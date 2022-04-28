DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımı kanun teklifine ilişkin, "Türk milleti bu gibi meczuplara ve emperyalizme uşaklık yapacak kadar milli duygularını kaybetmiş figürlere hadsizliklerini bildirecek inanç ve iradenin sahibidir." dedi.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasında, Suriyeli sığınmacılara değinen Aksakal, "Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin 'stratejik derinlik' anlayışından kaynaklanan yanlış dış politikasının eseri olan sığınmacılar sorunu, zaman geçirmeden çözüme kavuşturulmalıdır." dedi.

Öngördükleri küresel paylaşım savaşı kapsamında Suriye topraklarının fiilen bölündüğünü belirten Aksakal, "Hedefte şu an Türkiye toprakları vardır. Bunun için gerekli savaşçı kadrolar 'sığınmacı' adı altında ülkemizin çeşitli yerleşim merkezlerinde ikamet etmekte, kendilerine verilecek işareti beklemektedirler." iddiasında bulundu.

HDP'li Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin yasa teklifine değinen Aksakal, "Bu yaşananlar kadim Türk milletinin tarihinde hakikaten ibret vesikası olarak görülmelidir. Bu kafadaki herkes çok iyi bilmelidir ki asil Türk milleti bütün bunların üstesinden gelecek, bu gibi meczupları ve emperyalizme uşaklık yapacak kadar milli duygularını kaybetmiş figürlere hadsizliklerini bildirecek inanç ve iradenin sahibidir." diye konuştu.

"Karma ekonomi modeline ivedilikle geçilmeli"

Aksakal, vatandaşların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Asgari ücret ile yoksulluk ve açlık sınırına ilişkin rakamları anımsatan Aksakal, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında hayata geçirilen ve İzmir İktisat Kongresi sonrasında uygulamaya konulan karma ekonomi modeline ivedilikle geçilmesi mecburiyeti bulunduğunu savundu.

Gezi Parkı olayları davası kararına değinen Aksakal, şöyle devam etti:

"Hiçbir suç cezasız bırakılmamalıdır. Hele küresel emperyalist sistemle iç içe geçmiş bir iş birlikçi yapının ülkede kurguladıkları siyasi kaos planları, elbette ortaya çıkarılmalı, toplumsal desteği arkasına alacak bir inandırıcılıkta delillerle beslenerek yargı mekanizmasının işi kolay kılınmalıdır. Oysa önceki gün karar duruşması yapılan davadaki yargılamanın neticesi, bu eksiklikler yüzünden toplumsal vicdanı tatmin etmekten uzak kalmıştır."

Aksakal, ülke yönetiminin 150 yıllık parlamento geleneğinden uzaklaştırılıp iki partili bir kısır yapıya sıkıştırılmak istendiğini iddia ederek "Türkiye bu garabetten mutlaka kurtarılmalıdır." dedi.