Diyarbakır'da Bakkal Önünde Cinayet

Diyarbakır'da Bakkal Önünde Cinayet
25.11.2025 13:29
Birdal Kaymaz, maskeli 4 kişi tarafından bakkalın önünde vurularak öldürüldü; fail hala aranıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 140'ıncı Sokak'ta 4 Kasım akşamı kan donduran bir olay yaşandı.

MASKELİ 4 ŞÜPHELİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Araba alım satımıyla uğraşan Birdal Kaymaz'a (26), annesi, babası ve kardeşiyle evlerinin alt katında işlettikleri bakkalın önünde otururken, yan sokaktan çıkan maskeli 4 şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunlar çevredeki bir kadın kuaförüne de isabet etti.

BİRDAL'DAN GERİYE HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDI

Birdal Kaymaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Çınar ilçesi kırsal Toraman Mahallesi'nde toprağa verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürerken, Kaymaz'dan geriye, akrabasının düğününde çektiği halay görüntüleri kaldı.

"FAİLİ MEÇHUL BİR CİNAYETE KURBAN GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Birdal Kaymaz'ın babası Cemal Kaymaz (65), 22 gündür şüphelilerin yakalanmadığını belirterek, "Oğlum 4 Kasım'da akşam saatlerinde evin önünde kardeşi, annesi ve benim yanımda katledildi. Bir an önce bu katillerin bulunmasını istiyoruz. Maskeli 4 kişi yan sokaktan çıkıp oğlumu katletti. Kim olduklarını da bilmiyoruz. Faili meçhul bir cinayete kurban gitmesini istemiyoruz. Başka canlar yanmasın. Katillerin bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz. 22 gündür herhangi bir katil bulunamadı" dedi.

"OĞLUMU YAN ÇEVİRDİM VE ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Acılı baba Kaymaz, "Çocuğumun herhangi bir husumeti yoktu. Ben o sırada bakkal dükkanımdaydım ve korkudan dışarı çıkamadım. Onlar kaçtıktan sonra oğlumu yan çevirdim ve oğlumun öldüğünü gördüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç

