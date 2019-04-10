Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'dan Dünyaya Uzanan Yol

Diyarbakır'dan Dünyaya Uzanan Yol

47 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen 10'uncu Intertraffic Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Akıllı Ulaşım, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı'nda Diyarbakır'dan dünyaya ihracat yapan Mina Galvaniz de yerini aldı.

Diyarbakır'dan Dünyaya Uzanan Yol, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen 10'uncu Intertraffic Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Akıllı Ulaşım, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı'nda Diyarbakır'dan dünyaya ihracat yapan Mina Galvaniz de yerini aldı.

Güney Kore, Arnavutluk, İran, Irak, Gana, Gürcistan, Özbekistan, Umman, İspanya, Katar ve Rusya gibi ülkelerden sektörün önde gelen 125 firmasının katıldığı Intertraffic İstanbul Fuarı'nda dünyanın birçok ülkesine Galvanizli oto korkuluk, yol aydınlatma direkleri, yön levhaları ve sinyalizasyon omega direklerinin üretimi ve ihracatının Diyarbakır'dan yapılması katılımcıların dikkatini çekti. Fuarda sadece fabrika üretimlerinin tanıtılmadığına dikkat çeken Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci, burada sadece kendi üretimlerinden söz etmediklerini, Diyarbakır'da birçok başarılı işlerin yapıldığına da dikkatleri çekmek istediklerini söyledi. Fuara katılım sağlayan Güney Kore, İspanya, Umman ve Rusya gibi ülkelerde bulunan sektöründen önde gelen isimlerinden iş birliği teklifleri aldıklarını da belirten Özekinci, yaptıkları çalışmalar ve almış oldukları işbirliği teklifleri ile yabancı yatırımcılarımızı Türkiye'ye çekmek istediklerini ifade etti.

Mina Galvaniz tarafından fuarda kurulan standı kamu kurum müdürleri ve yerli yabancı yatırımcılar ziyaret etti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:22 Kaynak: İHA
Güney Kore, İhracat, İstanbul, Diyarbakır, Ekonomi
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