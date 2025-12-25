Diyarbakır\'da peynir tesisinde patlama: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan tesisin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde kırsal Bintaş Mahallesi'ndeki peynir üretimi yapılan tek katlı bir tesiste meydana geldi. Tesisin kalorifer kazanında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. 6 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.