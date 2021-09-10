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Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi (2)

10.09.2021 17:57

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kırım'ın ilhakını hiçbir zaman tanımadık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kırım'ın ilhakını hiçbir zaman tanımadık. Bundan sonra da tanımayacağız. Kırım Tatarlarının haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Çavuşoğlu, esnaf ziyaretinin ardından Valilik koordinasyonuyla kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Burada konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin askeri gücünün de yumuşak gücünün de olduğunu ve bunun harmanlanmasının çok iyi yapılması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG konusunda ABD'ye uyarılarını yaptığını ancak ABD'nin bunları dikkate almayıp oradaki teröristlere silah yardımına devam ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sahaya indik, harekatımızı başlattık, 5 gün sonra Amerika'nın o günkü Başkan Yarımcısı, Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Oturduk masanın etrafına konuştuk. Bu diğer alanlar için de geçerli, sadece Suriye değil. Libya'da aynı şeyi yaptık. Doğu Akdeniz'de aynı şeyi yaptık. Kafkasya'da, Azerbaycan'da aynı şeyi yaptık. 30 yıl bekledi, masa hiç işlemiyor. Minsk Üçlüsü veya bizim de içinde olduğumuz büyük Minsk Grubu'ndan bahsediyorum, işlemedi. Ne oldu? Kısa bir süre içinde 43 günde can Azerbaycan kendi topraklarını ele geçirdi. Şimdi diplomasi fırsatı var. Olumlu mesajları veriyoruz, Ermenistan'dan da bazı olumlu mesajlar geliyor ama bu olumlu mesajlar sadece sözde kalmamalı. Ermenistan yaşananlardan ders alırsa, komşu ülkenin topraklarını işgal ederek veya komşularının topraklarında gözü olarak bir yere varamayacağını anlaması lazım. Azerbaycan kapsamlı bir barış anlaşması müzakeresi için teklifte de bulundu. Umarım seçim bitti, hükümet kuruldu, Ermenistan da olumlu cevap verir. Geçmişte de biz aynı şeyi yaptık, Kıbrıs'ta da sahaya inerek gerekeni yaptık."

"AB samimi davranmıyor"

Türkiye'nin dünyanın her yerinde olduğunu, Afrika'da 43 büyükelçiliğin bulunduğunu, yakında 44'üncüsünün açılacağını belirten Çavuşoğlu, burada TİKA'nın bölgesel ofisinin olduğunu, THY'nin Afrika'da 60 şehre uçtuğunu anlattı.

Çavuşoğlu, Balkanlarda en çok Türkiye'nin sevildiğini ve birçok ülkeyle Türkiye'nin arasının iyi olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En son, Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde bunu bütün dünya gördü. Projeler hayata geçiriyoruz, ekonomik kalkınmasına yardımcı oluyoruz. Projelerle ve ekonomik kalkınmayla istikrar ve barış olsun. Maalesef tersine, bunun hilafına hareket eden ülkeler var. Burada en büyük hatayı da açık söylemem lazım AB yapıyor. Samimi davranmıyor. İki ülkeye müzakere için tarih bile vermiyor. Değişik bahaneler, şimdi burada Bulgaristan'ın arkasına sığınıyor. Burada Bulgaristan olmasa başka bir şeyin arkasına sığınacak. Karadağ'ın ne problemi var da üyelik sürecini durdurdunuz. Tüm fasıllar açıldı, kapatmıyorsunuz. Üyelik konusunda, geliştirme politikalarınız konusunda net bir şey söyleyin de o ülkeleri de uyaralım. Bizi oyaladınız yıllarca. Sonuçta biz gerçekten çok farklı bölgelerde artık oyun kurucu bir ülkeyiz. Oyun kurucu olmak önemlidir. Artık başkalarının kurduğu masada değil bizim de içinde olduğumuz masada oyunların kurulması lazım. Oyun kurmak kadar oyunu bozmak da çok önemli.

Doğu Akdeniz'de denediler. Değişik platformlardan bahsediyorlar, bu platformların hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Türkiye'nin olmadığı hiçbir platform gerçekçi değildir. Bunu 'Biz çok güçlüyüz. Bizim gücümüzün hilafına yapamazlar' diye söylemiyorum. Gerçekçi değil. Hangi projeden bahsederseniz bahsedin Türkiye'nin iş birliği şarttır. Türkiye üzerinden geçmeyen hiçbir proje gerçekçi değil. O yüzden Türkiye ile iş birliği yapmaları lazım ama bizim o kurulan oyunları da Doğu Akdeniz'de ve Ege'de nasıl bozduğumuzu tüm dünya gördü."

Türkiye'nin tüm imkan ve kuruluşlarıyla dünyanın her yerinde aktif olması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu doğrultuda son 20 yılda 89 temsilcilik açtıklarına dikkati çekti.

Türkiye'de açılan temsilcilik sayısında daha fazla artış olduğunu, son 20 yılda 123 yeni temsilcilik açıldığını aktaran Çavuşoğlu "Ülkemiz eğitim için bir merkez olmaya başladı. En çok yabancı öğrenci bulunduran ilk 10 ülkeden bir tanesiyiz bugün. Eskiden böyle değildi. 2020'de 185 bin öğrenci ülkemize eğitim için geldi. Bu sayı her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

"Tüm soydaşlarımızın her zaman yanındayız"

Çavuşoğlu, Eskişehir'de Balkan, Kafkas ve Kırım kökenli çok sayıda soydaşın olduğunu, bu soydaşların hem kente hem de ülkeye çok önemli katkılar sağladığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Balkanlardaki soydaşlarımız, Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları, Gagavuzlar, Uygurlar dahil tüm soydaşlarımızın her zaman yanındayız. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle soydaşlarımıza hizmetimiz vatandaşlarımızla beraber bizim önceliğimiz. Bir taraftan vatandaşlarımızın konsolosluk işlerini hızlandırıyoruz. Artık her şeyi dijital ortamda yapıyorlar. Yurt dışında yaptıkları işlemleri Türkiye'de tekrar boşanma, evlenme vesaire gibi yaptırmalarına gerek yok. Online her yerde görülüyor.

Kırım meselesinde de öncü ülkelerden bir tanesiyiz. En son Kırım Konferansına katılarak Türkiye olarak Kırım Tatarlarının yanında olduğumuzu bir kere daha hatırlatarak söylem ve eylemlerimizle beraber gösterdik. Kırım'ın ilhakını hiçbir zaman tanımadık. Bundan sonra da tanımayacağız. Kırım Tatarlarının haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

(Bitti)

Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi (2)
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi (2)
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi (2)
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi (2)

Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir, Türkiye, Kırım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi (2) - Son Dakika
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