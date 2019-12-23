Diyarbakır sur belediyesi eski başkanı hdp'li filiz buluttekin tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır sur belediyesi eski başkanı hdp'li filiz buluttekin tutuklandı

6 saat önce

Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandıİçişleri Bakanlığınca görevden alınan Diyarbakır'ın merkez Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Diyarbakır'ın merkez Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından 20 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Buluttekin ve belediye meclis üyesi Cemal Özdemir, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Belediye meclis üyesi Y.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Buluttekin hakkındaki 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ile 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Buluttekin'e daha önce 11. Ağır Ceza Mahkemesince, bir konuşmasına ilişkin, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti.

Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldığı tespit edilmiş, hakkında yürütülen soruşturmalarda, Buluttekin'in 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlü, intihar ederek yaşamına son veren Zülküf Gezen'in taziyesine, 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine de katıldığı belirlenmişti.

Diyarbakır sur belediyesi eski başkanı hdp'li filiz buluttekin tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi, Filiz Buluttekin, Sur Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
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