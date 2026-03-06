Dubai'de mahsur kalan Şevket Çoruh ve İlker Ayrık Türkiye'ye döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dubai'de mahsur kalan Şevket Çoruh ve İlker Ayrık Türkiye'ye döndü

Dubai\'de mahsur kalan Şevket Çoruh ve İlker Ayrık Türkiye\'ye döndü
06.03.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Dubai'de mahsur kalan 'Bir Baba Hamlet' oyununun oyuncuları Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, zorlu bir yolculuk sonucu Türkiye'ye döndü. Bölgedeki hava sahası krizi ve uçuş iptalleri nedeniyle günlerce çıkış yolu arayan ekip, alternatif bir rota oluşturarak yola çıktı. 18 saat süren yolculuk sonunda evlerine ulaşan oyuncuların sağlık durumları iyi.

Orta Doğu'da tırmanan ABD-İsrail ve İran savaşı, sanat dünyasını da vurmuştu. "Bir Baba Hamlet" oyunu için Dubai'de olan ünlü oyuncular Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, bölgedeki hava sahası krizinin ardından zorlu bir yolculukla Türkiye'ye ulaştı.

Dubai'de mahsur kalan Şevket Çoruh ve İlker Ayrık Türkiye'ye döndü

HAVA SAHALARI KAPANDI

ABD ve İsrail'in füzelerle saldırdığı İran'ın, toprakları içinde ABD üssü bulunan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları ve bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle birçok ülke hava sahasını sivil uçuşlara kapatmıştı. Bu stratejik kördüğümün ortasında kalan tiyatro ekibi, Dubai'den çıkış yolu ararken günlerce mahsur kaldı. Uçuş iptalleri ve güvenlik riskleri nedeniyle mahsur kalan ekip, ancak alternatif bir rota oluşturarak yola çıkabildi.

MUSKAT ÜZERİNDEN 18 SAATLİK UÇUŞ

Normal şartlarda birkaç saat süren yolculuk, savaş gerilimi nedeniyle tam bir "tahliye operasyonuna" dönüştü. İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenli bir koridor bulabilmek adına Umman'ın Muskat şehri üzerinden aktarma yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ayrık, toplamda 18 saat süren yorucu ve stresli yolculuğun ardından bu sabah 09.00 itibarıyla evlerine ulaştıklarını müjdeledi.

Dubai'de mahsur kalan Şevket Çoruh ve İlker Ayrık Türkiye'ye döndü

"AİLEM VE EKİBİMİZ ÇOK İYİ"

Yaşanan korku dolu anların ardından İlker Ayrık, takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Eşe dosta yeni bir bilgilendirme: Sabah 09.00 itibariyle Umman'ın Muskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun..."

TURNE HEYACANI KORKUYA DÖNÜŞTÜ

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gittikleri Dubai'de savaşın gölgesinde kalan ekibin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'ın Türkiye'ye ayak basması, endişeyle haber bekleyen hayranlarına ve sanat camiasına derin bir nefes aldırdı.

Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dubai'de mahsur kalan Şevket Çoruh ve İlker Ayrık Türkiye'ye döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÇBK Mersin’in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ’’Beren’’ ÇBK Mersin'in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ''Beren''
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:21
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
16:11
Trump-Messi buluşmasında yeni detay Kullanıcılar ikiye bölündü
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü
15:40
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın’a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:05
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 16:57:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Dubai'de mahsur kalan Şevket Çoruh ve İlker Ayrık Türkiye'ye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.