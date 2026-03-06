Dubai\'de mahsur kalan Şevket Çoruh ve İlker Ayrık Türkiye\'ye döndü

Orta Doğu'da tırmanan ABD-İsrail ve İran savaşı, sanat dünyasını da vurmuştu. "Bir Baba Hamlet" oyunu için Dubai'de olan ünlü oyuncular Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, bölgedeki hava sahası krizinin ardından zorlu bir yolculukla Türkiye'ye ulaştı.

HAVA SAHALARI KAPANDI

ABD ve İsrail'in füzelerle saldırdığı İran'ın, toprakları içinde ABD üssü bulunan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları ve bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle birçok ülke hava sahasını sivil uçuşlara kapatmıştı. Bu stratejik kördüğümün ortasında kalan tiyatro ekibi, Dubai'den çıkış yolu ararken günlerce mahsur kaldı. Uçuş iptalleri ve güvenlik riskleri nedeniyle mahsur kalan ekip, ancak alternatif bir rota oluşturarak yola çıkabildi.

MUSKAT ÜZERİNDEN 18 SAATLİK UÇUŞ

Normal şartlarda birkaç saat süren yolculuk, savaş gerilimi nedeniyle tam bir "tahliye operasyonuna" dönüştü. İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenli bir koridor bulabilmek adına Umman'ın Muskat şehri üzerinden aktarma yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ayrık, toplamda 18 saat süren yorucu ve stresli yolculuğun ardından bu sabah 09.00 itibarıyla evlerine ulaştıklarını müjdeledi.

"AİLEM VE EKİBİMİZ ÇOK İYİ"

Yaşanan korku dolu anların ardından İlker Ayrık, takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Eşe dosta yeni bir bilgilendirme: Sabah 09.00 itibariyle Umman'ın Muskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun..."

TURNE HEYACANI KORKUYA DÖNÜŞTÜ

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gittikleri Dubai'de savaşın gölgesinde kalan ekibin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'ın Türkiye'ye ayak basması, endişeyle haber bekleyen hayranlarına ve sanat camiasına derin bir nefes aldırdı.