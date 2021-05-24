Dünya genelinde 1 milyar 670 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi - Son Dakika

Dünya genelinde 1 milyar 670 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi

24.05.2021 14:40
Dünya genelinde 1 milyar 670 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 670 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 670 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 510 milyon 860 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 285 milyon 720 bin ile ABD, 191 milyon 720 bin ile Hindistan, 60 milyon 590 bin ile İngiltere, 57 milyon 730 bin ile Brezilya, 44 milyon 390 bin ile Almanya, 32 milyon 630 bin ile Fransa, 30 milyon 900 bin ile İtalya, 28 milyon 15 bin ile Türkiye, 26 milyon 480 bin ile Meksika, 26 milyon 470 bin ile Rusya, 24 milyon 790 bin ile Endonezya, 23 milyon 960 bin ile İspanya ve 21 milyon 30 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek uygulanan aşı dozu 1 milyar 670 bini buldu.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.

Bu ülkeyi 123,95 ile San Marino, 122,39 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 121,98 ile İsrail, 106,18 ile Malta, 92,86 ile Bahreyn, 90,60 ile Şili, 89,25 ile İngiltere, 85,44 ile Maldivler, 85,43 ile ABD, 83,18 ile Macaristan, 79,60 ile Katar, 79,45 ile Moğolistan, 73,37 ile Uruguay, ve 73,04 ile Monako takip etti.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 15 bin 35 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 33,14 oldu. 16 milyon 26 bin 966 kişiye ilk doz, 11 milyon 988 bin 69 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 167 milyon 589 bine ulaşırken virüs nedeniyle 3 milyon 479 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, England, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde 1 milyar 670 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika Haberleri
15:44 "Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı?" sorusuna yanıt TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi
15:38 Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu
15:30 Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim
15:24 Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı
15:14 Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
15:12 İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak
15:10 Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?
15:09 Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak
14:31 İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu
14:06 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı
"Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı?" sorusuna yanıt TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi         
15:45
Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim         
15:31
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti         
15:14
Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?         
15:11
İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
14:31
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu         
12:14
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 15:49:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde 1 milyar 670 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement