (4), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Rusya ve Avrupa'dan tatil için Türkiye'ye gelmek isteyenlerin olduğunu belirterek, "Hem Almanya'dan hem Rusya'dan heyetleri davet ettik, memnuniyetle karşıladılar. İnşallah resmi yazıları da Bakanımız (Kültür ve Turizm Bakanı) gönderiyor, sonuçta bizim görevimiz onları ikna etmek." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde yayın yapan Alanya Dim TV'de katıldığı programda, turizmin başlayabilmesi için sertifikasyonun çok önemli olduğunu belirterek bu alandaki tüm çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığını söyledi.

Kabinedeki toplantılara destek verdiklerini belirten Çavuşoğlu, yurt dışında bu alandaki çalışmaları anlattıklarını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da 70 muhatabına mektup yazdığını anlattı.

Kendisinin de muhataplarını sadece turizm amaçlı da aradığını belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, (Angela) Merkel ile özellikle turizmi görüştü. Daha sonra Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştük. O görüşmeden sonra yaptığı bir açıklama vardı. Türkiye'de bizim turizmle ilgili attığımız adımlarla bundan sonra turizme yönelik atacağımız adımlarla ilgili samimi ve tüm detayları paylaştığımız bir görüşme oldu." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Alman, Rus, Hollandalı ya da Avustralyalı tüm turistlerin ülkemize geldiğinde güvenliğinden biz sorumluyuz. Alman şirketleri başta olmak üzere 5 tane şirketle bu sertifikasyon işinde bakanlığımız anlaştı, çalışıyorlar. Bunları anlatmak lazım." ifadelerini kullandı.

Almanya ile ilişkilerde önceki dönemlerde inişler çıkışlar yaşandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile çok çaba sarf ettik. Daha sonra Heiko Maas'la birlikte çalışıyoruz. Bu dönemde Almanya kamuoyu ile iyi kötü iletişimimiz oldu. Çok mülakatlar verdik, sohbetlerimiz oldu. Bazen bize kızdılar, bazen biz onlara kızdık ama tüm bu karşılıklı sinirlenmelerde bile sonuçta samimiyet sinerji oluştu. İlişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Gereksiz, suni şeylerdi." diye konuştu.

"Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Turizm alanında Almanya'nın yanında diğer ülkelerle de çalışmalar yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Orta Asya ve Balkanlar'dan turistlerin Türkiye'ye gelmek istediğini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un dört bakan yardımcısı olduğunu ve kendisinin de beşinci bakan yardımcısı gibi turizm için çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, özellikle Rusya ve Almanya hatlarının açılması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Çavuşoğlu, her ülkenin dış hatlar konusunda ülkesindeki vaka, ölümler gibi tüm rakamları dikkate alarak uçuşlara karar vereceğini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz özellikle normal tarifeli uçuşlar başlamasa bile charter uçuşlarıyla o ülkelerden Türkiye'ye gelmek isteyen turistleri, evinden ilk adımı attıktan sonra tekrar evine dönünceye kadar güvenli şekilde getirip, tatilini Türkiye'de yaptırıp, tekrar evlerine göndermek istiyoruz. Bu konuda yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla o ülkelerin yetkililerini ikna etmeye çalışıyoruz. O ülkelerin heyetlerini de Türkiye'ye davet etmeye başladık. Gerek Sağlık Bakanlığı gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı veya sektörden, tur şirketleri, operatörler dahil hepsi gelsinler görsünler, bizim aldığımız tedbirleri, havaalanından otele kadar servis nasıl olacak görsünler istiyoruz."

Türkiye'nin sağlık kapasitesinin dünyada örnek gösterildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sağlık kapasitemiz de önemli. Pozitif vaka olabilir, bu çok normal. Türkiye'nin sağlık kapasitesi örnek gösteriliyor ama turizm destinasyonuna da bunları göstermek lazım. Hem Almanya'dan hem Rusya'dan heyetleri davet ettik, memnuniyetle karşıladılar. İnşallah resmi yazıları da Bakanımız gönderiyor, sonuçta bizim görevimiz onları ikna etmek." ifadelerini kullandı.

"Tatil için Türkiye'ye gelmek istiyorlar"

Çavuşoğlu, Almanya ve Rusya vatandaşlarının tatili kendi ülkelerinde yapmaları yönünde baskı yapıldığı iddialarının sorulması üzerine de "Her yönetici böyle bir dönemde, pandeminin ekonomileri etkilediği bir dönemde iç turizmi teşvik etmek isteyebilir. Biz de teşvik ederiz. Bu doğal ama biz görüyoruz ki bu gerçekçi değil. Alman ve Rus dostlarımız, Avrupa'daki Türkiye'yi bilen tüm vatandaşlar ülkemize gelmek istiyor. Bunun için birlikte çalışmamız lazım. Türkiye'de tatil yapmasını birlikte sağlamamız lazım." karşılığını verdi.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (4) - Son Dakika

Son Dakika

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun? Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?         
00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz         
23:48
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu         
23:30
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti         
22:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor         
22:39
Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler         
22:33
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı         
22:28
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı         
22:23
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı         
22:09
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı         
21:53
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu         
21:42
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü         
21:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı         
21:33
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı         
21:22
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler         
20:49
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
20:41
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir         
20:27
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi         
19:42
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı         
19:22
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek         
19:15
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu         
19:07
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı         
19:01
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi         
18:51
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti         
18:37
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı         
18:30
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin         
18:24
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş         
17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü         
17:39
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var         
17:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2020 00:39:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]