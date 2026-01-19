Diyarbakır'da Cinayet Davasında İki Sanık Suçlamaları Reddetti

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde Sudenaz Uran'ı (32) öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, birbirini suçladı. Suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar Ali Aküzüm (35) ile İlyas Uçak (31), ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Eylül 2024'te Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre; Ali Aküzüm, cinsel ilişki yaşadıktan bir gün sonra 400 dolarının çalındığını ileri sürerek arkadaşı İlyas Uçak ile birlikte Sudenaz Uran'ın evine gitti. Çıkan tartışmada Sudenaz Uran karın bölgesinden, ev arkadaşı V.Y. kalçasından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Sudenaz Uran yaşamını yitirdi, V.Y. tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheliler, Tesisler Kavşağı'nda yakalanarak tutuklandı.

YOLDAN BIÇAK TEMİN ETMİŞLER

İddianamede; sanıkların olaydan bir gün önce yaşandığı belirtilen tartışmanın ardından ertesi gün yeniden adrese gittikleri, yolda bıçak temin ettikleri ve saat 23.20 sıralarında konuta zorla girdikleri belirtildi. Adli Tıp raporunda Sudenaz Uran'ın ölümünün, kesici-delici aletle iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi. Savcılık, sanıklar hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve iştirak halinde kasten öldürme' ile 'Silahla yağmaya teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ceza talep etti. Öte yandan Sudenaz'ın erkek cinsiyetli doğduğu, olay tarihinden önce ameliyat olarak kadın cinsiyetli olduğunu, kadın cinsiyetini de kimliğine işlediği belirtildi.

'SADECE PARAMI ALMAK İSTEDİM'

Davanın karar duruşması, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan Ali Aküzüm, arkadaşı İlyas Uçak'ı suçlayarak, "Olaydan bir gün önce olayın yaşandığı bir eve gitmiştim ve orada ölen kişiyle para karşılığı cinsel ilişkiye girdim. Daha sonra aramızda tartışma çıktı ardından ben çıkıp, evime gittim. Bu birliktelikten kaynaklı parayı ödedim, daha sonra bir kısmını geri aldım. Arkadaşlarımla dışarıda buluştum ve cüzdanımda eksik paramın olduğunu fark ettim. Paranın onlar tarafından alındığını düşünüyorum. Mahalleden çocukluk arkadaşım olan İlyas ile onların bulunduğu eve gittim, gitmeden önce İlyas ile konuştum. İlyas, 'Bana 100 dolar verirsen sana yardımcı olacağım' dedi. Benim oraya gitme niyetim aslında yoktu ancak İlyas 'Gidip alırız' deyince beraber gittik. Kendisi, bana 'Bıçak ayarlayalım' dedi ve bir dükkandan gidip, 2 tane bıçak aldık. Bıçakların biri bende biri de İlyas'ta kaldı. Kapı açılmadan önce elimizde bıçak yoktu ancak kapı açılır açılmaz İlyas'ın elinde bıçağı gördüm. İlyas ile kapıyı zorlayarak içeriye girdik. Aramızda arbede oldu. Benim elimde bıçak yoktu, bıçak cebimdeydi. İlyas alkolün etkisindeydi ve her iki şahsa da saldırmaya başladı. Birini bacağından yaraladı. Bu yaralanan kişi, huzurdaki müşteki V.'dir. V., elinde bıçakla gelince ben de aşağıya doğru kaçtım. Olay yerine öldürme kastıyla gitmedim sadece paramı almak istedim" dedi.

'ÖLDÜREN ALİ, YARALAYAN BENİM'

İlyas Uçak ise "Olay günü mahalleden çocukluk arkadaşım olan Ali, akşam evde otururken kapı zilini çaldı ve bana eskorta gittiğini, bu eskortlar tarafından 400 dolar gaspa uğradığını söyledi. Ben de 'Sadece parayı mı alacağız' dedim. Marketten kendisi parasını verip, iki bıçak aldı. Bıçağı aldıktan hemen sonra 100 metre ilerideki bir markette bir şişe alkol aldık ve Ali bunun da parasını ödedi. Kapı ziline bastı, daha sonra 'Ben Ali'yim' dediğinde kapıyı açtılar. Bıçak o sırada elimizde değildi, üzerimizdeydi. 'Ali'nin 400 dolarını almaya geldik, sizi gaspetmiyoruz' diye sakinleştirmeye çalıştım. Ali, o kalabalıkta bıçağı çıkarıp maktulün karnına sapladı. Daha sonra daha fazla zarar vermesin diye Ali'yi çıkarmaya çalışıyordum. Bayağı uğraştım, en sonunda kendisini dışarı çıkardım. V. elinde mutfak bıçağıyla üzerime geldi. O sırada kendimi korumak amacıyla Ali'nin elinden aldığım bıçakla kendisini yaraladım. Maktulü öldüren Ali'dir, müşteki V.'yi yaralayan ise benim" diye konuştu.

'BIÇAĞI SUDENAZ'IN BOYNUNA DAYADI'

V.Y. de sanıkların eve zorla girdiklerini ve her ikisinin de bıçak kullandığını belirterek, "Ali isimli kişi, ilk gün müşteri olarak geldi ve Sudenaz'ın banka hesabına 3000 TL gönderdi. Huzursuzluk çıkardı ve vermiş olduğu paranın tamamını geri istedi. Sudenaz, bu durumu kabul etmeyip, 1000 TL iade etti. Sanık, ısrarla paranın tümünü geri istedi. Aralarında tartışma oldu ve Ali tehditler savurarak geri gitti. Olayın ertesi günü ben ve Sudenaz evdeydik. Ali gelip, 'Paramı vereceksin, 400 dolarımı vereceksiniz' diyordu. Ben 'Ne parası' dedim. Ben dışarıya kaçmaya çalışırken engel oldular Ali, Sudenaz'ı boynundan yakalayıp koltuğunun altına aldı, elindeki bıçağı da boynuna dayadı. Sudenaz da cebelleşiyordu bırakması için. İkisinde de bıçak vardı. Ben dışarı kaçamayacağımı anlayınca mutfağa yöneldim ancak ben daha mutfağa giremeden İlyas bıçakla beni kalçamdan yaraladı ve kaçtı. Ali, İlyas'ın kaçtığını görünce Sudenaz'ın karnına bıçağı saplayıp, o da peşinden kaçtı. Beni yaralayan İlyas'tan ve onunla beraber oraya gelen yağmalamaya çalışan Ali'den şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

CEZALARDA HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, 2 sanığın 'Kadına karşı ve bir suçu işleyememekten duyduğu infialle kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu belirtip, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezalarda herhangi bir indirim uygulanmazken, sanıklar ayrıca 'Geceleyin silahla, konutta, birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sanıkların 12 yıl hapis cezası, 9 yıla indirildi. Diğer yandan mahkeme heyeti, sanıkların başka davalardaki mahkumiyetleri nedeniyle tekerrür süresi dolmadan yeni suç işlendikleri gerekçesiyle 'ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimi' uygulanmasına karar verdi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR