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Dünya genelinde 3 milyar 440 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Dünya genelinde 3 milyar 440 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

12.07.2021 14:06
Dünya genelinde 3 milyar 440 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 440 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 440 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 380 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 377 milyon 352 bin ile Hindistan, 334 milyon 150 bin ile ABD, 114 milyon 460 bin ile Brezilya, 81 milyon 940 bin ile Almanya, 80 milyon 650 bin ile İngiltere, 60 milyon 260 bin ile Japonya, 59 milyon 120 bin ile Fransa, 58 milyon 285 bin ile Türkiye, 57 milyon 620 bin ile İtalya, 51 milyon 280 bin ile Endonezya, 50 milyon 700 bin ile Meksika, 47 milyon 570 bin ile Rusya, 46 milyon 610 bin ile İspanya, 42 milyon 510 bin ile Kanada, 31 milyon 540 bin ile Polonya, 24 milyon 620 bin ile Arjantin, 24 milyon 50 bin ile Şili, 20 milyon 330 bin ile Güney Kore ve 21 milyon 120 bin ile Kolombiya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 3 milyar 440 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 161,11 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 159,86, Seyşeller'de 141,98, İzlanda'da 132,44, San Marino'da 131,59, Bahreyn'de 128,89, İsrail'de 126,2, Şili'de 125,83, Uruguay'da 123,04, Moğolistan'da 118,96, İngiltere'de 118,8, Katar'da 117,91, Faroe Adaları'nda 116,29, Kanada'da 112,63, Singapur'da 105,35, Macaristan'da 105,13, Belçika'da 102,14 ve Hollanda'da 100,33 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 58 milyon 285 bin 510 doz aşı yapıldı.

Türkiye toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 68,95 oldu. 37 milyon 854 bin 537 kişiye ilk doz, 17 milyon 405 bin 760 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 187 milyon 732 bini aştı, 4 milyon 51 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

England, Türkiye, Kanada, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde 3 milyar 440 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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