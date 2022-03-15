Doğudaki esnaf ve turizmciler Alican ve Zengezur Koridoru'ndan umutlu - Son Dakika
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Doğudaki esnaf ve turizmciler Alican ve Zengezur Koridoru'ndan umutlu

15.03.2022 12:15

Türkiye'nin doğusundaki Iğdır'da esnaf ve turizmciler, Zengezur Koridoru ve Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın açılmasını umutla bekliyor.

Türkiye'nin doğusundaki Iğdır'da esnaf ve turizmciler, Zengezur Koridoru ve Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın açılmasını umutla bekliyor.

İran, Nahçıvan ve Ermenistan'a sınırı olan Iğdır, Ağrı Dağı, Gökkuşağı Tepeleri, Tuz Mağaraları, Ağrı Dağı Milli Parkı, Tekelti Dağı, Üçkaya Gölü gibi birçok doğal zenginliğe ev sahipliği yapıyor.

Komşu ülkelerden gelen ziyaretçileri ağırlayan kentteki esnaf ve turizmciler, Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki kara ulaşımını sağlayacak Zengezur Koridoru ve normalleşme adımları atılan Ermenistan'a uzanan sınır kapısı Alican'ın bir an önce açılmasını ümit ediyor.

Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından gündeme gelen Zengezur Koridoru ve yıllardır kapalı olan Alican Sınır Kapısı'nın açılmasını isteyen Iğdır'daki esnaf ve turizmciler, böylece İran, Azerbaycan, Nahçıvan, Ermenistan ve

Gürcistan'dan gelecek turistleri ağırlamayı hedefliyor.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, AA muhabirine, kentteki gözle görülür en önemli eksiğin otel yetersizliği olduğunu söyledi.

Turist kafilelerine hitap edecek vasıflı otellerin yapılabilmesi için girişimlerinin devam ettiğini belirten Arslan, "Bu yıl ve önümüzdeki yıl bu sorunu çözme noktasında girişimlerimiz var. Burada dört ve beş yıldızlı oteller ile butik oteller yapılacak." dedi.

Sınır kapısı ile koridorun açılmasıyla bölgeye gelebilecek turistlerin, ihtiyaçlarına cevap verebilecek otellerin yapılması halinde kentte daha uzun vakit geçireceğini aktaran Arslan, "Bölgemize gelen turistleri İstanbul, Ankara, Trabzon yerine burada ağırlayabiliriz, zaten doğu turlarına çıkan turistler Iğdır'ı ve bu bölgeyi kullanıyor." diye konuştu.

"Buranın tarihsel ve kültürel birçok önemli değeri var"

Iğdır Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mehmet Engin de Ermenistan ile olan kapıların açılmasını umduklarını, bunun için gün saydıklarını kaydetti.

Esnafın heyecanlı bir bekleyişte olduğunu dile getiren Engin, "Alican Sınır Kapısı'nın, açılması halinde kente çok büyük katkıları olacak. Zengezur Koridoru açılırsa, Dilucu Sınır Kapısı'na da sahip olan Iğdır, önemli bir ticaret merkezi haline gelecek." dedi.

Gelecek turist kafileleri için çeşitli hazırlıklar yaptıklarını ve gezi rotalarının oluşturulmasına çalıştıklarını anlatan Engin, "Buranın tarihsel ve kültürel birçok önemli değeri var. Ağrı Dağı gibi önemli bir zenginlik bu bölgede, artık insanlar burayı fark etmeye başlayacak. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yaza kadar bu kapının açılacağına inanıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, turizmciler, ticaret yapanlar olarak bölgenin kalkınması için sınır kapısının açılmasını çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğudaki esnaf ve turizmciler Alican ve Zengezur Koridoru'ndan umutlu
Doğudaki esnaf ve turizmciler Alican ve Zengezur Koridoru'ndan umutlu
Doğudaki esnaf ve turizmciler Alican ve Zengezur Koridoru'ndan umutlu

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Ermenistan, Türkiye, Iğdır, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğudaki esnaf ve turizmciler Alican ve Zengezur Koridoru'ndan umutlu - Son Dakika


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