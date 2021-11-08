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Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti - Son Dakika

Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti

08.11.2021 10:53

Adana'da Sri Lanka menşeli bir petrol şirketinin adını kullanarak başka bir şirketten para alan dolandırıcılar, kıskıvrak yakalandı. Karakolda hesaplarındaki paranın nereden geldiği sorulan dolandırıcıların, "Biz futbolcuyuz, onlar da transfer ücreti" savunması ise pes dedirtti.

Adana'da filmlere konu olacak bir dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. 4 kişilik dolandırıcılık şebekesi, bir şirket adına başka bir şirkete mesaj atarak, "Masraf ödemeniz var" dedi. Şirket de gönderilen hesaba parayı yatırdı. Daha sonra şirketin gerçek yetkilileriyle iletişime geçen mağdur şirket, dolandırıldığını anladı. Polisin takibiyle yakalanan şahıslar, karakoldaki ifadelerinde kendilerinin futbolcu olduğunu, paraların da transfer ücreti olduğunu söyledi.

10 BİN DOLAR ALDILAR

Sri Lanka menşeli bir petrol şirketi, birlikte çalıştığı Amsterdam Limanındaki şirketten hizmet masraflarının ödenmesi için e-posta aldı. Bunun üzerine şirket, masraf karşılığı olan 10 bin doları kendilerine gönderilen IBAN hesabına aktardı. Daha sonra şirketten masrafların ödenmediği ile ilgili bir e-posta daha alan yetkililer, dolandırıldıklarını anladı. Yapılan araştırmalar sonucu IBAN hesabının Türkiye merkezli olduğu anlaşıldı. Şirketin şikayeti üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, durumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Paranın, Adana'daki bir hesap numarasına aktarıldığının belirlenmesi ile Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

NİJERYA UYRUKLULAR

Şebekenin Türkiye'de yaşayan Nijerya uyruklu Joshua Moses Obaje (21), Onuebuchi Samson Anslem (21), Daniel Chima Oputa (26), Mali uyruklu Katimi Berthe ile Ahmet K. ve Rumeysa A.'dan oluştuğunu belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. 5 aylık teknik takipte şüphelilerin, uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerini taklit ederek, birlikte çalıştığı şirketlerle irtibata geçtiği ve binlerce dolar ve euroluk vurgun yaptığı belirlendi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Hollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin, Curaçao Futbol Federasyonu ile temasa geçip kendilerini futbolcu olarak gösterip 64 bin euroyu gönderilmesini istediği belirtildi. Yine bu paranın da Adana'daki IBAN hesabına yollandığı tespit edildi. Şebekenin yabancı üyelerinin hesap hareketliliğinin 985 bin dolar ve 350 bin euro olduğu, Türk üyelerinin ise hesaplarına yatan paraları bu kişilere verdikleri belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, 2 Kasım günü Bursa, Antalya ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, suçlamaları reddetti. Ayrıca Obaje ile Oputa'nın, banka hesaplarını kullandığı kişilere Türkiye'ye futbolcu olarak geldiklerini, gönderilen paraların ise transfer ücreti olduğunu söylediği ortaya çıktı.

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nijerya uyruklu Daniel Chima Oputa, Joshua Moses Obaje ile sevgilisi Rumeysa Aslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Onuebuchi Samson Anslem, Katimi Berthe ve Ahmet Koyuncu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sri Lanka, Petrol, dolar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti - Son Dakika
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