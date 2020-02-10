Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü - Son Dakika
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Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü

6 saat önce

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Ardahan'ın Göle ilçesinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 40 derece olarak ölçüldü.

Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü, System.String[]

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Ardahan'ın Göle ilçesinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 40 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi, yeni haftaya Sibirya soğuklarıyla başladı. Meteoroloji verilerine göre bölgenin en soğuk kenti Ardahan oldu. Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 40'ı gördü. Erzurum Aşkale -35,3 derece ile Doğu'nun en soğuk ikinci yerleşim birimi oldu. Meteorolojinin verilerine göre bölge illerinde yaşanan en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:

Ardahan Merkez -26,4, Damal-26,7, Göle -40,0, Hanak-27,6, Posof -21,3, Çıldır -29,7

Ağrı Merkez -20,6, Diyadin-18,4, Doğubayazıt -15,8, Eleşkirt -17,1, Hamur -23,3, Patnos -21,4, Taşlıçay -19,9, Tutak -16,4

Erzincan Merkez -14,2, İliç -13,4, Kemah -15,3, Kemaliye -8,3, Otlukbeli -21,9, Refahiye -23,7, Tercan -20,7, Çayırlı -19,0

Erzurum merkez -23,7, Aşkale -35,3, Horasan -23,4, Hınıs -20,1, İspir -17,1, Karayazı -23,0, Karaçoban -16,7, Köprüköy -21,7, Narman -21,5, Oltu -17,7, Olur -18,0, Pazaryolu -16,5, Tekman -25,8, Tortum -23,4, Uzundere -15,8, Çat -28,5, Şenkaya -24,1

Iğdır Merkez -7,9, Aralık -8,1, Karakoyunlu -9,3, Tuzluca -10,5

Kars merkez -26,8, Akyaka -19,7, Arpaçay -20,6, Digor -15,3, Kağızman -10,4, Sarıkamış -26,7, Selim -29,3, Susuz -20,2

Muş merkez -13,4, Bulanık -14,5, Hasköy -16,1, Korkut -15,7, Varto -18,5.

BAYBURT BARAJI BUZ TUTTU

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 26-8 olarak ölçüldüğü Kars'ta, hayat adeta donma noktasına geldi. Yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı. Çatı saçaklarında dev buz sarkıtları oluştu. Telefon tellerinin buz sarkıtları ağırlıklarıyla ters döndü, ağaçlarda kırağı oluştu. Selim ilçesine bağlı Bayburt köyündeki Kars'ın içme suyunun temin edildiği Bayburt Barajı da buz tuttu. Buz tutan barajda kızak kaymaya giden çocuklar tipiye yakalanınca geri dönmek zorunda kaldı.

SOKAK KÖPEKLERİ KARDA YİYECEK ARADI

Kars'ta kar yağışı ve tipi etkili olurken, kent merkezinde 2 sokak köpeğinin, yiyecek aradığı görüldü. Kar altında kalan ve tüm sokağı dolaşan köpekler, en son hayvansever Esat Özmen'in yaptırdığı mama kabının yanına geldi. Köpeklerin tipide sokakta dolaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Sibirya, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:26 Kaynak: DHA
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