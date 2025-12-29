Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili: Sıcaklıklar eksi -25 dereceye düştü - Son Dakika
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili: Sıcaklıklar eksi -25 dereceye düştü

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili: Sıcaklıklar eksi -25 dereceye düştü
29.12.2025 13:49  Güncelleme: 13:51
Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ediyor, bazı bölgelerde sıcaklık -25 dereceye kadar düşüyor.

Doğu Anadolu'da hafta sonu başlayan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede kar kalınlığı Ağrı'da 18, Ardahan'da 10, Erzincan'da 10, Erzurum'da 25, Iğdır'da 8, Kars'ta 10, Muş'ta 18 santimetre oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kırsalda yol açma çalışmaları yaparken, diğer illerde de il özel idareleri iş makineleriyle köylerde kar temizliği yapıyor.

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

'KAR GEÇ GELDİ AMA SAĞLAM GELDİ'

Kar yağışının devam ettiği Erzurum'da iş makinelerine yüklenen tonlarca kar, kent dışına taşınıyor. Kar kalınlığının 25 santimetre olduğu kentte zaman zaman ulaşım sıkıntıları da yaşanıyor. Erzurum'a bu sene karın geç geldiğini söyleyen Sema Coşkun, "Kar geç geldi ama sağlam geldi. Bence Erzurum deyince beyaz örtüsü geliyor. Bu şekilde sıkı giyinerek soğuktan korunabiliyoruz. Daha fazlası da olabilir" dedi.

DOĞU BUZ KESTİ

Gece yapılan ölçümlere göre; en düşük sıcaklıklar Ardahan Göle ve Erzurum Karaçoban'da ölçüldü. Her iki ilçe de dün gece sıfırın altında 25 dereceyi gördü. Meteoroloji verilerine göre; bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

"Ardahan merkez -17,8, Damal-17,0, Göle -25, Hanak -16,8, Posof -12, Çıldır -18,8.

Ağrı merkez -18,5, Diyadin -18,3, Doğubayazıt -14,6, Eleşkirt -15,6, Patnos -17,3, Taşlıçay -22,5, Tutak -20,7.

Erzincan merkez -5,1, İliç -4,0, Kemah -4,1, Kemaliye -2,6, Otlukbeli -14,1, Refahiye -7,5, Tercan -9,6, Çayırlı -11,4, Üzümlü -6,9.

Erzurum Aziziye-17,2, Aşkale -13,8, Horasan -16,5, İspir -6,6, İspir -15,5, Karayazı -14,1, Karaçoban -25, Narman -10,3, Oltu -10,3, Olur -9,7, Pazaryolu -9,5, Tekman -21, Tekman Hacıömer köyü -24,2, Tortum -6,9, Uzundere -7,6, Yakutiye -14,9, Çat -16,4, Şenkaya -14,8.

Iğdır merkez -8,7, Aralık -9,2, Karakoyunlu -10,5, Tuzluca -8,6.

Kars merkez -16,7, Akyaka -17,6, Arpaçay -16,1, Digor -9,7, Kağızman -8,7, Sarıkamış -15,4, Selim -17,8, Susuz -14,3.

Muş merkez -12,4, Bulanık -19,4, Hasköy -17,4, Korkut -12,9, Malazgirt -19,3, Varto -13,5."

Kaynak: DHA

