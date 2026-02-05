Diyarbakır'da 17 Bin Konut Teslimi

DİYARBAKIR'da 6 Şubat depreminin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programları için kente gelen AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, "Merkezde 13 bin 190, ilçelerimizde 2 bin 861, kırsal konut bin 493, genel toplam olarak 17 bin 544 konutumuzu teslim etmiş olduk" dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen program için kente geldi. Güler, partisinin il başkanlığınca Kayapınar ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Başkanı Ömer İler, ilçe başkanları, AK Partili 4 ilçe belediye başkanı ve partililer katıldı.

'DİYARBAKIR'DA 17 BİN 544 KONUTU TESLİM ETTİK'

Burada bir konuşma yapan Güler, "Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde 412 vatandaşımız vefat etti. 901 vatandaşımız yaralandı. 6 binamız yıkıldı. 5 bin 494 binamız ağır hasar almıştı, onların tamamı yıkıldı. Orta ölçekte de 2 bin 159 binamızın hasar aldığını biliyoruz. Zor bir dönemdi. Geride kalan insanlarımızın bu felaketin sonrasında tekrar hayata tutunması, o illerimizde hayatın tekrar normalleşmesi adına Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece Diyarbakır'ımızda AFAD kapsamında binaları ağır hasar nedeniyle yıkılan, AFAD kapsamında hak sahipliği olan 15 bin 763 vatandaşımızın konut olarak 13 bin 911, ticarethane olarak bin 274 ve kırsal kesimde köyde ahır olarak 578 binayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından tamamı inşa edildi ve hemşehrilerimize teslim edildi. TOKİ'de, Oğlaklı'da ve diğer ilçelerde olmak üzere merkezde 13 bin 190, ilçelerimizde 2 bin 861, kırsal konut toplam bin 493, genel toplam olarak 17 bin 544 konutumuzu teslim etmiş olduk" dedi.

'DEPREMİN ETKİLEDİĞİ 11 İL, BULGARİSTAN BÜYÜKLÜĞÜNDE'

Depremin etkilediği 11 ilin Bulgaristan büyüklüğünde olduğunu vurgulayan Güler, "Bu 11 ilde toplamda 15 milyon insanımız etkilendi. Bu etkilenilen şehirlerimizden biri de Diyarbakır'daydı. İnşallah bu yılın sonuna doğru toplamda 150 bin konut daha yapılacak. 600 bin civarında konut rezerv alanlarındaki konutlar da inşaatları tamamlamak suretiyle oradaki vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize teslim edilecek. Biz sadece konut inşa etmedik. Yüzlerce, binlerce okul, aynı zamanda kamu binaları, hastaneler yine yollarımız, altyapılarımız. Yani şehrin tekrar normal yaşama dönebilmesi için ihtiyaç duyulan her alanda. Sadece deprem bölgelerinde Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın ilan ettiği ekstra 18 tane sanayi bölgesi var. Şehrin içme suyu, kanalizasyonu, altyapısı tamamı yenilendi. Bu 11 ilimizin tamamının altyapısı aynı zamanda bu depremden sonra yenilenmiş oldu. Bütçemizden harcanan para toplamda 90 milyar dolar. Yani yaklaşık 3.6 trilyon TL. AFAD kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızın inşa ettiği 455 bin hak sahibine konutlarını teslim etti. ve insanlarımız artık konteyner kentlerden kendi hak sahibi oldukları konutlara taşınıyorlar. Bu imalatlar devam ediyor. Çünkü şehrin tekrar ayağa kalkması, hayatın normalleşmesi çok kolay değil. Diğer alanlarda da birçok inşaatlarımız devam ediyor. Allah'ın izni ile o şehirlerimiz şu anda ayağa kalkmış durumdadır. Birkaç yıl içerisinde her şeyle tamamen normal bir şehir hayatına dönmüş olacak. Bunlar kolay olmadı değerli arkadaşlar. Büyük fedakarlıklar, büyük gayretler ve çabalar ortaya konuldu" diye konuştu.

'AK PARTİ DÖNEMİNDE TOKİ, GÜNDE 550 KONUT ÜRETİM KAPASİTESİNE ULAŞTI'

1983 yılından 2003 yılına kadar TOKİ'nin tamamı 41 bin 350 bağımsız bölüm olan konut yaptığını söyleyen Güler, TOKİ, o dönemde 20 yılda toplam 41 bin 350 konut inşaatını tamamlamış. Yani yılda 2 bin adet. Peki 2003'ten sonra AK Parti ile beraber kapasitesine baktığımızda şunu görüyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, şu anda günde 550 konut üretiyor. 365 güne vurduğunuzda bunun sayısı bir yılda 165-170 bin konut demektir. Düşünebiliyor musunuz? Yılda 2 bin konut üreten bir kuruluş Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti döneminde yılda 160 bin, 170 bin konut üretiyor.

