Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu

Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
19.01.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'da yaşayan ve nadir bir genetik durum nedeniyle "Kertenkele Ailesi" olarak anılan Manurung ailesi, sosyal medyada paylaştıkları videolarla küresel bir fenomene dönüşerek hem farkındalık yarattı hem de milyonlara ilham verdi. "Kertenkele Ailesi", Treacher Collins adı verilen genetik rahatsızlığa sahip.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde yaşayan Manurung ailesi, sosyal medyada paylaştıkları günlük yaşam videolarıyla kısa sürede dünya çapında milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Videolar, aile fertlerinin yüz yapısını etkileyen nadir bir genetik durumla başa çıkışlarını açık ve samimi bir şekilde yansıtıyor ve küresel bir ilgi odağı haline geldi.

NADİR BİR GENETİK DURUM

Ailenin 6 çocuğundan dördü, Treacher Collins sendromu gibi nadir genetik bir durum nedeniyle yüz özelliklerinde belirgin farklılıklar taşıyor. Bu durum, köyde başlangıçta komşular arasında yanlış anlamalara ve "lanetli" gibi hurafelere yol açtı ancak tıbbi gerçeklik bunun çok ötesinde.

Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

ALGIYI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİLER

Başlangıçta toplum içinde dışlanma ve iş bulma zorluklarıyla karşılaşan Manurung kardeşler, sosyal medyada görünür olmayı seçerek algıyı tamamen değiştirdi. TikTok ve YouTube'da paylaştıkları samimi içerikler, hem farkındalık yaratmayı hem de kendilerine sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratmayı başardı.

Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

MİLYONLARCA İNSANA İLHAM VERİYOR

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan aile, nadiren görülen bu durumu utanç kaynağı olmaktan çıkarıp kabullenme, farkındalık ve umut mesajına dönüştürdü. Onların hikayesi, fiziksel farklılıklar üzerinden gelen önyargılarla mücadele eden milyonlarca insana ilham veriyor.

İnsan Hakları, Sosyal Medya, Teknoloji, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı
Sadettin Saran’dan Galatasaray maçı için itiraf Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:36:19. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.