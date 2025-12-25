Diyarbakır'da peynir tesisinde patlama: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da peynir tesisinde patlama: 6 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
25.12.2025 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da peynir tesisinde patlama: 6 yaralı
Haber Videosu

Diyarbakır Çermik'teki peynir tesisinde kalorifer kazanında patlama oldu, 2'si ağır 6 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan tesisin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde kırsal Bintaş Mahallesi'ndeki peynir üretimi yapılan tek katlı bir tesiste meydana geldi. Tesisin kalorifer kazanında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. 6 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Ekonomi, Olaylar, Çermik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da peynir tesisinde patlama: 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyetinin aileleri, Ankara’ya geldi Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyetinin aileleri, Ankara'ya geldi
Icardi’yi Arjantin’e mi götürüyor China Suarez’den çok konuşulacak açıklama Icardi'yi Arjantin'e mi götürüyor? China Suarez'den çok konuşulacak açıklama
İki ilin sınırında yer alıyor, isminin arkasında yatan sebep her şeyi anlatıyor İki ilin sınırında yer alıyor, isminin arkasında yatan sebep her şeyi anlatıyor
Tayvan’daki depremde panik anları kamerada Tayvan'daki depremde panik anları kamerada
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu
Ederson’un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı için karar Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı için karar
İsim bile verdi İşte Burak Yılmaz’ın Süper Lig’den istediği yıldız İsim bile verdi! İşte Burak Yılmaz'ın Süper Lig'den istediği yıldız
Özcan Deniz’in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Bu görüntüye beğeni yağıyor Bu görüntüye beğeni yağıyor
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

14:49
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı
14:35
Tülay Hatimoğulları: Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur’an okuyabilmeli
Tülay Hatimoğulları: Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli
14:31
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var
14:00
Vatandaşa at eti yedirmişler Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti
13:54
Kim Jong Un’un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı
13:36
MSB’den olay fotoğrafa ilk yorum: Tehdit oluşturması söz konusu değil
MSB'den olay fotoğrafa ilk yorum: Tehdit oluşturması söz konusu değil
13:23
Sektör temsilcileri zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı
Sektör temsilcileri zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı
13:22
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
13:21
11. Yargı Paketi’nden faydalanacak hükümlülerin tahliyeleri başladı
11. Yargı Paketi'nden faydalanacak hükümlülerin tahliyeleri başladı
12:56
Adnan Oktar’ın eski villası Rus Oligark’ın restorasyonundan geçti İşte son hali
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali
12:19
Ankara’da düşen uçakla ilgili kritik gelişme Tüm kayıtlara el konuldu
Ankara'da düşen uçakla ilgili kritik gelişme! Tüm kayıtlara el konuldu
12:12
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
11:45
Putin İngiltere’ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti
Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti
11:42
Futbolda FETÖ soruşturması Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 15:08:31. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da peynir tesisinde patlama: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.