DEPREM TURİSTİ BENZETMESİ

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, muhalefete yönelttiği eleştirisinde, "Bazı Deprem turistleri de bakıyoruz bu hafta bazı deprem yaşayan illerimizde ziyaretler yapıyorlar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı deprem illerimizde ziyaretlerini görüyoruz. ya insanda biraz böyle utanma olur diye içimden his geliyor. Türkiye, muazzam bir başarıyı, muazzam bir gayreti, çabayı aziz milletimizle beraber ortaya koymuş. Depremin üzerinden çok fazla geçmeden 3'üncü yıl dönümünde bütün hak sahiplerine deprem konutları teslim edilir. Türkiye sadece 11 ilinde değil arkadaşlar. Hatırlatalım 30 Ekim 2020 tarihinde de İzmir Bayraklı merkezli bir deprem yaşadı değil mi? Çok fazla uzun zaman değil. 30 Ekim 2020, bundan 6 yıl önce orada da birçok bina yıkıldı ve vatandaşlarımız rahmeti rahmana kavuştu. Ben İzmir Bayraklı depreminde de vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara baş sağlığı diliyorum. Bakın o depremden sonra TOKİ yine çok hızlıca çalışmalarına başladı ve 2 yıl gibi fazla zaman geçmeden 5 bin 200 bağımsız konutu hak sahiplerine teslim etti. Yaklaşık 250'ye yakın da ticari üniteyi çok kısa zamanda. Peki İzmir 30 yıla yakındır Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor değil mi? Görüyoruz rezillikleri, nasıl yönetildiğini de. Onlar o depremden sonra ben Meclis'te Deprem Araştırma Komisyonu üyesiydim. Geldi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer. Birçok planlama ve hazırlık yaptıklarını, depremle bağlı olarak da bazı bölgelerde kentsel dönüşüme hızlıca başladıklarını ifade etmişlerdi. Bakın arkadaşlar 2022 yılında o zamanki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve CHP milletvekilleri, büyük bir şaşayla, büyük bir vaatle İMC Kooperatifi Türkiye'de, tekten çok özel bir çalışmayla ilk etap 800, 2'nci etapta 300 ve devam eden, konut üreterek 36 ayda teslim edeceğiz dediler. ve insanlardan da büyük paralar topladılar. 469 insandan paralar topladılar. 2022 yılında başlayan süreç 4 yıl geçti değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Ey Özgür Özel, ya şu İzmir'de depremden sonra, Bayraklı depreminden sonra TOKİ 2 yılda 5 bine yakın konutu teslim etmiş. Yani sizin şu 800 konutluk, 300 konutluk projeler ne oldu? 800 konutluk proje yüzde 25'te, diğer 300 konutluk projede ise daha çivi çakılmadı. 3 yılın üzerinde de süre geçti. Özgür Özel size soruyorum. 469 vatandaşımızı dolandırmışsınız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakı İzbeton, Ankara İl Başkanınızın, İzmir'deki siyasilerin ortak kurduğu kooperatif, İzmir'de 469 vatandaşımızı ve diğer vatandaşlarımızı dolandırmış. 3 yılda geçen ay itibariyle 455 bin konutu, bu ayın sonuna doğru da 500 bin konutu teslim eden TOKİ'yi eleştireceğin yere, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı eleştireceğin yere şu İzmir'de mağdur ettiğiniz insanlarımızın konutlarını ne zaman teslim edeceksiniz? Özgür Özel, buralarda gezeceğin yere bir de İzmir'e uğra. Şu 469 vatandaşımızı dolandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, İzbeton'u nasıl halledeceksiniz?" diye konuştu.

'TÜRKİYE, BÖLGESİNDE BİR YILDIZ GİBİ PARLIYOR'

Türkiye'nin bölgesinde bir yıldız gibi parladığını belirten Güler; "Türkiye, bir istikrar abidesi olarak ve çok önemli de bir süreci devam ettiriyor. Bu da nedir? Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin çok nitelikli, özgün yol göstermeleriyle beraber, kararlı duruşuyla beraber başlayan 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' bölgemizin de terörden arındırılmış bir bölge hedefi noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Meclis'te 5 Ağustos tarihinde çalışmalarına başlayan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz bugüne kadar 20 civarında toplantı yaptı. Bu toplantılarda çok nitelikli görüş alışverişinde bulundular. Oraya çağrılan, davet edilen misafirler, katılımcılar çok nitelikli önerilerde ve değerlendirmelerde bulundular. Raporumuzu AK Parti grubu olarak değerlendirmelerimizi sunmuş olduk. Şimdi Meclis Başkanlığımız bugüne kadar yapılan toplantıların tutanakları, partilerin görüş ve önerileriyle beraber ortaklaşılan hususların başlıklar halinde yer alacağı sonuç raporunu, değerlendirme raporunun hazırlıklarını devam ettiriyor. Bu hafta içinde koordinatör grup başkan vekilleriyle bir araya geldiler. Belli konu başlıkları görüşüldü. İnşallah önümüzdeki haftalarda da bu rapor yayınlanmak suretiyle kamuoyuyla paylaşılacak. 86 milyon vatandaşımızın her bir ferdinin kendisini özgürce, mutlu hissedeceği, güçlü hissedeceği ekonomisiyle güçlü Türkiye yolunda çalışmalarımızı gayretli bir şekilde, kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun kararlı duruşuyla Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin kararlı duruşu, nitelikli yol göstermeleriyle beraber inşallah bundan sonraki süreçte de ülkemizin iç cephesini güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Toplantının ardından Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami önünde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 6 Şubat'ta hayatını kaybedenlerin anısına kurulan stantta vatandaşlara salep ikram eden Güler ve beraberindekiler, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,