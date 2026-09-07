Dünyanın en iyi börekleri açıklandı! İlk 10’a Türkiye damga vurdu - Son Dakika
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Dünyanın en iyi börekleri açıklandı! İlk 10’a Türkiye damga vurdu

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı! İlk 10’a Türkiye damga vurdu
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Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas’ın güncel börek sıralaması, Türk mutfağının bu alandaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. Listenin zirvesine İstanbul’un paçanga böreği yerleşirken, ilk 10’daki 8 farklı lezzetin Türkiye’den olması dikkat çekti.

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi börek çeşitlerini sıraladı. Güncellenen listede Türkiye adeta zirveye damga vurdu. İlk 10'da yer alan 8 farklı börek çeşidi Türkiye'den çıkarken, listenin zirvesine ise İstanbul'un sevilen lezzetlerinden paçanga böreği yerleşti.

ZİRVEDE PAÇANGA BÖREĞİ VAR

TasteAtlas'ın “10 Börek Çeşidi” sıralamasında ilk sırayı İstanbul'a özgü paçanga böreği aldı. 4,3 puanla listenin zirvesine yerleşen paçanga böreği; yufka içerisine pastırma ve kaşar peyniri konularak hazırlanıyor. Geleneksel olarak kızartılarak servis edilen böreğe isteğe göre biber ve domates de eklenebiliyor.

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı! İlk 10’a Türkiye damga vurdu

TasteAtlas, paçanga böreğinin İstanbul'da özellikle geleneksel bir Sefarad Yahudisi mutfağı lezzeti olarak kabul edildiğini de belirtiyor.

GAZİANTEP KATMERİ İKİNCİ SIRADA

Listenin ikinci sırasında ise Gaziantep katmeri bulunuyor. 4,3 puan alan katmer, Antep mutfağının en dikkat çekici lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı! İlk 10’a Türkiye damga vurdu

Antep fıstığı ve kaymakla hazırlanan katmer, ince ve çıtır hamuruyla özellikle kahvaltıda tüketiliyor. TasteAtlas, Gaziantep'te katmer satan fırın ve kafelerin sabahın erken saatlerinden öğle saatlerine kadar hizmet verdiğine dikkat çekiyor.

İLK 10'DA 8 TÜRK LEZZETİ

Türkiye'nin damgasını vurduğu listenin tamamı ise şöyle:

Paçanga böreği – İstanbul, Türkiye

Katmer – Gaziantep, Türkiye

Burek – Bosna-Hersek

Kol böreği – Türkiye

Chebureki (Çiğ börek) – Kırım

Sigara böreği – Türkiye

Gül böreği – Türkiye

Boşnak böreği – Türkiye

Su böreği – Türkiye

Tepsi böreği – Türkiye

Böylece listenin ilk 10 sırasında 8 Türk böreği yer aldı. Türkiye dışında listeye giren diğer lezzetler ise Bosna-Hersek'ten burek ve Kırım kökenli chebureki oldu. TasteAtlas, chebureki'nin Türkiye'de ve Kırım Tatar diasporasında çiğ börek olarak bilindiğini belirtiyor.

HAZIRLANMASI EN ZAHMETLİ BÖREK DE LİSTEDE

Listenin 9. sırasında yer alan su böreği, hazırlanması en zahmetli börek çeşitlerinden biri olarak tanımlanıyor.

TasteAtlas'a göre su böreğinde hamur katları su, zeytinyağı, süt ve yumurta karışımından geçirilerek hazırlanıyor. Geleneksel olarak peynir ve maydanozla buluşturulan börek, yumuşak ve sulu dokusuyla öne çıkıyor.

Dünyanın en iyi börekleri açıklandı! İlk 10’a Türkiye damga vurdu

sıradaki tepsi böreği ise yufka katlarının arasına kıyma, patates, ıspanak veya peynir gibi farklı iç harçların konulmasıyla hazırlanıyor.

YÜZ BİNLERCE DEĞERLENDİRME DİKKATE ALINDI

TasteAtlas'ın sıralaması yalnızca sınırlı sayıdaki değerlendirmeye dayanmıyor. Platformun açıklamasına göre 17 Ağustos 2026'ya kadar bu liste için 796 bin 144 değerlendirme kaydedildi. Bunların 520 bin 250'si sistem tarafından geçerli kullanıcı değerlendirmesi olarak kabul edildi.

Platform, değerlendirme sisteminde bot ve milliyetçi ya da yerel “vatansever” oyları ayıklamaya yönelik mekanizmalar kullandığını ve bilgili kullanıcıların değerlendirmelerine daha fazla ağırlık verdiğini belirtiyor.

Gastronomi, İstanbul, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yemek Dünyanın en iyi börekleri açıklandı! İlk 10’a Türkiye damga vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyanın en iyi börekleri açıklandı! İlk 10’a Türkiye damga vurdu - Son Dakika
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