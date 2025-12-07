Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu - Son Dakika
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu
07.12.2025 14:09  Güncelleme: 15:09
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu
Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden yengesine mesaj atarak buluşmaya çağrılan K.B., buluşma noktasında F.O. tarafından dövülüp tabancayla bacağından vuruldu. Olayın ardından gözaltına alınan F.O. tutuklandı.

Diyarbakır'da F.O., yengesine sosyal medyadan mesaj atarak buluşmaya çağıran K.B.yi, buluşma noktasında dövüp, tabancayla bacağından vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan F.O. tutuklandı.

Olay, 2 Aralık'ta Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. F.O., dayısının eşine sosyal medya üzerinden mesaj atıp buluşmak isteyen K.B.'yi belirtilen kafede bekledi. Kafeye gelen K.B., F.O. ve çevredekiler tarafından önce dövüldü, ardından tabancayla bacağından vuruldu.

Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

DARP ANLARI TELEFONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Darp anları cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

TACİZ İDDİASIYLA İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan F.O. ifadesinde yengesine mesaj atarak sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü K.B.'yi bu nedenle vurduğunu söyledi. F.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  223222 223222:
    yenyesi azmış
    Jorxet-6wodfo-japcah Jorxet-6wodfo-japcah:
    ananda
  Mh459267 Mh459267:
    ŞİMDİ BİRİLERİ KOCASI YOKMUYDU DİYECEK..@
