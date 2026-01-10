Doktorlardan Müzik Orkestrası: The Tympanics - Son Dakika
Doktorlardan Müzik Orkestrası: The Tympanics

10.01.2026 11:22
Antalya'daki KBB doktorları, 'The Tympanics' orkestrasıyla Anadolu rock müziği yapıyor.

ANTALYA'da, bir grup doktorun, yoğun iş temposundan sonra 'nefes' almak ve kısa bir 'mola' vermek için oluşturduğu orkestra, provalarına devam ediyor. Kulak, burun, boğaz kliniği doktorlarından oluşan ve The Tympanics (kulak zarı) adını taşıyan orkestra, Anadolu rock müziği yapıyor.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özer Erdem Gür'ün cajon çaldığı orkestrada solo gitarda Op. Dr. Doğukan Aydenizöz, elektrogitarda Dr. Ferhan Biten, basgitarda Dr. Ufuk Ercanlı, bağlamada Dr. Ufuk Şahin, klavyede Dr. Neslişah Turan bulunuyor. Orkestraya bateride Prof. Dr. Özer Erdem Gür'ün konservatuvar öğrencisi oğlu Deniz Arda Gür de eşlik ediyor. İlk konserlerinde beğenilen doktorlar orkestrasının hedefi, yeni konserlere imza atmak.

Prof. Dr. Özer Erdem Gür, kulak, burun, boğaz eğitim sürecinin yoğun ve stresli olduğunu, bu süreçte uzman, asistan ve hoca ekibinin birlikte çok fazla vakit geçirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Gür, "Bu süreçteki stresi azaltmak, kulak, burun, boğaz kliniğimize aidiyet duygusunu artırmak için spor, müzik gibi farklı soysal faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler, asistanların birbiriyle daha kaynaşmasını sağlıyor" dedi.

Yeni asistanların hobileri olup olmadığını öğrenmek için onlarla sohbet ettiğini anlatan Prof. Dr. Gür, "Son 2,5 yılda gelen asistanların çoğu müzik aletlerinde çok başarılı. 4 asistan çok iyi gitar çalıyor, 1 asistan klavye çalıyor" diye konuştu.

LİSE YILLARINDA BATERİ, ŞİMDİ CAJON

Prof. Dr. Gür, Ankara Fen Lisesi'nde öğrenciyken bateri, bu orkestrada ise cajon çaldığını söyledi. Cajonun İspanyolcada 'kutu' anlamına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Gür, "Bu alet daha çok flamenk müziğinde kullanılan vurmalı bir ritim aleti. Bu müzik aleti, yaptığımız Anadolu rock müziğine de uygun. Ritmik şarkılarda bu müzik aletini kullanıyoruz" dedi.

'İLK KONSERİ VERDİK'

Prof. Dr. Gür, 2 yıl önce çıktıkları müzik yolculuğunda başlarda amaçlarının kendilerini mutlu etmek olduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte kaynaşma ve kliniğe aidiyet duygusu gelişsin diye bu stüdyoda çalıştık. Yaklaşık 1 ay önce ilk konserimizi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Akademik Yükselme Töreni'nde verdik. Konseri izleyen hocalar başka faaliyetlere davet ettiler bizi. Mesela GATA'ya davet edildik" diye konuştu.

İlk konserde çok heyecanlandıklarını belirten Prof. Dr. Gür, "Aslında mesleğimiz çok heyecanlı bir meslek, çünkü riskli işler yapıyoruz. Konser ise daha farklı bir heyecan" dedi.

Prof. Dr. Gür, konserin beğenilmesinin çok mutlu ettiğini, yaşadıkları heyecanı ise unutamayacaklarını belirtti. Orkestranın tamamının kulak, burun, boğaz doktoru olduğu için orkestranın adını seçerken kulak, burun, boğazla ilişkili olmasını istediklerini söyleyen Prof. Dr. Gür, 'The Tympanics' isminde karar verdiklerini belirtti. 'Tympanics'in kulak zarı anlamını taşıdığını anlatan Prof. Dr. Gür, orkestranın ismini seçerken oylama yaptıklarını da sözlerine ekledi.

ORKESTRADA OLMAKTAN ÇOK MUTLULAR

Orkestrada solo gitar çalan Op. Dr. Doğukan Aydenizöz, askeri lisede kurdukları rock grubuyla pek çok konsere çıktığını, her hafta klinikteki diğer doktorlarla rock müziği yapmaktan da mutlu olduğunu söyledi. Basgitar çalan Dr. Ufuk Ercanlı da klinikte bir aile gibi olduklarını, o birlikteliği haftada 1 gün stüdyoda devam ettirdiklerini belirterek, "Müzikle stres atıyoruz" dedi.

Lise yıllarında basgitar çaldığını kaydeden Dr. Ferhan Biten, "Uzmanlık dönemimde Erdem hocamızın öncülüğünde müziğe tekrar başladım" diye konuştu. Bağlama çalan Dr. Ufuk Şahin, yoğun tempo içinde çalıştıklarını, kurdukları bu grubun kendilerine nefes alma imkanı sağladığını belirterek, "Mutluyuz" dedi.

Klasik müzikle ilgilenen ve piyano çalan Dr. Neslişah Turan, üniversite ve uzmanlık dönemlerinde yoğunluk nedeniyle müziğe ara vermek zorunda kaldığını söyledi. 'The Tympanics'te yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Dr. Turan, "Bir gruba ait hissederek çalmak farklı bir deneyim. Ayrıca gün içinde çok yoruluyoruz. Haftada 1 gün de olsa kendimizi ifade etmek güzel oluyor" dedi.

Baterist Deniz Arda Gür de doktorlarla aynı orkestrada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

