Diyarbakır'da Mezopotamya'nın altın üçgeni çalıştayı başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da Mezopotamya'nın altın üçgeni çalıştayı başladı

07.11.2020 14:40

Diyarbakır'da Mezopotamya'nın altın üçgeni çalıştayı başladı Mezopotamya'nın altın üçgeni Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin Valilikleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Karacadağ Kalkınma Ajansı...

Diyarbakır'da Mezopotamya'nın altın üçgeni çalıştayı başladı

DİYARBAKIR - Mezopotamya'nın altın üçgeni Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin Valilikleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Dicle Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Diyarbakır'da gerçekleştirilmek üzere başladı.

İnsanlık tarihinin en önemli kavşaklarından biri olan Yukarı Mezopotamya, şimdi de inanç turizminin yeni rotasını çizmeye hazırlanıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde 18 varlığı bulunan Türkiye'nin, tarihi ve kültürel mekanlarıyla öne çıkan Mezopotamya'nın Altın Üçgeni Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde başladı.

"Anadolu bir açık hava müzesi"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, çok önemli bir tarihi toplantı gerçekleştirdiklerini, belki çok kısa zamanlarda bu bölge turizmle bereketlendiğinde, bu toplantının önemi bir kilometre taşı olduğunu göreceklerini söyledi. Bu çalıştay, bölgenin refahı, gelişmesi istihdam açısında inanıyorum ki son derece kıymet ifade ettiğini belirten bakan yardımcısı Alpaslan, "Ülkemiz, Anadolu'muz bir açık hava müzesi. İnsanlık tarihi bu topraklarda başladı. Bu topraklarda çok çeşitli medeniyetler oluştu. ve bunların çok derin izleri, kültürü bu topraklarda kalıyor. Bu olağan üstü müzenin en önemli köşelerinden bir tanesi de Kuzey Mezopotamya dediğimiz Diyarbakır'ın merkezinde olduğu Güneydoğu Anadolu bölgemiz. Bölge, potansiyel olarak fazlasıyla bunlara sahip. Terörün minimize olduğu, sıfırlandığı bir süreçteyiz. Bölgede turizm ve kültür adına çok ciddi yatırımlar yapılmış durumda, bunlar devam etmekte. Yine bölgenin tanıtımıyla ilgili çok ciddi tanıtımlarda yapılıyor. Dolayısıyla turizmin gelişmesi için çok güzel bir ortam var. Elimizde tek negatif unsur 2020 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran bu virüs musibetinden de inşallah tüm insanlık olarak en kısa zamanda kurtulursak biz, bölgede gelişecek, büyüyecek, çok güzel bir ortamı yakalamış olacağız. Emeği geçen başta valilerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah faydalı güzel bir toplantı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Burası batıya ve doğuya akan insanlık nehrinin kaynağı"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çalıştayın şehirlere, şehirlerde yaşayan insana ve sektöre hayırlar getirmesini ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ettiğini ifade etti. Vali Karaloğlu, "Turizmin şehirlerimize sunduğu katma değeri artırmak, gençlerimize iş ve istihdam olanağı oluşturmak, şehirlerimizin refahını artırmak için bir ortak akıl platformu olarak düzenliyoruz. Konuştuğumuz üç şehir, bereketli hilalin kuzeyi, yukarı Mezopotamya havzasının "altın üçgeni" ilim, bereket, servet, medeniyet ve inancın değişmez rotası. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin olmadan dinler tarihi, inanç tarihide yazılamaz. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin olmadan gastronomi, yeme, içme kültürü tarihi de yazılamaz. Bu kadar önemli bir destinasyon üzerine çalışıyoruz. Burası batıya ve doğuya akan insanlık nehrinin kaynağı. Medeniyetin emeklemeye başladığı, yürümeye başladığı, koşmaya başladığı toprakları konuşuyoruz. Burası insanlığın ana vatanı, herkes ana vatanını özler. Toplantımıza katılan başta bakan yardımcımızı, sektörümüzün temsilcilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Anadolu'nun hep genç kalmış değerlerine, Mezopotamya'nın ruhuna, medeniyetlerin izlerine, peygamberlere her türlü inanca, dünya mirasına ev sahipliği yapan bu eşsiz diyarlarda bulunmanın gururunu, ayrıcalığını bir kez daha yaşadığını kaydetti. Ülkede hala kültür ve inanç turizminde istedikleri yerde olmadıklarını aktaran Başkan Bağlıkaya, "2019 yılında ülkemize gelen 45 milyon yabancı ziyaretçinin yüzde 80'ni Antalya, Aydın, Muğla, İzmir ve İstanbul illerimize gelmiş. Kalan 76 ilimizin payı ne yazık ki çok düşük. Yeni bir anlayış ve birliktelikle 13 büyük medeniyete ev sahipliği yapmış mutfağı, doğası, insanı ile eşsiz bir destinasyon olan Anadolu'yu kültür gezginleriyle buluşturmanın, bu topraklardaki bütünleyici efsaneleri, hikayeleri tüm dünya ile paylaşmanın zamanı çoktan geldi. Bölge turizminin gelişmesi için canla, başla çalışmaya devam edeceğimize bir kez daha vurgulamak isterim" diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre merkezinde başlayan çalıştaya, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Vali Yardımcısı Recep Aydın, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve STK temsilcileri katıldı. Konuşmaların ardından TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve DTSO yönetim kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Mezopotamya Turizm Fuarı iş birliği protokolü imzalandı. Ardından hediyeler takdim edildi.

Diyarbakır'da Mezopotamya'nın altın üçgeni çalıştayı başladı
Diyarbakır'da Mezopotamya'nın altın üçgeni çalıştayı başladı
Diyarbakır'da Mezopotamya'nın altın üçgeni çalıştayı başladı
Diyarbakır'da Mezopotamya'nın altın üçgeni çalıştayı başladı

Mezopotamya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da Mezopotamya'nın altın üçgeni çalıştayı başladı - Son Dakika


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