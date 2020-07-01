Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor.


Ekipler, sosyal yaşam alanları ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını aralıklarla dezenfekte ederken, esnaf ve iş yerleri de zabıta ekiplerince denetleniyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesince maske üretim faaliyetleri devam ediyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1989-1992 yıllarında Bulgaristan'dan zorunlu göçle şehre gelen 5 bin 136 ailenin resmi kurumlarda kullandığı belgeler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanıyor.

Türk vatandaşlığına alınan Bulgaristan göçmenlerinin isim denklik belgeleri ve diğer belgeler, Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce düzenleniyor.

İşlemler, göçmenlerin istediği belgeyi belirten dilekçe ile gerçekleştiriliyor. İstenilen belge hazırlanarak valilik makamına yönlendiriliyor. Onaylanan denklik belgesi, hayatta olan, vefat eden ve sigorta işlemleri için borçlanma yazısı olarak üç ayrı kategoride veriliyor.

Şehir Tiyatroları açık havada seyirciyle buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni normalleşme planı kapsamında sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek bir projeyi sahneye taşımak için kolları sıvayan Şehir Tiyatroları, "Mesafeli Kabare" adlı oyunuyla pandemi sürecini ve salgının toplumsal yansımalarını eğlenceli ve mizahi açıdan aktaracak.

Provalarını açık havada gerçekleştiren Şehir Tiyatrosu, 4 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Sekapark Uçurtma Tepesi'nde oyunu sahneleyecek.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 12 ilçede açık havada seyircisiyle buluşacak.

Düzce

Düzce Belediyesi tarafından berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.

Düzce Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Necdet Küründük, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer'den berber ve kuaför salonlarının ilaçlanması yönünde talepte bulundu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan işletme sahiplerine birer dezenfektan hediye edildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Pandemi ve Ötesi" başlıklı konferansta DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, düşüncelerini paylaştı.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesince, tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Temizlik ekipleri, çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ortak kullanım alanları ile çocuk parklarında da dezenfekte yapılıyor.

Karabük

Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti.

Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

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