Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini sürdürüyor

20.03.2022 11:25
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini sürdürüyor

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Bolu'da kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Bolu'da kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Sakarya'da 3 gündür etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar, yüksek kesimlerde daha fazla etkisini hissettirirken, ekiplerin köy yollarının kapanmaması için mücadelesi sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de ana arterlerde tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Kar yağışı, Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerindeki Dereköy Vadisi'nde sisle güzel görüntü oluşturdu.

Kocaeli

Kocaeli'de kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde yer yer etkili oluyor.

Kar, Kartepe Kayak Merkezi ve Eriklitepe Tabiat Parkı gibi kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman devam ediyor.

Yağış dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde aldığı tedbirleri sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karabük

Zaman zaman etkili olan kar yağışı, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, kent merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında bulunan tarihi Safranbolu ilçesindeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Bartın, Zonguldak ve Bolu

Bartın'da 3 gündür aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta da 3 gündür süren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Zonguldak Belediyesi ile Karayolları ekipleri, cadde ve sokaklar ile kenti İstanbul ve Ankara'ya bağlayan güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı, Bolu kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini sürdürüyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini sürdürüyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini sürdürüyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini sürdürüyor

YORUMLAR
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Sakarya, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta 361 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Sakarya, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta 361 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu

Zonguldak, Karabük, Sakarya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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